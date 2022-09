Comment télécharger un fichier YouTube en MP3 ?

Convertir un fichier YouTube en MP3 peut s’effectuer gratuitement avec votre PC ou un appareil mobile. Il faut juste que ces fichiers soient libres de droits.

On sait que YouTube est une vaste mine de vidéos : documentaires, films ou encore de musique. On vous a déjà montré comment les télécharger. Pour ceux qui sont plus à l’aise avec l’audio, ils peuvent les convertir les fichiers selon leur choix. Il existe un nombre incalculable de techniques de téléchargement d’un fichier YouTube en MP3 sur votre PC. En voici quelques-unes qu’on a sélectionnées pour vous.

Utilisez 4K YouTube to MP3

Le programme 4K YouTube to MP3 permet de télécharger vos musiques préférées en toute sécurité. Pour cela, vous devez vous rendre sur le site Web de téléchargement 4K, puis télécharger le programme. Une fois installé sur votre PC, vous n’avez qu’à l’activer avant de télécharger vos fichiers MP3.

La version gratuite permet d’enregistrer jusqu’à 30 pistes par jour. Au-delà de cette limite, le téléchargement est payant.

Téléchargez vos fichiers audio avec MP3FY

Avec MP3FY, vous pouvez convertir directement la vidéo YouTube en MP3. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur son site Web et coller le lien de la vidéo à convertir que vous avez préalablement copié. Sinon, vous pouvez directement ajouter « fy » entre « youtube » et « .com » dans l’URL de la vidéo. Cela vous mène rapidement sur le site pour télécharger le fichier audio.

Utilisez le convertisseur YouTube en MP3 de Mediahuman

Un autre site, Mediahuman, dispose d’un outil gratuit de téléchargement de fichiers audio appelé convertisseur YouTube en MP3. Il permet de télécharger plusieurs vidéos à la fois en collant l’URL sur le champ de téléchargement. Avec ce programme, vous pouvez directement ajouter les fichiers téléchargés à votre bibliothèque iTunes.

YouTube en MP3 de Motionbox

Motionbox dispose également d’un outil de téléchargement de fichiers YouTube en MP3. Il suffit de copier l’URL de la vidéo puis de la coller dans le champ adéquat. Le programme permet de prévisualiser la vidéo avant le téléchargement. Puisqu’on veut enregistrer un fichier audio, il faut ainsi sélectionner « Télécharger MP3 » puis « Couper et télécharger MP3 ».

MP3Download.to, le programme spécifique pour un PC Windows

Le programme MP3Download.to est disponible uniquement sur Windows. Il permet de télécharger gratuitement un fichier YouTube sous format MP3. Pour ce faire, il faut copier l’URL de la vidéo puis la copier dans la zone de texte du programme.

MP3Download.to offre la possibilité de choisir entre différents formats audio. Dans le cas présent, vous allez choisir le format MP3 avant de commencer le téléchargement.

Obtenez vos fichiers YouTube en MP3 avec iSkysoft sur votre Mac

Le programme iSkysoft s’exécute gratuitement sur votre Mac une fois que vous avez obtenu le téléchargeur de vidéos HD iTube sur son site Web. Pour télécharger le fichier YouTube en MP3, vous devez ouvrir l’URL de la vidéo. Ensuite, allez sur le coin supérieur gauche de la vidéo. Vous y trouverez un bouton Télécharger. Avant de commencer le téléchargement, vous devez choisir un format audio.

Visitez youtube-mp3.org et obtenez vos fichiers audio

Il existe une autre façon de télécharger des fichiers YouTube en MP3 sur votre bureau. Pour cela, visitez directement youtube-mp3.org. Une fois dedans, vous devez copier l’URL de la vidéo à convertir et la coller dans la zone de texte du site. Après cela, vous cliquez sur Convertir la vidéo, puis Télécharger.

Télécharger vos fichiers YouTube en MP3 sans application tierce

Voici deux façons de télécharger vos fichiers YouTube en MP3 sans passer par une application tierce :

Accédez à Parallels Toolbox

Vous pouvez télécharger facilement tous vos fichiers YouTube en version MP3 en accédant à Parallels Toolbox. Il s’agit d’un outil intégré dans la barre d’outils de votre écran. Une fois que vous aurez accédé à l’outil, vous verrez la fenêtre Bibliothèque qui affiche différentes options. Cliquez ensuite sur Audio puis Télécharger l’audio.

Le téléchargement peut commencer quand vous aurez glissé l’URL de la vidéo à convertir dans le champ approprié.

Insérer « kiss » dans l’URL de la vidéo

Bien que cela puisse paraître bizarre, insérer le mot « kiss » dans l’URL de la vidéo permet d’obtenir directement un fichier YouTube en MP3. Aussi, une fois que vous avez accédé à la vidéo, il suffit d’ajouter le terme « kiss » avant le « youtube » de l’URL. Mettez ensuite la vidéo en pause pour la mettre en mémoire tampon.

Après cela, allez dans la barre de menus et cliquez sur Fenêtre, puis Activité. Allez ensuite sur la ligne représentant la vidéo à télécharger et double-cliquez dessus.

Téléchargez vos fichiers audio à partir d’un appareil mobile

Si vous souhaitez télécharger des fichiers audios sur votre mobile Android ou iOS, optez pour YouTube to MP3 Downloader. Pour ce faire, ouvrez l’application et collez l’URL de la vidéo dans la barre de recherche de votre application. Appuyez ensuite sur le menu déroulant et choisissez le format MP3 320kbps (c’est la meilleure option). Après cela, cliquez sur Convertir, puis sur Télécharger une fois la vidéo convertie.

Votre mp3 prêt, il vous faut maintenant une enceinte, un casque audio ou des écouteurs. Pour ces équipements audio, voici nos sélections pour Apple, Sony, JBL, Jabra, Huawei, Bose et Marshall.