Subaru revient dans la course  avec son nouveau modèle électrique co-développé avec Toyota

Les géants japonais Subaru et Toyota viennent de dévoiler leur tout nouveau modèle, un SUV électrique compact qui arrivera en 2026.

Subaru poursuit sa transition vers l’électrique avec son nouveau modèle co-développé avec la marque Toyota. Ce SUV compact, le Trailseeker 2026, marque la deuxième collaboration des deux géants. Il vient après l’énorme succès des Subaru Solterra et Toyota bZ4X. Une question sur toutes les lèvres : sera-t-il à la hauteur de son prédécesseur ?

Un SUV électrique de Toyota et Subaru pour les aventuriers

Le Subaru Trailseeker 2026 est conçu pour séduire les amateurs d’aventures tout-terrain. Il répond également à la demande croissante pour des véhicules électriques performants. Le SUV adopte en outre une approche similaire à celle de la Subaru Solterra. En revanche, elle comporte quelques améliorations significatives. Partageant la plateforme avec Toyota, ce SUV électrique conserve l’ADN de Subaru avec une traction intégrale de série. Quant à son orientation, elle est résolument axée sur les escapades en plein air.

Côté design, Subaru n’a révélé qu’un avant-goût avec une image teaser. Cette dernière montre en fait une silhouette robuste et moderne. Les expertises combinées de Subaru et Toyota promettent un modèle électrique au style dynamique. Il dispose par ailleurs d’une calandre distinctive et de nombreux éléments qui renforcent son caractère de baroudeur. Les deux géants ont entièrement conçu ce SUV pour répondre aux attentes des marchés nord-américain, européen et japonais.

Technologie et production, les objectifs ambitieux

Subaru s’appuie sur l’expertise de Toyota en électrique pour optimiser les performances du Trailseeker. Bien sûr, ils n’ont encore publié aucune spécification précise à ce jour. Par contre, on sait que ce SUV pourrait embarquer des batteries de haute capacité similaires à celles des Toyota bZ4X. On peut donc s’attendre à des autonomies autour des 400 km. Une recharge rapide devrait également figurer parmi ses points forts. Et n’oublions pas les innovations en matière de sécurité ainsi qu’un système avancé d’aide à la conduite.

Et en ce qui concerne la production du Trailseeker 2026 ? En fait, la fabrication de cette voiture électrique de Toyota et Subaru s’effectuera dans les installations de ce dernier au Japon. On prévoit une capacité de production initiale de 15 000 véhicules par mois. Les deux constructeurs adoptent en outre une stratégie commune pour réduire les coûts. Mais la qualité de fabrication reste supérieure. Ensemble, ils visent à démocratiser les VE tout en mettant à la disposition des clients des options compétitives.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn