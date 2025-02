Tesla perd pied en Europe : Pourquoi cette chute des ventes ?

Les ventes de Tesla en Europe sont en chute en ce début d’année 2025. Ceci marque une tendance inquiétante pour le constructeur. Avec près de 50 % de voitures en moins vendues par rapport à l’année précédente, la marque américaine fait face à des défis majeurs. Si on pointe surtout Elon Musk du doigt, les causes de ce déclin sont multiples.

Une chute drastique des ventes de Tesla sur tous les marchés

Les chiffres de janvier 2025 confirment une baisse généralisée des ventes de Tesla en Europe. En France, les immatriculations ont plongé de 63 %, tandis qu’en Espagne, la baisse atteint un niveau alarmant de 75 %. D’autres pays connaissent également une diminution marquée, comme le Royaume-Uni, où les ventes ont chuté de 18,2 %. Au Portugal, on remarque une baisse de 31 %, la Norvège à -40,2 %, le Danemark à -40,9 %, les Pays-Bas à -42,5 % et la Suède à -46 %.

Tesla: -25% en un mois !!!

Recul des ventes YTD: UK 18%, Portugal 31%, Belgique 44%, Allemagne 60%, France 63%, Espagne 75%.

Votons avec nos achats 😉 pic.twitter.com/2PJVqplZQE — Skew🇫🇷🇪🇺🇺🇦🇮🇱💉x8👨‍⚕️🔬🩻⛷️⛳🏄🥊🍾 (@Spinest2017) February 11, 2025

Cette chute des ventes de Tesla est loin de passer inaperçue. Certes, la personnalité d’Elon Musk joue un rôle dans la perception de la marque, mais elle n’explique pas tout. L’évolution du marché et la concurrence grandissante mettent bel et bien l’entreprise dans une situation délicate.

Une concurrence accrue et des défis internes

L’image publique de Tesla se dégrade avec cette chute des ventes. C’est notamment le cas en Suède où seulement 11 % des consommateurs ont une opinion positive de la marque. Cela dit, la crise va bien au-delà. Le début d’année s’accompagne généralement d’une baisse des ventes. Par contre, l’ampleur du phénomène cette fois-ci dépasse les tendances habituelles.

Contrairement à Tesla dont les ventes chutent, les constructeurs chinois, comme BYD, Nio et Xpeng, montent par ailleurs en puissance. La raison : des véhicules électriques à prix compétitifs et dotés de technologies avancées. BYD a d’ailleurs pris une décision inédite concernant le « God’s Eye ». D’autre part, les marques européennes comme Renault, Volkswagen et Peugeot multiplient leurs efforts pour séduire les acheteurs. Pour cela, ils proposent des modèles innovants et des stratégies tarifaires agressives.

Les initiatives que prennent les concurrents ont ainsi un impact sur les ventes de Tesla, d’où cette chute. En outre, la transition vers une nouvelle version du Tesla Model Y perturbe momentanément l’offre. Tous ces facteurs ont fini par amplifier les difficultés actuelles de la marque. Son avenir sur le marché européen s’annonce alors plus incertain que jamais.

