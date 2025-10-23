Avec ses 4,57 mètres de longueur malins, son moteur 2.7L de 163 chevaux et ses pare-chocs démontables, le Toyota FJ 2026 se présente comme le couteau suisse du 4×4. Mais ce compact aussi capable que personnalisable tient-il toutes ses promesses ?

Entre héritage légendaire et innovations futées, découvrons si ce baroudeur urbain mérite vraiment sa place dans le cercle très fermé des tout-terrains idéaux.

Toyota dévoile le Land Cruiser FJ : Du Mont Fuji à la mobilité moderne

Toyota a officiellement levé le voile sur le tout nouveau Land Cruiser FJ, marquant un jalon dans l’évolution du véhicule tout-terrain le plus iconique. Présenté en avant-première du Japan Mobility Show 2025 et attendu sur le marché japonais mi-2026, ce modèle incarne un retour aux sources audacieux. Héritier du Toyota BJ qui conquit le Mont Fuji en 1951, le FJ perpétue sept décennies de légende tout en se réinventant pour les explorateurs modernes.

Une famille s’élargit

Le FJ rejoint désormais une lignée prestigieuse composée de quatre modèles distincts. Face au 300 Series ultra-technologique et au 70 Series indestructible, le FJ se positionne comme le compagnon d’aventure accessible et personnalisable. Son ambition ? Rendre l’ADN Land Cruiser plus abordable tout en insufflant cette joie de conduire qui manquait parfois à ses aînés. Un pari audacieux pour séduire une nouvelle génération en quête de liberté et de personnalisation.

Design : entre héritage et modernité

La silhouette du FJ marie habilement tradition et contemporanéité. Ses proportions carrées et son habitacle rectiligne garantissent un espace intérieur généreux. Tandis que ses pare-chants segmentés et amovibles ouvrent un champ des possibles infini pour les amateurs de personnalisation. L’avant musclé aux phares ronds – clin d’œil aux ancêtres – et les ailes évasées confèrent une présence robuste, promise à briller sur tous les terrains.

L’habitacle du parfait aventurier

À bord, l’ergonomie règne en maître. Le tableau de bord bas et horizontal offre une visibilité optimale pour négocier les sentiers les plus techniques. Les commandes, parfaitement positionnées, permettent de garder les yeux sur la route. Même le levier de vitesse a été repensé pour des manipulations plus intuitives. Équipé du Toyota Safety Sense, le FJ allie ainsi l’indestructibilité légendaire de la marque aux dernières innovations en matière de sécurité.

Performances et personnalisation au rendez-vous

Juché sur la plateforme IMV éprouvée, le FJ bénéficie d’une motricité intégrale et d’un moteur essence 2.7L de 163 chevaux. Son empattement réduit de 270 mm par rapport au 250 Series. Cela lui offre un rayon de braquage serré de 5,5 mètres, idéal pour les chemins étroits. Toyota mise aussi sur la personnalisation avec des accessoires dédiés et même le Land Hopper. C’est alors un véhicule électrique compact facile à ranger dans le coffre. De quoi écrire un nouveau chapitre de la légende Land Cruiser !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn