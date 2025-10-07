Top 10 des voitures avec boîte manuelle en 2025: répondez à l’appel de la vraie conduite !

Vous regrettez déjà le plaisir tactile du levier de vitesse et le jeu des trois pédales ? Vous avez raison voici les voitures avec boîte manuelle les plus populaires de 2025 ! Alors que les boîtes automatiques trustent 81% des ventes, la bonne vieille mécanique devient une pépite rare… mais pas introuvable.

Pour les puristes de la conduite engagée, voici notre sélection de voitures neuves qui répondent encore en 2025 à l’appel de la vraie conduite. Préparez-vous à passer les vitesses !

BMW M3

La M3 conserve sa boîte manuelle pour 2025, mais avec une particularité. Si vous voulez la M3 Competition à propulsion avec 503 chevaux ou la M3 Competition xDrive désormais plus puissante avec 523 chevaux, vous devez opter pour la boîte automatique huit rapports. La marque réserve la boîte manuelle six vitesses à la M3 à propulsion, qui développe 473 chevaux.

BMW Z4

Le constructeur a enfin introduit une Z4 manuelle pour 2024 — il était temps. Le cabriolet six vitesses est uniquement disponible dans la finition plus puissante M40i, équipée d’un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres développant 382 chevaux et 501 Nm de couple. Ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Ford Mustang

Même si les ventes de la Mustang ont considérablement baissé l’année dernière, la bonne nouvelle est que la pony car iconique conserve sa boîte manuelle pour 2025. La six vitesses est disponible sur les modèles GT et Dark Horse, qui développent respectivement 480 et 500 chevaux. La GT avec boîte manuelle coûte 41 270 euros, tandis que la Dark Horse commence à 56 420 euros.

Honda Civic Type R

La Honda Civic Type R haut de gamme conserve sa boîte manuelle pour 2025. Tout comme l’Integra Type S, la Type R est uniquement disponible avec une six vitesses. Cette transmission est associée à un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 315 chevaux et 420 Nm de couple. La Type R reçoit un léger restylage et une petite augmentation de prix pour 2026, à partir de 40 030 euros.

Jeep Wrangler

Curieusement, Jeep avait initialement prévu de supprimer la boîte automatique sur la Wrangler à moteur V6 pour 2025 et d’en faire une affaire exclusivement manuelle. Mais après quelques retours, le constructeur a décidé de conserver l’automatique — du moins pour une autre année. La Wrangler de base 2025 est donc disponible avec une boîte manuelle six vitesses et une automatique, toutes deux associées au moteur V6 de 3,6 litres de série.

Mazda3

Croyez-le ou non, vous pouvez encore obtenir une transmission manuelle sur la Mazda3. Mais elle n’est disponible que sur une seule finition. La 2.5S Premium à traction avant est livrée en série avec une six vitesses, couplée à un moteur quatre cylindres de 2,5 litres développant 191 chevaux et 252 Nm de couple. Malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir la manuelle sur la version berline, la finition turbo, ou avec la transmission intégrale.

Mazda MX-5 Miata

Bien sûr, la Mazda Miata conserve sa boîte manuelle pour 2025. La sportive adorée propose un levier six vitesses dans le cabriolet standard à toit souple ou le modèle RF à toit dur. Les deux finitions ont le même moteur quatre cylindres de 2,0 litres, qui envoie 181 chevaux et 205 Nm de couple aux roues arrière.

Porsche 911

Que Porsche ne propose pas de 911 manuelle ? Impensable. Vous pouvez obtenir la boîte six vitesses sur les nouveaux modèles Carrera T ou GT3 pour 2025. La Carrera T dispose d’un flat-six biturbo développant 388 chevaux et 449 Nm de couple, tandis que la dernière GT3 reçoit un flat-six atmosphérique de 4,0 litres avec 502 chevaux. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’une ou l’autre.

Toyota GR Corolla

Bien que Toyota ait introduit une option automatique pour la GR Corolla en 2025 (et qu’elle soit plutôt réussie), la hot hatchback conserve toujours la boîte manuelle de série. La six vitesses est associée à un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre développant 300 chevaux et 400 Nm de couple.

Volkswagen Jetta GLI

Les versions manuelles de la GTI et de la Golf R ont disparu pour 2025. Triste. Mais vous pouvez toujours obtenir une Jetta GLI avec la boîte six vitesses. Le modèle 2025 bénéficie d’un léger restylage et de quelques mises à jour de l’habitacle, mais la manuelle persiste. Elle reste associée à un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 228 chevaux et 350 Nm de couple.

Subaru WRX

La berline sportive emblématique de Subaru conserve sa boîte manuelle pour 2026. La WRX associe une transmission standard à six vitesses à un moteur boxer quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres développant 271 chevaux sur les modèles Base, Premium et Limited, ainsi que sur la nouvelle WRX TS introduite en 2025.

