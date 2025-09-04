J’ai testé les Shokz OpenDots ONE : une vraie alternative aux intras ?

Les écouteurs open-ear Shokz OpenDots ONE m’ont intrigué dès leur arrivée sur le marché. Ils présentent un format sans embout, sans arceau et sans pression dans l’oreille. Sur le papier, ils promettent donc une sensation de liberté totale. Un vrai soulagement pour les sportifs, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ne supportent pas l’occlusion typique des intras classiques.

Ceci dit, au-delà du concept séduisant, je voulais en avoir le cœur net : sont-ils vraiment confortables au quotidien ? Le son est-il à la hauteur ? Et surtout, peut-on les porter des heures sans ressentir ni gêne, ni fatigue auditive, ni perte de qualité ? Pour le vérifier, j’ai porté les Shokz OpenDots ONE dans toutes les situations possibles : en marchant, en courant, en travaillant et en passant des appels. Légers et fixés par un simple clip, tiennent-ils vraiment leurs promesses face aux références du marché ? Voici ce que j’ai constaté.

Caractéristiques techniques

Type : Écouteurs à oreille ouverte (non intra-auriculaires), clips sur l'oreille

Poids : Environ 6,5 g par écouteur

Autonomie : Jusqu'à 10 heures par charge, jusqu'à 40 heures avec l'étui

Recharge rapide : 10 minutes de charge = environ 2 heures d'écoute

Recharge sans fil : Oui (compatible Qi)

Qualité audio : 2 haut-parleurs avec technologie BassEnhancer™ + Dolby Audio

Réduction de fuites sonores : Oui (technologie DirectPitch™)

Égaliseur : 4 modes prédéfinis (Standard, Vocal, Bass, Privé) + réglages personnalisés via l'application

Commandes : Gestes tactiles et pincement, personnalisables

Positionnement automatique gauche/droite : Oui, détection dynamique

Microphone : Micro avec traitement IA et réduction de bruit ambiant

Connexion Bluetooth : Multipoint, version 5.4 (selon les revendeurs)

Résistance à l'eau : IP54 (écouteurs uniquement, étui non étanche)

Confort : Clip flexible en nickel-titane recouvert de silicone, compatible lunettes et chapeaux

Boîtier de charge : Compact, léger, ouverture magnétique, compatible sans fil

Un clip si discret peut-il vraiment tenir ?

À peine le boîtier entrouvert, les écouteurs Shokz OpenDots ONE apparaissent compacts et ultralégers, seulement 6,5 g chacun. Ils sont posés dans un boîtier discret et élégant qui prend aussi en charge la recharge sans fil (certifié Qi). Leur conception repose sur une armature fine en nickel-titane, le fameux « JointArc™ », recouverte de silicone souple.

Le clip s’installe facilement à l’oreille, sans sensation d’encombrement, et sa flexibilité lui permet de s’adapter à différentes morphologies. Le maintien est étonnamment solide, même en mouvement. En plus, il reste compatible avec des lunettes ou un chapeau. L’impression générale est donc celle d’un produit bien fini, conçu pour se faire oublier une fois porté.

Mon expérience d’utilisation des Shokz OpenDots ONE

Au quotidien, j’ai trouvé le confort bluffant. Les Shokz OpenDots ONE disparaissent presque, même après plusieurs heures de port. D’ailleurs, leur design ouvert me permet de rester attentif à ce qui se passe autour de moi. Il s’agit d’un aspect extrêmement pratique aussi bien en ville qu’au bureau.

Quant aux contrôles tactiles, basés sur de simples gestes comme le tap ou le pinch, ils m’ont paru globalement intuitifs. J’ai tout de même remarqué qu’ils pouvaient manquer de précision en pleine activité. Néanmoins, l’application Shokz rattrape le coup en permettant de reconfigurer les commandes. La connexion multipoint, elle, fonctionne très bien et facilite le passage fluide d’un appareil à l’autre.

En matière de son, peuvent-ils rivaliser avec de “vrais” écouteurs ?

Côté audio, les Shokz OpenDots ONE tiennent leurs promesses. Les transducteurs « Bassphere™ » procurent un son ouvert et équilibré, avec des basses bien présentes, mais jamais envahissantes. De même, les médiums et les aigus restent nets, même quand je monte le volume.

J’ai aussi apprécié les quatre préréglages EQ proposés dans l’application (Standard, Vocal, Bass, Private), ainsi que le support du Dolby Audio, qui permettent de personnaliser facilement l’expérience. C’est probablement l’un des meilleurs rendus sonores que j’aie pu entendre avec des écouteurs à clip.

En appel, les Shokz OpenDots ONE m’ont agréablement surpris. Le micro, associé au faisceau adaptatif et à la réduction de bruit par IA, restitue ma voix avec clarté. Même en marchant en ville ou face à des bourrasques de vent, la captation reste nette.

Les Shokz OpenDots ONE tiendront-ils une journée entière ?

L’autonomie annoncée est d’environ 10 heures, prolongées jusqu’à 40 heures avec le boîtier. J’ai aussi testé la charge rapide : dix minutes suffisent bien à récupérer deux heures d’écoute. En conditions réelles, j’ai constaté plutôt 7 à 8 heures. Ceci dit, compte tenu de leur format léger, je trouve ça déjà très satisfaisant.

Sont-ils prêts pour l’effort ?

Certifiés IP54, les Shokz OpenDots ONE résistent sans souci aux éclaboussures et à la transpiration. Pour mes usages urbains, au bureau ou même lors de séances en salle, c’est suffisant, même si l’immersion totale n’est évidemment pas prévue.

Comparaison et positionnement : Mieux que Bose ou OpenFit 2+ ?

Face aux Bose Ultra Open proposés à 299 $, les Shokz OpenDots ONE sont affichés autour de 199 $, un positionnement bien plus accessible. Le confort et la qualité sonore m’ont semblé comparables, et sur certains usages, j’ai même préféré les OpenDots.

Par rapport aux Shokz OpenFit 2+, ils se distinguent clairement par leur discrétion et leur confort prolongé. En revanche, j’ai trouvé qu’ils tenaient un peu moins bien en course intensive et qu’ils étaient moins adaptés aux cyclistes recherchant une vraie aérodynamique. Selon moi, leur terrain de jeu idéal reste l’écoute consciente et active : en ville, au bureau, mais aussi pour des moments de détente au quotidien.

Avis des autres utilisateurs des Shokz OpenDots ONE

Mon ressenti rejoint largement les avis que j’ai pu consulter. Sur Amazon, plus de 75 % des acheteurs leur donnent cinq étoiles. Ils mettent notamment en avant le confort du format open-ear et la qualité sonore étonnante pour des écouteurs clip-on. Du côté de Reddit, les témoignages abondent dans le même sens : confort longue durée, son riche malgré la taille réduite et expérience globale très positive.

Cependant, les Shokz OpenDots ONE ne sont pas exempts de défauts. Plusieurs utilisateurs soulignent une mauvaise isolation sonore due au design ouvert, ce qui rend l’écoute difficile en environnement bruyant. Les commandes tactiles sont aussi jugées capricieuses et limitées, tandis que certains ressentent une gêne autour de l’oreille après 2 à 3 heures d’usage. En outre, le son, bien que correct, manque de basses profondes selon certains, et le micro reste en retrait face à la concurrence. Enfin, le prix de près de 200 € est perçu comme élevé, surtout face à des modèles avec réduction active du bruit.

