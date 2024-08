Découvrez le Toyota APM : la navette officielle des Jeux Olympiques !

Toyota présente le APM, un véhicule électrique dédié aux Jeux Olympiques. Ce petit engin ingénieux est conçu pour transporter efficacement personnes et marchandises.

Contrairement aux idées reçues, Toyota produit des véhicules électriques crédibles. L'APM en est un parfait exemple. Certes, il a été conçu pour des missions spécifiques lors des événements majeurs. Toyota démontre ainsi son engagement envers l'innovation et la mobilité durable en répondant aux besoins uniques des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Présentation du APM

Le APM (Accessible People Mover) sera omniprésent à Paris pendant les JO et les Jeux Paralympiques. Ce véhicule a été développé par Toyota Europe à Zaventem, près de Bruxelles. Avec son design compact et sa maniabilité, il est parfaitement adapté pour naviguer dans les zones urbaines densément peuplées. Dans ce contexte, il offre une solution de transport efficace et accessible.

Toyota a déjà prouvé son expertise avec le premier APM lors des JO de Tokyo 2020. Bien que performant, le véhicule nécessitait quelques améliorations, notamment au niveau de la rampe d'accès pour fauteuils roulants.

Cette première expérience a permis de mettre en lumière des points d'amélioration essentiels pour créer une version encore plus performante et ergonomique.

La nouvelle version du APM

La version améliorée du APM transporte visiteurs, athlètes et volontaires, qu'ils soient valides ou non. Le véhicule a aussi été utilisé pour le transport de marchandises à Tokyo afin de démontrer sa polyvalence. Cette nouvelle version intègre des améliorations significatives pour offrir une expérience de transport encore plus fluide et confortable.

Réaménagements techniques

Pour améliorer le APM, Toyota a repensé le châssis et la position des roues avant. Ces modifications permettent une meilleure utilisation de l'espace intérieur pour divers besoins. Le nouveau design offre plus de flexibilité et de polyvalence. Désormais, il permet de transporter plus de types de charges et de passagers en toute sécurité et confort.

Conception flexible et polyvalente

Le nouveau APM utilise un point de support central unique dans le but de faciliter le transport de personnes et de marchandises. Les strapontins centraux se tournent désormais dos à la route afin d'améliorer la convivialité. Cette disposition permet aux passagers de discuter facilement et de partager des moments agréables pendant leur trajet.

Accessibilité et confort

Le Toyota APM permet de transporter un fauteuil roulant avec un système de sécurité dédié. La rampe d'accès est plus légère et facile à manipuler. Ce qui offre une meilleure expérience pour les utilisateurs. Ces améliorations rendent le APM non seulement plus accessible, mais aussi plus agréable à utiliser pour les personnes à mobilité réduite.

Version médicale du APM

Toyota a aussi développé une version médicale, capable de transporter des blessés sur une civière. Cette version inclut des supports centraux mobiles et une grande ouverture latérale pour faciliter l'accès. Elle est équipée pour répondre aux besoins d'urgence. Elle offre donc, un transport rapide et sécurisé pour les situations médicales critiques.

Présence olympique

250 APM seront déployés principalement à Paris pour les JO, avec une autonomie de 100 km. Ces véhicules bénéficieront d'une dérogation pour circuler dans certaines rues de la capitale. Avec une vitesse maximale de 20 km/h, ces navettes électriques offriront un service efficace et écologique aux participants et spectateurs des Jeux Olympiques.

Le partenariat entre Toyota et les instances olympiques se termine après les JO de Paris. Toyota explore déjà des usages alternatifs pour le APM, comme navette dans les centres de vacances ou véhicule de service urbain. Ces perspectives montrent le potentiel du APM à s'intégrer dans divers contextes urbains et à répondre à différents besoins de transport.

Le APM pourrait jouer un rôle clé dans diverses applications futures. Sa conception ingénieuse et polyvalente ouvre la voie à de nombreuses possibilités d'utilisation après les JO de Paris. Ce véhicule démontre l'engagement de Toyota envers l'innovation et la durabilité. Il offre des solutions de transport efficaces pour un avenir plus vert et plus connecté.

