Tesla dans la tourmente : quels sont les problèmes récurrents sur ses best-sellers ?

La couronne du roi de l’électrique a quelques fuites. Derrière le vernis high-tech et les accélérations foudroyantes, les best-sellers Tesla, Model 3 et Model Y, accumulent les problèmes de rappels et les grognements des clients.

Entre des batteries au comportement capricieux selon leur origine, des finitions parfois approximatives et des écrans qui décident de faire grève, la liste des griefs s’allonge. Alors, petits défauts de jeunesse ou véritables failles récurrentes ? Plongeons sous le capot de l’icône américaine.

Tesla : les secrets (moins reluisants) de ses batteries

Chez Tesla, la stratégie est claire : ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour équiper ses best-sellers, la Model 3 et la Model Y, le constructeur californien puise en effet dans les catalogues de plusieurs géants de la batterie. Ainsi, les versions Propulsion reçoivent des accumulateurs LFP (Lithium-Fer-Phosphate) signés CATL, le champion chinois.

Côté versions Grande Autonomie, c’est un peu plus complexe : elles embarquent soit des batteries NMC de chez LG, soit des NCA de Panasonic. Un véritable casse-tête d’origines, où l’usine d’assemblage joue un rôle clé. Grosso modo, les Tesla « made in USA » roulent avec du Panasonic, tandis que les autres peuvent recevoir des modules LG fabriqués en Chine, en Pologne ou même aux États-Unis.

La diversification a un prix : la fiabilité en question

Si cette multiplicité de fournisseurs permet à Tesla de sécuriser ses approvisionnements et de jouer sur les coûts, elle révèle aussi des disparités surprenantes. Une étude menée par EV Clinic, un centre de recherche croate spécialisé dans les véhicules électriques, jette une lumière crue sur la longévité de ces batteries.

Leurs conclusions sont sans appel : tous les accumulateurs ne sont pas nés égaux. Les modules Panasonic sortent grands vainqueurs de ce test d’endurance, affichant une robustesse remarquable avec peu ou pas de signes de faiblesse avant les 400 000 kilomètres. Une performance qui justifie leur réputation d’excellence.

Le point noir : les batteries LG « made in China »

Le mauvais élève, selon l’institut, porte une étiquette bien précise : il s’agit des batteries de type NMC, référence LGNCM811, produites par LG dans son usine de Nanjing, en Chine. Leur talon d’Achille ? Eh bien elles sont victimes rapidement d’une dégradation précoce. Alors que leurs concurrentes tiennent bon, ces modules montreraient des signes de faiblesse dès 240 000 kilomètres.

C’est une longévité réduite de près de 40% par rapport aux Panasonic. Ce vieillissement accéléré n’est pas le seul problème. EV Clinic souligne également que ces packs batteries spécifiques sont bien plus difficiles, voire impossibles, à réparer de façon économique.

Le cauchemar de la réparation : un pack, un bloc

Contrairement aux batteries Panasonic où des modules individuels peuvent être remplacés, les packs LG concernés subiraient une dégradation uniforme sur l’ensemble de leurs cellules. Cette caractéristique technique transforme une simple réparation en opération chirurgicale quasi impossible.

Cela condamne souvent au remplacement intégral du pack – une facture colossale pour le propriétaire, bien après la fin de la garantie. Cette fragilité et cette complexité de réparation pourraient entacher l’image de fiabilité à long terme que Tesla cherche à construire, rappelant que dans l’ère de l’électrique, le choix du fournisseur reste un paramètre crucial, et secret, de la durabilité d’une voiture.

