J’ai testé le Skullcandy Crusher ANC 2 ! Un casque audio révolutionnaire ?

Dès l’annonce de la sortie du Skullcandy Crusher ANC 2, j’étais impatiente de voir si ce modèle allait tenir ses promesses. Après quelques semaines d’utilisation intensive, découvrez mon avis cet appareil qui ne laisse personne indifférent !

Si vous êtes un amateur de basses puissantes, préparez-vous à être conquis par ce casque audio milieu de gamme ! Fidèle à sa réputation, la marque met une fois de plus l’accent sur des basses profondes et immersives. Elle a intégré des fonctionnalités innovantes dans le Skullcandy Crusher ANC 2. Mais est-ce suffisant pour en faire un incontournable ou s’agit-il plutôt d’un modèle secondaire à avoir sous la main ? Voici ce que j’en pense.

Caractéristiques techniques

Type du produit : Casque supra-auriculaire

: Casque supra-auriculaire Diamètre du haut-parleur : 40 mm

: 40 mm Poids : 332 g

: 332 g Technologie de connexio n : Bluetooth 5.2

n : Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

: 20 Hz – 20 kHz Distorsion du son : Moins de 3 %

: Moins de 3 % Niveau sonore : 100 dB avec une variation de 3 dB à 1 kHz

: 100 dB avec une variation de 3 dB à 1 kHz Impédance : 32Ω pour les haut-parleurs, 8Ω pour la technologie Crusher

: 32Ω pour les haut-parleurs, 8Ω pour la technologie Crusher Autonomie : 60 heures si ANC désactivée et 50 heures si activée

: 60 heures si ANC désactivée et 50 heures si activée Charge rapide : 10 minutes pour 4 heures d’écoute

: 10 minutes pour 4 heures d’écoute Inclus dans la boîte : câble de chargement USB-C, câble AUX de secours, étui de protection, manuel d’utilisation

Mes premières impressions sur le Skullcandy Crusher ANC 2

Dès que j’ai pris le Skullcandy Crusher ANC 2 en main, j’ai été frappée par son design robuste et bien fini. La coque rigide fournie pour le transport est un vrai plus : elle protège efficacement le casque sans alourdir mon sac. Le casque lui-même est principalement en plastique, mais son revêtement doux au toucher lui donne un aspect premium.

Par ailleurs, les coussinets et l’arceau, bien rembourrés, restent un peu rigides par rapport à des modèles plus haut de gamme comme ceux de Bose. Cela dit, l’ergonomie est bien pensée, avec des oreillettes pivotantes et une construction solide. Globalement, mes premières impressions sont positives, même si ce modèle s’adresse clairement à un public recherchant un casque de milieu de gamme.

La question du confort

Le Skullcandy Crusher ANC 2 offre une expérience en demi-teinte. Son ajustement est un point fort : il ne serre pas trop. Il s’adapte bien aux têtes larges ou même si, comme moi, vous portez parfois un chapeau. Les coussinets sont spacieux et laissent respirer vos oreilles, ce qui aide à éviter la surchauffe.

Par contre, après une heure d’utilisation, l’arceau crée un point de pression sur le haut de la tête, ce qui peut devenir gênant. Avec ses 332 grammes, il est également plus lourd que beaucoup de ses concurrents, et cela se sent quand on le porte longtemps. Ainsi, le confort est correct, mais certains ajustements pourraient vraiment améliorer l’expérience.

La durée de la batterie

Ce qui m’a vraiment impressionnée avec ce casque, c’est son autonomie. Avec 50 heures annoncées (et même 60 heures sans réduction de bruit), on est clairement au-dessus de la moyenne. Pour moi, c’est parfait pour les longues journées sans avoir à penser à le recharger.

En plus, le port USB-C permet une recharge rapide : 10 minutes suffisent pour récupérer 4 heures d’écoute. C’est pratique, même si certains modèles concurrents font un peu mieux sur ce point. Il faut reconnaître que cette grande autonomie s’explique en partie par le poids du casque, dû à sa batterie conséquente. Quoi qu’il en soit, c’est un excellent choix pour ceux qui, comme moi, veulent une liberté totale en déplacement.

La connectivité du Skullcandy Crusher ANC 2

Ce casque brille aussi par sa flexibilité. Grâce à sa fonction multipoint, je peux le connecter à mon téléphone et à mon ordinateur en même temps. C’est super pratique pour passer facilement de l’un à l’autre, surtout si, comme moi, vous jonglez entre différents appareils.

En usage quotidien, aucun souci de latence pour regarder des vidéos, que ce soit sur iPhone ou sur un smartphone Android. Le casque prend en charge les codecs SBC et AAC, qui suffisent pour un usage standard. Et si besoin, il est toujours possible de l’utiliser en filaire grâce à la prise jack et au câble inclus. Petit bémol : le port USB-C ne sert qu’à la recharge. Cela dit, la connectivité est globalement bien pensée et répond à mes besoins.

Mon expérience avec le Skullcandy Crusher ANC 2

Quand j’ai testé le casque audio à réduction de bruit active, ce qui m’a frappé en premier, c’est sa capacité à offrir des basses incroyablement puissantes et immersives. Avec ses haut-parleurs de 40 mm et la technologie brevetée Crusher, le Skullcandy Crusher ANC 2 est un vrai paradis pour les amateurs de sensations fortes. Sérieusement, les basses sont tellement intenses qu’on les ressent physiquement, et c’est parfait pour un bon film d’action ou des morceaux explosifs.

Par contre, dès que j’ai désactivé la fonction Crusher, j’ai trouvé que la qualité sonore devenait moins convaincante. Les médiums prenaient trop de place, les aigus devenaient un peu agressifs, et la séparation des instruments laissait à désirer. Heureusement, grâce à l’égaliseur et la personnalisation sonore, j’ai pu ajuster tout ça pour un rendu plus équilibré. Cela dit, ces basses intenses peuvent être fatigantes pour de longues sessions.

Des contrôles simples et un ANC qui déçoit

Le casque mise sur des boutons physiques très pratiques et agréables à utiliser. Tout est clair : lecture, volume, et même la gestion des basses ou de la réduction de bruit active (ANC). En bonus, l’assistant vocal Skull IQ permet de tout contrôler à la voix. Cependant, il faut garder l’application Skullcandy ouverte en arrière-plan pour en profiter pleinement.

Côté ANC, je dois avouer que j’ai été déçue. Il ne rivalise pas avec d’autres modèles, même d’entrée de gamme. De plus, le mode ambiant manque de naturel, avec des bruits de vent gênants en extérieur. Clairement, ce n’est pas leur point fort si vous cherchez un casque performant pour éliminer les bruits autour de vous.

Un micro correct, mais pas pour tout

Le microphone intégré fait le job pour passer des appels en intérieur. Ma voix était claire, ce qui est parfait pour une réunion ou une conversation calme. En revanche, dès qu’il y a du bruit autour (comme des conversations ou des sons aléatoires), le micro peine à maintenir une bonne qualité. Cela reste acceptable pour des appels basiques, mais pas pour des environnements bruyants.

