La Subaru Outback passe à l’électrique au salon de l’Auto de Bruxelles! Voici ses options !

Bruxelles s’apprête à vivre un come-back électrique ! Le Salon de l’Auto voit le retour très attendu d’un nom mythique : la Subaru Outback. Oublié le thermique, place à la version 100% électrique, prête à séduire les amateurs d’évasion… et d’équipements.

Préparez-vous à découvrir les options qui vont transformer ce break aventurier en votre plus fidèle compagnon de route. Suivez le guide !

La Subaru Outback fait son grand retour… et il est 100% électrique !

Souvenez-vous de ce break aventurier, haut sur pattes, qui arpentait les chemins de campagne et les routes de ville il y a quelques années ? Après une éclipse, la Subaru Outback revient enfin, mais pas comme vous l’imaginiez. Il troque son moteur thermique pour une propulsion 100% électrique. Une renaissance qui tombe à pic, à une époque où l’omniprésence des SUV commence à lasser bon nombre d’automobilistes. Le retour d’un nom mythique, spécialiste du genre, est une nouvelle qui a le mérite de rafraîchir le paysage automobile.

À quoi ressemble ce break électrique réinventé ?

Subaru a gardé l’ADN aventurier de l’Outback. Avec ses 4,83 mètres de longueur, sa garde au sol importante et ses généreuses protections noires sur les boucliers et les bas de caisse, il affiche un style robuste et prêt à l’aventure. La calandre, désormais pleine comme il est de rigueur sur les modèles électriques, lui donne un visage résolument moderne, même si son design avant peut laisser certains observateurs un peu dubitatifs. L’essentiel est là : l’esprit voyage est préservé.

L’intérieur est-il à la hauteur des promesses extérieures ?

En pénétrant à bord, on retrouve l’esprit de la Solterra, l’autre modèle électrique de la marque. La planche de bord propose un design original, avec un écran multimédia géant de 14 pouces, le plus grand jamais installé par Subaru. Face au conducteur, l’instrumentation numérique est positionnée haut pour une lecture facile. Pratique, l’habitacle regorge de rangements. Côté passagers arrière, l’espace pour les jambes est correct sans être exceptionnel, surtout au regard de la longueur totale du véhicule. Un bilan mitigé, donc, pour l’habitabilité.

Et pour les bagages et les week-ends escapades ?

Là, point de déception. Le coffre est tout simplement gigantesque ! Subaru reste discret sur le chiffre officiel, mais selon nos informations, il devrait avoisiner les 600 litres. Une capacité conséquente qui honore parfaitement l’âme de break de l’Outback, parfaite pour absorber les valises de toute la famille ou le matériel de loisirs.

Sur quoi roule cette nouvelle version électrique ?

Techniquement, cet E-Outback partage sa base mécanique avec le Toyota bZ4X Touring, mais il est assemblé dans les usines Subaru, avec des réglages spécifiques à la marque. Sans surprise pour un Subaru, il est 100% quatre roues motrices, grâce à un moteur électrique sur chaque essieu. La batterie de 74,7 kWh offre une autonomie annoncée de 450 km (une valeur un peu modeste aujourd’hui) et une puissance cumulée de 375 chevaux. La recharge peut monter jusqu’à 150 kW en courant continu, pour des pauses plus courtes sur la route des vacances.

Que représente ce retour pour Subaru en France ?

Le moment est crucial pour le constructeur japonais. Sévèrement touché par le malus écologique, on aurait pu le croire sur la voie de sortie du marché français. Il n’en est rien. Avec ce nouvel Outback, Subaru complète une gamme électrique naissante. Elle comporte trois modèles (Solterra, Uncharged, Outback) et montre sa volonté de rester dans la course. Les ventes sont encore timides, mais cette offre 100% électrique, débutante mais palpable, vaut toujours mieux qu’une disparition pure et simple. Subaru est de retour, et c’est une bonne nouvelle pour la diversité automobile.

