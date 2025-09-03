Toniebox 2 : la boîte à histoires qui devient console de jeu

Toniebox 2 et Tonieplay transforment le divertissement audio pour enfants. Une innovation sans écran qui stimule imagination, autonomie et jeu collectif.

L’entreprise tonies® dévoile la Toniebox 2 et Tonieplay, une nouvelle génération de divertissement audio sans écran, pensée pour stimuler l’autonomie et l’imagination des enfants dès un an. Avec un design repensé, des fonctionnalités inédites pour le sommeil et une nouvelle gamme de contenus interactifs, la marque allemande entend franchir un cap stratégique sur le marché mondial des jouets éducatifs.

Une nouvelle ère pour la boîte à histoires préférée des familles

Depuis son lancement en 2014, la Toniebox s’est imposée comme un compagnon incontournable pour les familles en quête d’alternatives ludiques aux écrans. La Toniebox 2 s’inscrit dans cette continuité. Elle repousse également les limites de l’interactivité. Conçue pour les enfants de 1 à 9 ans et plus, elle propose deux modes de jeu : l’écoute classique via les figurines audio Tonies et une immersion active grâce à Tonieplay, une catégorie inédite de quiz, jeux et histoires interactives.

Tobias Wann, CEO de tonies®, résume l’ambition : « La Toniebox 2 est bien plus qu’une simple mise à jour de l’original : sa conception interactive permet même aux plus jeunes de contrôler leurs lectures à l’aide de gestes simples et instinctifs. » Cette évolution traduit une tendance forte du marché : allier narration audio et gameplay éducatif, sans exposer les enfants aux écrans.

Tonieplay : du divertissement à la participation active

Avec Tonieplay, tonies® fait un pas décisif vers le jeu collaboratif et éducatif. Développé par une équipe qui mêle pédagogues et experts du jeu vidéo, ce module transforme l’écoute en expérience participative. Les enfants peuvent répondre à des questions, relever des défis ou vivre des histoires interactives, seuls ou en famille. L’écosystème s’appuie sur des technologies comme le NFC, le Bluetooth® et un moteur de jeu propriétaire. Douze titres seront disponibles dès le lancement.

Cela inclut des licences phares telles que La Pat’ Patrouille, Winnie l’ourson et un quiz Disney. « Tonieplay transforme l’écoute en participation active, ce qui est non seulement très amusant pour les enfants, mais favorise également leur développement de manière ludique », souligne Christian Sprinkmeyer, Chief Product Officer. Puisque la frontière entre jouet éducatif et divertissement numérique s’efface, tonies® capitalise sur une proposition unique : une expérience de jeu audio immersive et sécurisée.

Une réponse aux attentes des parents et du marché

Le succès de tonies® repose sur un constat simple : offrir aux enfants des expériences riches et stimulantes sans exposition aux écrans ni à la publicité. Avec plus de 9,5 millions de boîtes et près de 125 millions de figurines vendues, la marque s’est imposée comme référence mondiale. La Toniebox 2 accentue cet ancrage familial grâce à de nouvelles fonctionnalités : simulateur d’aube, lumière d’endormissement avec minuterie, application parentale repensée.

« Nous sommes restés fidèles à notre vision de la narration audio, tout en introduisant une nouvelle dimension interactive », explique Ginny McCormick, Chief Experience Officer. Le lancement de la gamme Mes Premiers Tonies, adaptée aux tout-petits, vient renforcer cette stratégie. Tonies® intègre innovation technologique, design pensé pour la petite enfance et contenus exclusifs. La marque entend ainsi s’imposer davantage comme un acteur incontournable du jouet éducatif premium.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

