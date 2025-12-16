Smart prépare un nouveau modèle électrique ultra-compact pour éviter les problèmes de parking

Dites adieu aux galères de stationnement ! Smart, le virtuose de la ville, s’apprête à sortir de son chapeau une nouvelle pépite électrique, encore plus compacte et agile. Préparez-vous à découvrir un bijou de technologie qui se faufile partout.

Il transformera la jungle urbaine en terrain de jeu. L’avenir de la mobilité en ville est sur le point de se faire tout petit… mais en grand !

Smart #2 : la citadine électrique fait son grand retour en ville

Alors que les SUV électriques semblaient avoir conquis toutes les routes, un petit vent de fraîcheur vient bousculer le paysage automobile. La future Smart #2, actuellement aperçue lors de ses premiers tours de roue tests, s’apprête à redonner ses lettres de noblesse à la citadine pure et dure.

Attendue pour l’année prochaine, cette nouvelle venue électrique incarne un virage stratégique pour la marque. Elle revient à son ADN après s’être aventurée du côté des modèles plus spacieux. Le message est clair : Smart veut avoir du succès en vous faisant éviter d’avoir des problèmes de parking. La marque prépare une voiture minuscule, agile et parfaitement adaptée à la jungle urbaine.

Le retour en force des petites voitures en Europe

Le timing de ce lancement n’a rien d’un hasard. Sur le vieux continent, on assiste à un véritable renouveau des modèles compacts électriques. Il est porté par l’arrivée de la Renault Twingo E-Tech et d’autres concurrentes comme la future Volkswagen ID. Polo. Cette tendance répond à une demande croissante pour une mobilité plus agile et moins onéreuse.

Dans ce contexte, l’Union européenne planche même sur une nouvelle catégorie réglementaire, provisoirement baptisée « E-Car », visant à promouvoir des véhicules plus petits, aux normes allégées et au coût de production réduit. Bien que le statut exact de la Smart #2 dans ce cadre reste à préciser, son arrivée s’inscrit résolument dans cette mouvance qui remet la citadine au goût du jour.

Un design fidèle à l’esprit originel

Malgré son camouflage, les prototypes de la Smart #2 dévoilent déjà une voiture qui vos permettra d’éviter les problèmes de parking. L’ultra-compact, c’est la solution. Le constructeur confirme qu’elle conservera la configuration iconique à deux portes et deux places. C’est en hommage direct à la mythique Fortwo. Ses dimensions, encore secrètes, promettent de faire d’elle l’une des voitures les plus petites disponibles sur le marché européen. Ce retour aux fondamentaux est une réponse directe aux défis de la ville moderne. En effet, chaque centimètre carré de stationnement compte et où l’agilité prime sur l’encombrement.

Une plateforme électronique dédiée à l’agilité

Pour garantir une expérience de conduite vive et efficace, la Smart #2 s’appuiera sur la plateforme technique ECA, dédiée aux véhicules électriques. Cette architecture devrait lui offrir une maniabilité exemplaire et une autonomie adaptée à un usage principalement urbain et périurbain. En se concentrant sur les trajets du quotidien plutôt que sur les grands raids autoroutiers, Smart veut vous éviter les problèmes de parking. Offrir une solution de déplacement simple, pratique et sans émission pour naviguer le cœur des cités avec un sourire est leur objectif.

La promesse d’une mobilité urbaine désencombrée

Avec la #2, Smart ne propose pas simplement une nouvelle voiture, mais réaffirme une vision. C’est celle d’une ville plus fluide et plus apaisée. En revenant à un format minimaliste et 100% électrique, la marque répond aux préoccupations contemporaines de l’encombrement, de la pollution et de l’accessibilité financière. Sa présentation officielle, prévue fin 2025, annonce le début d’une nouvelle ère pour la citadine. Dans un monde où tout a tendance à grandir, Smart ose rapetisser. Et c’est peut-être là la plus grande révolution.

