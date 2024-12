Ford en difficulté : La concurrence chinoise prend le contrôle

Ford, autrefois leader de l’automobile américaine, rencontre des difficultés en Europe. Une étude récente² montre que 45% des Européens sont pessimistes quant à son avenir sur le continent. Cette situation découle des pertes financières importantes et de la difficulté de la marque à s’imposer face à la concurrence asiatique et à l’essor des véhicules électriques.

Une restructuration en réponse aux difficultés de Ford

Face à une demande décevante pour ses modèles électriques, Ford a lancé un plan de restructuration majeur en Europe. Cette réorganisation prévoit la suppression de 4 000 postes d’ici 2027. Elle touche principalement les sites allemands.

Cela affecte directement l’usine de Cologne, jadis un centre de production clé pour le constructeur. La production des nouveaux modèles électriques, tels que l’Explorer et la voiture Ford Capri, tourne au ralenti. Ces modèles, développés sur la plateforme MEB de Volkswagen, peinent à rencontrer le succès escompté. Cela montre bien que Ford est en difficulté et a du mal à se réinventer sur le marché de l’électrique.

Les faibles performances des véhicules électriques de la marque en Europe renforcent cette crise de confiance. Pourtant, c’est un secteur dans lequel Ford doit impérativement s’adapter pour rester compétitif. Les consommateurs préfèrent se tourner vers des alternatives plus attractives, tant en termes de prix que de performances.

La montée en puissance de la concurrence asiatique

La concurrence venue de Chine représente une menace grandissante pour Ford qui est déjà en grande difficulté. Le constructeur BYD, par exemple, pourrait dépasser les ventes mondiales de la marque d’ici la fin de l’année. En Chine, des modèles comme la Seagull de BYD ont largement surpassé la Tesla Model Y en termes de ventes. Cela est rendu possible grâce à des prix 20 à 30% inférieurs à ceux des concurrents européens. De plus, la qualité des véhicules chinois égalise désormais celle des constructeurs occidentaux.

🇪🇺📈 Ford prévoit de supprimer 4000 emplois en Europe sur fond de baisse de la demande et de la concurrence chinoise. Le délabrement économique de notre continent s'accélère. Je ne suis pas sûr que nous soyons tous conscients de ce drame en préparation. Le chômage va exploser.… pic.twitter.com/OFW3dOvuBS — Le Monde en Crise (@lemondeencrise) November 20, 2024

Ford, face à ces difficultés, doit réagir rapidement pour reconquérir sa place sur le marché en Europe. Le lancement de la version électrique de la Puma, modèle phare de la marque, constitue une première réponse. Par contre, la marque doit accélérer sa transition vers l’électrique. C’est la seule solution pour survivre dans un environnement de plus en plus concurrentiel et dominé par les constructeurs chinois et européens.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.