CANAL+ propose des programmes en UHD HDR Dolby Vision et Atmos

CANAL+ se positionne comme la première chaîne européenne à proposer des programmes en qualité UHD HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. Cette avancée technologique va offrir aux abonnés une expérience visuelle et sonore révolutionnaire.

Une couverture sportive exceptionnelle en UHD HDR

Dès le 14 septembre, les abonnés de CANAL+ auront accès à un minimum de quatre événements sportifs majeurs chaque semaine, tous diffusés en UHD HDR. Très bientôt, ces événements seront également disponibles en Dolby Vision et Dolby Atmos pour une immersion totale. Les matchs de l’UEFA Champions League, y compris la phase finale, seront diffusés en UHD HDR. De plus, chaque semaine, deux matchs de la Premier League anglaise seront proposés. Les amateurs de sport automobile pourront suivre les Grands Prix™ du Championnat du Monde de Formule 1® dans cette qualité exceptionnelle. Enfin, les fans de rugby profiteront des matchs du dimanche soir du TOP 14. Grâce à ces technologies, CANAL+ offre une expérience immersive sans précédent. Cela offre aux téléspectateurs de se sentir au cœur de l’action sportive.

Outre le sport, CANAL+ enrichit son offre avec des films et séries en UHD HDR. Ils sont diffusés à la fois en direct et à la demande. À partir du 13 septembre, les abonnés pourront visionner Wonka en UHD HDR et Dolby Atmos. Puis, le 23 septembre, ils pourront découvrir la nouvelle création originale Paris Has Fallen dans ce même format. Cette combinaison de haute qualité visuelle et sonore promet de transformer chaque film et série en une véritable expérience cinéma. CANAL+ devient ainsi la première chaîne en Europe à offrir en continu du contenu en UHD HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. Les spectateurs peuvent s’attendre à des heures de divertissement de très haute qualité.

Une immersion visuelle et sonore inégalée

Le Dolby Vision est une technologie innovante qui se distingue par ses contrastes profonds, sa luminosité éclatante et des couleurs vibrantes. Elle permet d’afficher des détails imperceptibles sur des téléviseurs classiques. Elle offre ainsi une profondeur et une richesse inégalées à l’image. Pour les spectateurs, cela se traduit par une expérience visuelle plus captivante et réaliste.

En parallèle, le Dolby Atmos révolutionne l’audio puisqu’il crée un environnement sonore immersif, où les sons semblent se déplacer autour du spectateur. Selon un représentant de Dolby, cette technologie plonge le public au cœur de l’action, avec un son incroyablement réaliste. Cela ajoute une nouvelle dimension aux contenus visionnés. Avec ces deux technologies, CANAL+ propose une immersion totale dans les films, séries ou événements sportifs.

Accéder aux programmes en UHD HDR Dolby Vision et Dolby Atmos

Pour profiter pleinement de ces nouvelles technologies, les abonnés de CANAL+ doivent disposer d’un matériel compatible avec la 4K HDR et le Dolby Atmos. Cela inclut des décodeurs tels que le Décodeur CANAL+ (G9/G10/G11) et certains modèles de téléviseurs intelligents, notamment ceux de Samsung, LG, Hisense, et Sony, à condition qu’ils soient compatibles avec le Dolby Vision et la 4K HDR. De plus, des boîtiers comme l’Apple TV 4K ou la Nvidia Shield permettent également de bénéficier de cette expérience améliorée.

Les abonnés pourront accéder aux programmes live via les chaînes CANAL+ UHD HDR (canal 100) et Canal Événement 4K HDR (canal 101). Quant aux films et séries, ils seront disponibles à la demande en UHD HDR et Dolby Atmos, avec l’intégration prochaine du Dolby Vision.

En devenant la première chaîne européenne à proposer des programmes en UHD HDR Dolby Vision et Dolby Atmos, CANAL+ révolutionne la diffusion télévisuelle. Cette avancée technologique promet d’offrir aux abonnés une expérience immersive sans précédent. C’est parfait aussi bien pour les amateurs de sport que pour les cinéphiles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

