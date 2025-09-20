La fin du lithium ? La batterie sodium-ion de CATL entre en production en 2026

Alors que le lithium a longtemps régné sans partage sur le monde des batteries, son hégémonie pourrait bien trembler face à l’innovation du sodium-ion signée CATL !

Le géant chinois lance en 2026 sa batterie sodium-ion, promettant une autonomie de 500 km et une révolution énergétique plus sûre et écologique.

Et si l’avenir de la voiture électrique était… salé ?

Alors que le lithium règne en maître sur le marché des batteries depuis des années, CATL, le géant chinois de l’énergie, secoue le jeu avec sa batterie sodium-ion. Baptisée Naxtra, cette innovation promet une autonomie de plus de 500 km grâce à une densité énergétique de 175 Wh/kg, rivalisant sans complexe avec les batteries lithium-fer-phosphate (LFP).

Mais là où le sodium marque des points, c’est sur son terrain de prédilection : le froid. Imaginez une batterie qui garde 90 % de sa capacité même à -40 °C ! De quoi faire rougir les batteries traditionnelles, souvent frileuses dès les premiers gels.

Un petit prix pour une grande révolution

Le sodium, star méconnue du tableau périodique, est 500 fois plus abondant que le lithium et bien moins coûteux à extraire. Résultat : des économies substantielles. CATL mise sur un coût de production bien inférieur à celui du lithium-ion, avec des matériaux comme l’aluminium remplaçant le cuivre.

Depuis quelques mois, CATL (🇨🇳) a commencé la production de masse de sa nouvelle batterie sodium-ion Naxtra, qui atteint une belle densité de 175 Wh/kg, similaire à celle des batteries LFP existantes. Le groupe promet aussi une sécurité hors pair contre les incendies. https://t.co/SLJ078tqJj pic.twitter.com/oQXg2fKx8b — Le Génie Humain (@legeniehumain) August 5, 2025

Cela offre ainsi une alternative économique sans compromis sur les performances. De plus, cette batterie a une durée de vie impressionnante de plus de 10 000 cycles, soit potentiellement plusieurs millions de kilomètres parcourus sans changement de batterie.

Sécurité et écologie : le duo gagnant

Contrairement aux batteries lithium-ion, sujettes aux risques d’emballement thermique, la technologie sodium-ion affiche une stabilité remarquable. Preuve à l’appui : la Naxtra de CATL est la première au monde à obtenir la certification GB 38031-2025. C’est un standard chinois exigeant visant à éliminer tout risque d’incendie dans les véhicules électriques.

Côté écologie, l’extraction du sodium, moins gourmande en eau et moins destructrice pour les écosystèmes, réduit significativement l’empreinte carbone. Un pas de plus vers une mobilité véritablement durable.

Des applications aussi variées que prometteuses

CATL ne vise pas seulement les voitures particulières. Sa batterie sodium-ion équipe déjà des camions lourds et des utilitaires. Ils ont une batterie de démarrage 24V capable de fonctionner après un an d’inactivité. Mais c’est surtout dans les régions froides que le sodium pourrait changer la donne.

En Chine, où les hivers rudes limitent l’adoption des véhicules électriques, cette technologie pourrait couvrir 40 % de la demande domestique. Et avec sa compatibilité avec les stations d’échange de batteries, comme celles de NIO, recharger son véhicule deviendra aussi rapide que de faire le plein.

Une révolution en marche… mais pas sans défis

Si l’enthousiasme est palpable, quelques ombres persistent. La densité énergétique du sodium reste inférieure à celle du lithium, et la chaîne d’approvisionnement spécifique est encore balbutiante.

De plus, des voix s’élèvent pour alerter sur les normes de sécurité. Elles sont calquées sur celles du lithium et potentiellement inadaptées aux modes de défaillance spécifiques du sodium. Mais CATL, confiant, prévoit une production de masse dès 2026. BYD et Chery sont déjà dans les starting blocks.

La course au sodium est lancée, et elle promet d’être électrisante ! En somme, avec son cocktail de performance, de sécurité et d’accessibilité, la batterie sodium-ion de CATL n’annonce pas la fin du lithium. Cest plutôt l’avènement d’une ère plurielle pour l’énergie verte. À quand une petite pointe de sel sur nos routes ?

