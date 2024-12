J’ai testé le Thomson Streaming Box Plus 270 ! Un petit bijou pour les amateurs de streaming

En tant que passionnée de technologie et amatrice de cinéma, j’ai eu la chance de tester le Thomson Streaming Box Plus 270. Ce petit boîtier m’a intriguée par ses promesses de transformer l’expérience de divertissement à la maison. Ici, je vais vous raconter en détail mon expérience avec cet appareil et vous dire ce qu’il a réellement dans le ventre.

Le Thomson Streaming Box Plus 270 promet de révolutionner notre façon de profiter du streaming. Avec son système d’exploitation Google TV™, sa résolution 4K UHD et sa compatibilité avec Dolby Atmos et Dolby Vision, il a de sérieux arguments pour séduire. Ajoutez à cela une connectivité ultra-moderne avec le Wi-Fi 6 et des fonctionnalités pratiques comme Chromecast intégré et une télécommande Bluetooth équipée d’un bouton « Find My Remote ». Alors, cette box tient-elle vraiment ses promesses ? Voici mon verdict.

Caractéristiques techniques

Système d’exploitation : Google TV™ (Android™ 12)

: Google TV™ (Android™ 12) Processeur : Quad-Core Cortex-A55, 20800 DMIPS

: Quad-Core Cortex-A55, 20800 DMIPS GPU : ARM Mali-G31 MP2 à 850 MHz

: ARM Mali-G31 MP2 à 850 MHz RAM : 3 Go

: 3 Go Stockage interne : 32 Go

: 32 Go Résolution : jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160)

: jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160) Formats pris en charge : HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital+

: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital+ Ports : HDMI 2.1, USB-A 3.0, Ethernet (RJ-45)

: HDMI 2.1, USB-A 3.0, Ethernet (RJ-45) Connectivité : Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 Compatibilité : Google Assistant, Chromecast et Netflix

: Google Assistant, Chromecast et Netflix Inlus dans la boîte : Télécommande Bluetooth avec bouton « Find My Remote »

: Télécommande Bluetooth avec bouton « Find My Remote » Couleur : Noir, format compact (118 x 118 x 43 mm)

Premières impressions sur le Thomson Streaming box plus 270

Dès l’ouverture de la boîte, j’ai été agréablement surpris par la compacité du boîtier. L’appareil est élégant et discret, facile à intégrer dans n’importe quel setup de home cinéma. De plus, l’installation est un jeu d’enfant : il suffit de brancher le câble HDMI, connecter à votre réseau Wi-Fi 6, et vous êtes prêt à partir. Le processeur Cortex-A55 assure une fluidité sans faille lors de la navigation dans l’interface.

En allumant l’appareil pour la première fois, j’ai immédiatement remarqué la rapidité du démarrage. En moins de 30 secondes, j’étais prêt à explorer l’univers de l’Android TV. Une des premières choses que j’ai faites a été de configurer mon compte Google afin de profiter pleinement des fonctionnalités du Google Assistant.

Le design et la connectique

L’esthétique du Thomson Streaming Box Plus 270 est sobre et moderne. Il se fond parfaitement dans votre équipement audiovisuel et ne prend presque pas de place. Les ports disponibles sont bien pensés avec notamment le HDMI 2.1, qui garantit une connexion optimale avec votre téléviseur ou vidéoprojecteur. Côté connectique sans fil, le Wi-Fi 6 permet une connexion très stable et rapide, indispensable pour profiter pleinement du streaming en haute définition.

L’appareil possède également une prise Ethernet, idéale si vous préférez une connexion filaire pour encore plus de stabilité. J’ai opté pour le Wi-Fi. Je dois dire que la qualité du signal était impeccable tout au long de mes tests.

Performance en streaming avec le Thomson Streaming Box Plus 270

C’est ici que le petit boîtier brille vraiment. La prise en charge de la résolution 4K offre une clarté d’image exceptionnelle. C’est un vrai régal pour les yeux, surtout lorsque l’on visionne du contenu compatible Dolby Vision. Le contraste et les couleurs sont bluffants. Ils rendent chaque scène incroyablement immersive.

D’ailleurs, lorsque j’ai essayé divers services de streaming, de Netflix à Amazon Prime Video, la fluidité était au rendez-vous. Grâce au processeur Cortex-A55, tout se passe sans accroc, même lors de la lecture de contenus en 4K. Le buffering appartient définitivement au passé avec cette passerelle multimédia.

Audio et interactivité

L’un des autres atouts majeurs du Thomson Streaming Box Plus 270 est sa prise en charge du Dolby Atmos. Ayant un système audio compatible chez moi, j’ai pu ressentir toute la profondeur et l’ampleur de la bande-son des films et séries que j’ai regardés. Le son est enveloppant et donne réellement vie aux scènes d’action grâce à ses multiples canaux audio.

En termes d’interactivité, le Google Assistant intégré est un ajout fantastique. Vous pouvez contrôler votre télévision avec la voix, rechercher des contenus spécifiques ou même gérer vos appareils intelligents directement depuis votre canapé. Ce niveau de commodité est difficile à battre et améliore réellement l’expérience utilisateur.

Utilisation quotidienne du Thomson Streaming Box Plus 270

Afin de mettre à l’épreuve le petit boîtier, je l’ai utilisé quotidiennement pendant une semaine. Que ce soit pour regarder des films, écouter de la musique, ou surfer sur internet, l’appareil s’est montré constant et performant. Chaque action est rapide, les applications se lancent instantanément et sans faille.

Le store Android TV propose une vaste gamme d’applications compatibles, et j’ai pu installer toutes mes préférées sans aucune limitation. De YouTube à Spotify, en passant par Disney+, tout fonctionne à merveille. Le passage d’une application à l’autre s’effectue en un clin d’œil grâce à la performance du processeur Cortex-A55.

Qualité et durabilité

La qualité de fabrication du Thomson Streaming Box Plus 270 m’a également impressionné. Tous les matériaux utilisés semblent robustes et durables. Après une semaine d’utilisation intensive, aucun signe de surchauffe ou de ralentissement n’était perceptible. Cela indique clairement que l’appareil est fait pour durer et supporte bien une utilisation continue. Je pense aussi que la qualité du matériel interne joue un rôle crucial ici. Le choix d’un chipset comme le Cortex-A55 montre que Thomson a pris au sérieux les besoins des consommateurs en matière de performance et de fiabilité.

