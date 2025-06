Toyota Highlander 2026 : ce nouveau SUV Hybride ressemble à une Prius géante

Avec son Highlander 2026, Toyota signe une Prius géante et parie sur l’hybride pour redéfinir le SUV familial à trois rangées.

Toyota s’apprête à frapper un grand coup avec son Highlander 2026 qui s’apparente à une Prius géante. Le constructeur japonais mise tout sur l’hybride pour cette nouvelle génération de son SUV familial phare. Une stratégie audacieuse qui pourrait d’ailleurs révolutionner le segment des SUV à trois rangées.

Un Toyota Highlander inspiré de la Prius pour 2026

Le futur Highlander adopte un langage stylistique résolument moderne. Il présente également quelques influences marquées de la gamme hybride Toyota. La face avant arbore une signature lumineuse plus contemporaine. On y retrouve aussi une calandre fermée et une prise d’air généreuse dans le pare-chocs.

Cette approche esthétique du Toyota Highlander rappelle fortement l’ADN de la Prius. Elle risque de surprendre les habitués du look plus traditionnel du Highlander actuel.

Les proportions restent globalement fidèles à la génération précédente. Cela dit, les détails du nouveau modèle font toute la différence. Toyota semble vouloir réconcilier efficacité énergétique et prestance SUV. Cet exercice délicat ne plaira pas forcément à tous les puristes du genre.

La révolution hybride, séduire ou perdre sa clientèle ?

La grande nouveauté du Toyota Highlander ne concerne pas sa ressemblance avec la Prius. Elle réside plutôt dans l’abandon probable des motorisations thermiques pures. Ceci, au profit d’une gamme exclusivement hybride.

Le modèle de base associerait donc un moteur 2,5 L à deux moteurs électriques. Il développera 243 CV pour une consommation annoncée de 6,7 L/100 km. Pour les plus exigeants, le constructeur proposera également une version plus puissante.

Cette stratégie accompagne les récentes évolutions du géant japonais. Il a déjà converti ses Camry, Sequoia et Sienna au tout-hybride. Reste à savoir si les familles nombreuses, principales utilisatrices du Toyota Highlander, suivront la transition écologique avec cette Prius géante.

Entre économies de carburant et craintes sur la fiabilité à long terme, les avis risquent d’être partagés. Ce nouveau modèle se positionne entre le Toyota RAV4 et le Grand Highlander. Il devra affronter la concurrence du Ford Explorer Hybrid et du Kia Sorento Hybrid.

