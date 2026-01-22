LinkBuds Clip : l’audio Sony sans prise de tête

Les LinkBuds Clip de Sony allient confort, écoute ouverte et qualité audio. Ces nouveaux écouteurs à clip ouvert s’adressent à ceux qui veulent rester connectés à leur environnement.

Sony continue d’innover dans l’audio portable avec les LinkBuds Clip, une paire d’écouteurs à clip qui rompt avec les standards fermés. Le modèle mise sur l’écoute ouverte, la qualité sonore et l’ergonomie. Pensés pour le quotidien, ils s’adressent à une nouvelle génération d’usagers. Sony entend ainsi offrir une alternative technologique et confortable aux écouteurs classiques.

Une conception pensée pour le quotidien urbain

Les LinkBuds Clip se distinguent par leur design innovant en forme de C. Cela permet de rester attentif à son environnement et de profiter de sa musique. À l’inverse des écouteurs intra-auriculaires classiques, ce modèle laisse le conduit auditif libre pour favoriser la circulation de l’air et réduire la fatigue auditive. Un avantage notable pour les trajets en ville, les échanges spontanés ou les utilisateurs en quête de confort longue durée. “On oublie presque qu’on les porte”, souligne un testeur conquis par leur légèreté et leur maintien sécurisé.

Trois modes d’écoute s’adaptent aux usages : un mode standard pour la musique, un mode Voice Boost pour renforcer les voix dans les lieux bruyants et une fonction Sound Leakage Reduction. Cette dernière évite de déranger les personnes autour, utile dans les lieux calmes comme les bibliothèques.

Un concentré de technologies audio signé Sony

Fidèle à sa réputation, Sony intègre dans les LinkBuds Clip plusieurs de ses technologies phares. Le son bénéficie d’un traitement DSEE pour une restitution fidèle, et l’égaliseur 10 bandes personnalisable offre un réglage sur-mesure via l’appli Sony | Sound Connect. La compatibilité 360 Reality Audio vient renforcer l’immersion.

Côté appels, les écouteurs embarquent un capteur à conduction osseuse et une technologie de réduction du bruit alimentée par l’intelligence artificielle. L’ensemble garantit des conversations claires, même dans un environnement bruyant. “Les appels sont nets, même dans le métro”, témoigne un utilisateur.

Design, autonomie et engagement environnemental

Les LinkBuds Clip misent aussi sur le style : inspirés des boucles d’oreilles, ils sont disponibles en noir, crème, lavande et vert. Des coques et coussinets personnalisables viennent compléter l’offre. Côté autonomie, ils tiennent jusqu’à 37 heures, avec une recharge express de 3 minutes pour 1 heure d’écoute.

Résistants à l’eau (IPX4) et compatibles avec la connexion multipoint, ils sont pensés pour s’adapter à tous les usages. La marque Sony poursuit ses efforts écologiques : emballage sans plastique, 20 % de matériaux recyclés dans la fabrication. Attendus en cette fin de mois de janvier 2026 à 200 €, les LinkBuds Clip s’annoncent comme une alternative sérieuse aux écouteurs traditionnels, pour ceux qui veulent écouter sans se couper du monde.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn