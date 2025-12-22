Affrontez l’hiver en douceur avec Avidsen HomeFlow Knob

HomeFlow Knob est le thermostat connecté d’Avidsen. Il s’intègre facilement au système de chauffage pour une maîtrise optimale du confort.

Alors que l’hiver s’installe, Avidsen propose une réponse connectée et intuitive aux besoins de confort : le HomeFlow Knob. Ce thermostat filaire ajuste la température au demi-degré près et prend compte du rythme de vie. Installé en quelques minutes, il permet un contrôle total depuis une application mobile. Pensé pour s’intégrer à un habitat moderne et sobre, il devient l’allié idéal d’un hiver maîtrisé.

Une précision discrète, au service du confort

Derrière une allure sobre, presque invisible une fois installé, HomeFlow Knob pilote le chauffage au demi-degré près. Il prend en compte le rythme de vie du foyer pour ajuster, sans bruit ni effort, la température idéale. La chaudière ne tourne plus en boucle ! Elle s’adapte, s’ajuste et économise. La technologie n’est ici pas gadget mais vecteur de confort maîtrisé.

Le thermostat se connecte via deux fils et s’appaire en Wi-Fi à l’application Avidsen Home. Il s’insère dans un boîtier mural standard, avec un bouton central rétroéclairé qui affiche la température et permet une prise en main simple et élégante. Son installation ne nécessite aucune transformation technique particulière, ce qui en fait un choix judicieux pour les logements anciens comme récents.

Une maison à l’écoute de ses habitants

HomeFlow Knob transforme le quotidien en un ballet thermique sur mesure. Il suit le rythme des habitants, anticipe les retours à la maison, diminue la chauffe la nuit, puis la relance au petit matin. Une simple programmation hebdomadaire permet de créer une routine qui s’adapte aux saisons et aux horaires de chacun. Depuis l’application mobile, la température peut être ajustée à distance. Une imprévue ? Une absence prolongée ? Quelques gestes suffisent pour relancer ou calmer la chauffe. L’économie d’énergie devient un réflexe, intégré au confort.

Écosystème connecté et sobriété énergétique

Ce thermostat connecté ne fonctionne pas en solo. Via l’écosystème Avidsen, il collabore avec d’autres dispositifs connectés : capteurs de présence, détecteurs d’ouverture, vannes thermostatiques ou encore volets roulants. Résultat ? Une maison réellement intelligente, qui chauffe lorsqu’elle est habitée, s’apaise quand elle s’aère et s’adapte en temps réel aux usages.

Compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa, HomeFlow Knob s’intègre sans friction dans la vie quotidienne. Il ne la bouleverse pas : il la comprend. Disponible dès maintenant sur Maisonic.com et chez plusieurs revendeurs, il est proposé à un prix conseillé de 119,90 €, ce thermostat filaire connecté est livré avec son kit de fixation et un guide de démarrage rapide. Une solution pensée pour un hiver doux, juste et parfaitement maîtrisé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn