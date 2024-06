Test AdBlock VPN : Sécurité et performances à la loupe

AdBlock, célèbre pour son bloqueur de publicités, plonge dans l'univers des VPN. Récemment lancé, AdBlock VPN rejoint un marché compétitif et déjà bien établi. Pourtant, fort de sa réputation dans la protection de la vie privée, le nouveau venu suscite la curiosité. L'équipe derrière l'outil emblématique de navigation sans publicité étend ainsi son expertise. Découvrez dans notre test AdBlock VPN si le service est à la hauteur.

Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la publicité est omniprésente, transformant notre navigation en un véritable parcours d'obstacles. C'est là qu'intervient AdBlock, le chevalier en armure numérique, qui nous protège depuis des années. Mais voilà que notre héros se lance dans une nouvelle quête : la confidentialité en ligne. Avec AdBlock VPN, l'entreprise s'aventure sur un territoire dominé par des géants aguerris.

Un pari osé ? Sans aucun doute. Pourtant, fort de sa réputation, AdBlock pourrait bien bousculer l'ordre établi. Nous avons décidé de mettre ce nouveau service VPN à l'épreuve. Vitesse, sécurité, fonctionnalités : tout est passé au crible. Le verdict ? C'est à vous d'en juger. Découvrez notre test AdBlock VPN.

AdBlock VPN : À propos

AdBlock, le célèbre gardien de votre tranquillité en ligne, a vu le jour en 2009 à San Francisco. À l'origine, cette start-up californienne s'est fait connaître grâce à son extension de navigateur révolutionnaire. Son but ? Débarrasser Google Chrome des publicités intrusives, pop-ups agaçants et autres menaces numériques. Fort de ce succès, une poignée de développeurs passionnés s'est lancée dans un nouveau défi : AdBlock VPN.

Cependant, cette localisation soulève des questions. En effet, les États-Unis, berceau d'AdBlock, sont un membre fondateur de l'Alliance des cinq yeux. Cette collaboration internationale en matière de surveillance fait frémir les défenseurs de la vie privée. Sans une politique stricte de non-conservation des données, AdBlock VPN pourrait être contraint de partager vos informations avec le gouvernement américain. Un point à ne pas négliger dans votre choix.

AdBlock VPN est-il sûr et sécurisé ?

AdBlock VPN joue la carte du mystère quand il s'agit de ses fonctionnalités de sécurité. Sur son site, c'est le grand silence, et dans ses applications, nous cherchons encore les détails. Heureusement, à force de creuser et de fouiner, nous avons fini par mettre la main sur quelques pépites d'informations.

Chiffrement AES-256 bits

Sur son site, AdBlock VPN se vante d'utiliser le chiffrement AES-256 bits. Un bon point, mais ils restent mystérieux sur les détails techniques comme les clés de chiffrement. Rassurez-vous, ce n'est pas du bluff : l'AES-256 est la star des VPN haut de gamme. Concrètement, votre adresse IP devient invisible, vous laissant naviguer en toute discrétion.

En effet, ce choix montre qu'AdBlock VPN suit les tendances du marché. L'AES-256 bits, c'est un peu le coffre-fort numérique que tout le monde s'arrache. Solide, fiable, il fait l'unanimité. Autre bonne nouvelle : lors de nos tests, aucune fuite d'identité n'a été détectée. Vous pouvez donc surfer l'esprit tranquille, sans laisser de traces compromettantes derrière vous.

Protocole OpenVPN

Le protocole OpenVPN d'AdBlock VPN offre une sécurité robuste et une flexibilité inégalée pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité. Conçu comme un standard ouvert, il permet une personnalisation poussée des paramètres de connexion. Cette adaptabilité garantit une expérience sur mesure, que vous privilégiez la vitesse ou l'anonymat renforcé.

En outre, OpenVPN brille par sa compatibilité universelle. De Windows à Linux, en passant par iOS et Android, aucun système n'est laissé pour compte. Cette polyvalence facilite la protection de tous vos appareils sans tracas. De plus, le protocole traverse aisément les pare-feux restrictifs, assurant une connexion stable même dans des environnements contraignants.

Bien que légèrement plus lent que certains concurrents, OpenVPN compense par sa fiabilité. Sa conception soignée minimise les déconnexions intempestives, offrant une navigation fluide.

Bloqueur de publicité

Le bloqueur de publicité d'AdBlock VPN se fait discret, tel un ninja numérique. Intégré astucieusement à l'application, il opère en silence, sans nécessiter d'activation. Cette approche simplifie votre expérience, éliminant toute configuration fastidieuse. Vous lancez le VPN, et hop ! Les publicités disparaissent comme par magie.

Lors de nos tests, nous avons plongé dans la jungle des sites saturés de réclames. Le verdict ? Plutôt convaincant. Il a tranché la majorité des intrus, nettoyant efficacement votre espace visuel. Certes, quelques annonces rusées ont échappé à sa lame, mais l'ensemble reste impressionnant.

Test de vitesse d'AdBlock VPN

Streamers, gamers, adeptes du torrenting ou des réseaux sociaux, nous savons que la vitesse est votre priorité. C'est pourquoi nous avons mis AdBlock VPN à rude épreuve. Sans option de protocole personnalisé, nous avons utilisé les paramètres par défaut de Windows.

Avec une connexion de 100 Mbps, nous avons d'abord visé Londres. Les résultats ? Époustouflants ! Un téléchargement à 87,62 Mbps et un envoi à 13,54 Mbps. Franchement, on ne s'attendait pas à une telle performance.

En explorant plus loin, nous avons noté un léger ralentissement. L'Allemagne a proposé 62,91 Mbps en download et 8,4 Mbps en upload. Logique, vu la distance. Puis, cap sur les États-Unis : 53,52 Mbps en téléchargement et 6,9 Mbps en envoi. Pas mal du tout pour un serveur outre-Atlantique !

Politique no-logs

Vous avez peut-être remarqué qu'AdBlock VPN clame haut et fort sa politique no-logs. Curieux, nous avons passé ces déclarations au microscope. Verdict ? Ils tiennent parole. Leur politique de confidentialité est limpide : seules les données de diagnostic et l'utilisation de bande passante sont enregistrées.

Cependant, nous aimerions voir AdBlock VPN franchir une étape supplémentaire. Un audit indépendant de sa politique et de ses applications serait le bienvenu.

Applications open source

Les applications sont faciles à utiliser On aime moins N'offre qu'une poignée de connexions simultanées

Pas de protocole WireGuard

