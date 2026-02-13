Écouteurs WF-1000XM6 : Sony soigne les détails

Sony dévoile les écouteurs WF-1000XM6 avec une réduction de bruit sans précédent. Une performance acoustique de haut vol dans un design repensé.

Sony renouvelle sa série 1000X avec les écouteurs WF-1000XM6. Ils repoussent une fois de plus les standards en matière de son, de confort et de réduction de bruit. Ce nouveau modèle, annoncé avec un design revisité et une précision sonore inégalée, s’accompagne également d’un casque WH-1000XM6 décliné en rose poudré, clin d’œil mode à une gamme déjà plébiscitée.

Un saut technologique discret, mais décisif

Avec les WF-1000XM6, Sony ne se contente pas d’un simple ajustement. La marque japonaise introduit un système de réduction de bruit 25 % plus efficace que celui du WF-1000XM5, grâce à l’intégration du processeur QN3e et de quatre micros par oreillette. En déplacement ou dans le brouhaha d’un café, les utilisateurs accèdent à un isolement sonore d’une rare efficacité.

La promesse sonore ne s’arrête pas là. Deux puces puissantes, dont l’une assure un traitement en 32 bits, gèrent le signal de bout en bout. Résultat : un son limpide, fidèle, immersif. Cette précision est le fruit d’une collaboration étroite avec des ingénieurs qui ont travaillé avec Ed Sheeran, Rihanna ou encore sur Star Wars. Le tout enveloppé dans un design 11 % plus fin et plus agréable à porter au quotidien.

Des appels clairs, un confort taillé pour durer

Sony a aussi mis l’accent sur la voix. Grâce à un système de microphones et à un capteur de conduction osseuse, la parole est isolée même dans le tumulte urbain. L’interlocuteur perçoit chaque mot sans interférence. Cela renforce l’utilité des écouteurs en usage professionnel ou lors de déplacements fréquents.

Côté ergonomie, la courbure des écouteurs épouse l’oreille avec justesse. Les nouveaux embouts à isolation phonique, proposés en plusieurs tailles, participent à l’expérience. Et le boîtier de charge s’ouvre désormais facilement d’une seule main, preuve que les détails ne sont jamais négligés.

Une connectivité renforcée et un engagement environnemental

La connexion Bluetooth gagne en fiabilité, notamment grâce à des antennes plus grandes et une compatibilité Auracast. À cela s’ajoute le support de Google Gemini pour une assistance vocale fluide, et une autonomie confortable de 8 heures, extensible à 24 heures avec le boîtier.

Sony confirme sa volonté de réduire son empreinte écologique. Les WF-1000XM6 intègrent 25 % de matériaux recyclés et un emballage sans plastique. Une attention qui accompagne l’élégance de la version Rose Poudré du casque WH-1000XM6, désormais disponible en France à 450 €.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn