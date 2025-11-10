Pilotwire Control : le chauffage intelligent d’Avidsen

Avec Pilotwire Control, Avidsen réinvente le chauffage électrique intelligent. Ce module connecté transforme les radiateurs à fil pilote en systèmes précis, économiques et adaptés à chaque foyer.

Quand le froid s’installe, le confort devient un enjeu aussi essentiel que la maîtrise de la facture énergétique. Avec Pilotwire Control, la marque Avidsen transforme chaque radiateur électrique en allié intelligent, capable d’apporter une chaleur ajustée au rythme de la maison. Ce petit module connecté incarne une nouvelle façon de penser le chauffage : simple, sobre et profondément humaine, au service d’un hiver mieux maîtrisé.

Un module connecté pour un confort intelligent

Pilotwire Control s’adresse à tous les foyers équipés de radiateurs à fil pilote, souvent nombreux dans les logements français. Relié en Wi-Fi et piloté depuis l’application Avidsen Home, il permet d’ajuster la température au demi-degré près, de programmer la semaine et de suivre la consommation en temps réel.

Le chauffage cesse d’être un poste de dépense subi pour devenir une ressource pilotée avec précision. En quelques gestes, l’utilisateur peut adapter la température pièce par pièce. Il diminue ainsi la consommation pendant la nuit et la relance en douceur au réveil. Avidsen fait ainsi entrer l’intelligence connectée dans un domaine trop longtemps resté figé : celui du confort thermique.

Cinq modes, une maison sur mesure

La force du module réside dans sa simplicité. Compact, discret, il dialogue naturellement avec l’écosystème Avidsen Home pour renforcer la cohérence énergétique du logement. 5 modes permettent d’ajuster la chauffe aux besoins réels : Confort, Confort-1, Confort-2, Éco et Hors gel. À cela s’ajoutent plusieurs fonctions avancées.

Le mode Boost délivre une chaleur immédiate, idéale après une journée d’hiver. Le mode Vacances protège la maison lors d’absences prolongées, tandis que le mode Thermostat ajuste automatiquement la température pour garantir une stabilité parfaite. Dans le quotidien, tout est pensé pour concilier efficacité, économie et bien-être.

Sobriété, sécurité et sérénité

Derrière sa simplicité apparente, Pilotwire Control multiplie les attentions. La détection d’ouverture de fenêtre bascule en mode anti-gel lorsqu’une baisse rapide de température est détectée. Le verrouillage enfant empêche toute modification accidentelle, et une mémoire interne conserve les réglages même en cas de coupure de courant. Le mode Nuit, quant à lui, éteint les voyants lumineux pour préserver le sommeil.

Compatible avec tous les radiateurs électriques de classe II jusqu’à 3680 W, le module se connecte en quelques minutes. Il s’intègre naturellement dans n’importe quel intérieur. À 39,90 €, Avidsen signe un produit accessible et cohérent avec sa vision : celle d’une solution intelligente pour un hiver confortable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn