Top figurines Pop Harry Potter

La gamme Harry Potter compte parmi la figurine Pop la plus demandée que Funko ait publiée. Est-ce une surprise ? En fait, chacun d’entre eux constitue un ajout mémorable au monde de Harry Potter, et tous ceux qui ont lu ou regardé la série ont leur propre favori.

Êtes-vous un fan de Harry Potter cherchant à faire une collection de Funko Pop ? Ou vous prévoyez d’acheter des Funko Pops Harry Potter pour un fan ? Notez que l’univers de Harry Potter regorge de créatures, de personnages, de moments magiques et cinématographiques. Il y a tellement de choix et une collection peut être étendue incroyablement. Découvrez ci-dessous les dix figurines pop Harry Potter les plus populaires pour vous aider.

Figurine Pop Harry Potter

Nous commençons là où toute bonne liste devrait commencer – avec le personnage principal lui-même, Harry Potter. Bien sûr, tout le monde veut en avoir un. Harry Potter est l’élu, le garçon qui a vécu et la star de tous les films et livres principaux. Il semble presque futile d’écrire une introduction à son sujet, car même les personnes qui n’ont jamais vu les films ou lu les romans savent maintenant qui est Harry Potter.

En raison de la popularité de ce personnage, il existe de nombreuses pièces. Vous pouvez l’acheter dans toutes les tenues que Daniel Radcliffe a portées en jouant le personnage. Mais le plus emblématique est probablement la figurine pop standard de Harry Potter, portant son uniforme de Poudlard et prêt à lancer un sort. Ce petit modèle est un incontournable de toute collection.

Figurine Draco Malfoy

Tout bon héros a besoin d’un rival et dans le cas de Draco Malfoy, il est devenu une icône à part entière. Malgré sa méchanceté, de nombreux fans l’aiment tendrement, notamment grâce à l’excellente performance de Tom Felton dans les films.

Peut-être à cause de sa popularité, la figurine Pops Funko de Draco Malfoy est un peu plus difficile à trouver. Son modèle standard (dans son uniforme avec sa baguette, comme Harry) étant assez rare, il faut compter un peu plus que d’autres. Mais d’un autre côté, cela fait de cette figurine un cadeau particulièrement intéressant pour tous les fans que vous pouvez avoir. Si vous êtes intéressé par certaines versions de la figurine (par exemple, avec un fouet araignée sur le visage ou dans son uniforme de Quidditch), vous pouvez les obtenir à un prix bien inférieur à celui de la figurine standard de Malfoy.

Harry Potter Funko Pop Hermione Granger

Sacrée Hermione. Sans son aide, Harry serait mort depuis longtemps et le monde des sorciers croupirait sous la poigne de fer de Lord Voldemort. Elle est certainement l’un des personnages les plus appréciés de la série et, bien sûr, la fantastique Emma Watson y est pour quelque chose.

Comme pour Harry, la figurine Funko Pops Hermione existe en plusieurs formes et tailles. Si elle porte une tenue dans une scène que vous trouvez particulièrement belle, vous pouvez être sûr qu’il y aura un Funko Pop de cette tenue. Heureusement, l’Hermione standard n’est pas trop rare, vous pouvez donc l’obtenir sans avoir à dépenser trop. D’autres variations populaires sont : Hermione dans sa robe du bal de Yule, ou Hermione et ses vêtements décontractés tenant un tourneur de temps.

Figurine Ron Weasley

Ron est le meilleur ami de Harry. Il a démontré à plusieurs reprises sa bravoure et son sens de l’honneur. Sa mère est l’une des plus embarrassantes de tous les temps, tant à l’écran que sur le papier.

Toujours là pour apporter un peu de soulagement comique en cas de besoin. Le personnage était charmant sur le papier et Rupert Grint lui a donné vie de manière experte. En tant que membre du trio principal, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux fans de Harry Potter sont impatients de mettre la main sur sa figurine Funko Pop.

Comme pour Harry et Hermione, le modèle en uniforme de Poudlard est assez facile à trouver, mais il existe aussi de nombreuses variantes. Notamment Ron avec Scabbers et Ron dans ses vêtements de vacances d’hiver, pour n’en citer que quelques-unes.

Figurine Pop Hagrid avec gâteau d’anniversaire

Si Dumbledore lui fait confiance, qu’y a-t-il d’autres à dire ? Cet humble gardien est une présence saine qui comblera tout vide dans votre collection.

Cette Pop fait référence à un moment clé de l’amitié entre Harry et Hagrid. Au début de leur relation, lorsque Hagrid récupère Harry le jour de son 11e anniversaire pour ses études à Poudlard, Harry est habitué à ce que personne ne se soucie de son anniversaire. Hagrid offre à Harry un gâteau d’anniversaire, sur lequel il « aurait pu s’asseoir », mais qui aura « un bon goût ».

Le gâteau de ce pop ressemble à celui du film, avec un glaçage rose et un message mal orthographié sur le dessus. Hagrid tend le gâteau et l’offre à Harry. La taille de cette sucette est adaptée à la grande taille d’Hagrid, avec une hauteur de 16 cm au lieu des dimensions standards.

FunKo Pop Harry Potter Le Professeur Quirrell

Il n’y a pas de bien ou de mal, il n’y a que le pouvoir, et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher » disait le professeur Quirrell. Il est le premier méchant auquel Harry Potter a été confronté à l’âge de 11 ans. Devenu l’Homme aux deux visages, Quirrell a affronté Harry et a rapidement perdu face au pouvoir presque invincible de l’amour.

Le turban violet peut être retiré de cette figurine, révélant le visage de Lord Voldemort à l’arrière de la tête de Quirrell. Cette figurine sera parfaite associée à une figurine de Harry, en référence à leur bataille finale dans Harry Potter et l’école des sorciers. Elle peut également être utilisée avec d’autres professeurs ou seule, car elle est unique dans sa capacité à changer d’apparence. Le professeur Quirrell n’est apparu que dans le premier livre et le premier film, mais il a laissé une impression durable et obsédante.

FigFunko Pop Dobby

Cette figure tient une chaussette, débordant de larmes et regardant vers le haut avec incrédulité. C’est le moment où Dobby est libéré par son maître, Lucius Malefoy, après que Harry l’ait convaincu de lui lancer une chaussette.

Un elfe de maison ne peut être libéré de l’esclavage que si son maître lui donne des vêtements. Ce Pop a beaucoup de détails autour des oreilles et du visage de Dobby et représente un moment d’émotion pour un personnage favori. Ce moment révèle également la nature héroïque et aimante de Harry Potter. En plus, ce dernier marque le début d’une alliance importante avec Dobby.

Une icône comme celle-ci mérite une place sur votre étagère. Pourquoi ne pas la placer à côté de votre Pop Funko #31-Harry Potter ? Ainsi, vous serez sûr que Dobby veille toujours sur lui, comme il le fait dans les films.

Figurine Pop Ginny Weasley

Ginny est apparu pour la première fois dans le premier livre/film. Cependant, c’est dans Harry Potter et la Chambre des Secrets qu’elle a eu l’occasion de se mettre en avant. En grandissant, elle est devenue une joueuse de Quidditch accomplie et une figure clé de la lutte contre Voldemort, bien loin de la petite fille qu’il utilisait pour ses plans.

Ginny a fait l’objet de plusieurs figurines Funko Pop au fil des ans. Elle se présente avec des variantes de la boule-de-neige et du quidditch en plus de son uniforme standard de Poudlard. Elle est légèrement plus rare que certains des autres personnages. Et il se peut que vous payiez un peu plus cher pour une figurine Funko Pop Ginny Weasley.

Lord Voldemort Funko pop

Bien sûr, nous devions inclure celui qui ne devait pas être nommé ! Une série ne peut être meilleure que son Méchant. C’est pourquoi le Seigneur des Ténèbres a été inclus dans notre sélection des meilleures figurines Harry Potter Funko Pop.

Inutile de présenter Lord Voldemort ? Voldemort est l’ennemi juré de Harry, le chef des Mangemorts et le détenteur d’un record presque parfait de malédiction mortelle et d’un terrible sens de l’odorat. Ne fixez pas ses yeux de fouine trop longtemps ou vous pourriez invoquer la marque des ténèbres !

Quelques figurines Funko de Voldemort sont disponibles : une où il tient Nagini dans ses bras, ce qui est plutôt cool. Ceux qui recherchent le Voldemort standard ne devraient pas avoir trop de mal. En effet, il est assez facile à trouver et pas particulièrement cher.

Figurine Nearly Headless Nick

D’un bleu translucide, ce Funko Pop représente une autre partie importante de l’univers Harry Potter : les fantômes. En tant que l’un des fantômes les plus célèbres de Poudlard, Nick presque sans tête ajoute du charme et de la fantaisie à une collection de figurines Potter.

Sa tête est ajustable, vous pouvez donc choisir de l’exposer inclinée ou fermement plantée sur le dessus de son corps. Les détails brodés sur la tenue de Nick ajoutent à la texture et à la spécificité de la figurine, avec des nuances de blanc et un bleu translucide. Tout comme le fantôme adoré qui erre sur le campus du château, ce Pop n’a pas mangé depuis près de cinq cents ans. Et il n’en a pas besoin – mais cela lui manque.

Non seulement Nearly Headless Nick est l’un des rares Pops translucides, mais notre numéro huit brille également dans le noir – pas besoin d’un sort Lumos ! Tous les Nick ne possèdent pas ce charme particulier. Celui-ci est un Pop exclusif de la Convention d’été 2018. Alors arrachez-le avant qu’il ne disparaisse.