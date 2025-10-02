Microlino 55 Edition 2025 : Dites adieu aux problèmes de parking avec cette citadine électrique

Vous en avez assez de tourner en rond pour trouver une place ? La Microlino Edition 2025 est la solution aussi maline que fun qui change la donne en ville. Inspirée des anciennes Isetta, cette micro citadine électrique se faufile partout.

Elle se gare là où les autres ne peuvent même pas rêver, en transversale si besoin ! Avec son look rétro irrésistible et son gabarit minuscule, elle transforme chaque trajet en un moment de pur plaisir et vous fait économiser temps, argent et énergie.

La bulle rétro fait son grand retour

Imaginez un véhicule qui combine le charme désuet des années 50 avec la technologie électrique la plus actuelle. C’est le pari fou et réussi de la Microlino 55 Edition 2025. Présentée en avant-première au Festival Car 2025, cette micro voiture électrique suisse n’est pas qu’un simple moyen de transport.

C’est un objet de style, elle peut séduire les conducteurs en quête d’authenticité et de singularité . Avec ses courbes rappelant les fameuses « bubble cars » et sa porte unique qui s’ouvre à l’avant, elle promet de révolutionner la mobilité citadine sans se prendre au sérieux.

Un design emprunt de nostalgie

La 55 Edition ne fait pas dans la demi-mesure. Elle arbore une livrée bicolore exclusive, des détails chromés étincelants et des pneus à flancs blancs, hommage appuyé à l’emblématique BMW Isetta de 1955. Mais le véritable joyau se cache à l’intérieur.

L’habitacle, conçu comme un tailleur sur mesure, est habillé d’Alcantara dans des tons chauds de marron, beige et ambre. Derrière le volant en cuir vegan, le conducteur découvre un tableau de bord digital et un écran tactile compatible Apple CarPlay et Android Auto, le tout baigné par la lumière naturelle qui inonde l’habitacle grâce à son toit ouvrant . C’est un cocon à la fois rétro et high-tech.

Performances : agilité urbaine et autonomie malicieuse

Ne vous fiez pas à son apparence de jouet. Sous son capot (ou plutôt, sous son plancher), la Microlino cache un moteur électrique de 12.5 kW (17 ch) qui lui permet d’atteindre 90 km/h, et de passer de 0 à 50 km/h en seulement 5 secondes – de quoi surprendre aux feux rouges !

Équipée d’une batterie de 10.5 kWh, elle offre une autonomie WLTP d’environ 177 km, parfaitement adaptée aux allers-retours en ville . Le plus pratique ? Elle se recharge comme un smartphone, en seulement 4 heures sur une prise domestique standard . Oubliés les tracas des bornes de recharge rapide !

Prix et disponibilité : L’exclusivité à un certain prix

Cette élégante bulle rétro a un coût. La Microlino 55 Edition sera proposée autour de 19 500 euros en France, un positionnement premium qui la distingue nettement de concurrentes comme la Citroën Ami (à partir de 7 990 €) . Ce prix s’explique par son équipement riche et son statut de série limitée à seulement 555 exemplaires dans le monde.

Chacune arbore une plaque numérotée . Les précommandes ont débuté en mai 2025. Et des premières livraisons sont attendues au troisième trimestre de la même année . Un investissement pour les initiés et les esthètes.

Au volant, c’est la fête !

Au quotidien, la Microlino 55 Edition est une pure source de plaisir. Son rayon de braquage ultra-réduit (7,2 mètres) et ses dimensions minuscules (2,52 m de long) transforment la recherche d’une place de stationnement en un jeu d’enfant. Elle se glisse partout, et peut même se garer de travers dans une place classique.

Malgré sa taille, elle surprend par son coffre de 230 litres, capable d’accueillir trois caisses de bières ou les courses de la semaine. Conduire cette micro voiture, c’est redécouvrir la ville avec légèreté et une pointe d’insouciance.

Le Verdict : La Microlino 55 Edition 2025 est bien plus qu’une voiture

La Microlino 55 Edition 2025 est bien plus qu’une simple solution de mobilité. C’est un accessoire de mode. Tout comme c’est un hommage au design automobile pour une ville plus apaisée et stylée. Son prix est certes destiné à une clientèle avertie et son usage reste principalement urbain.

Mais c’est normal, elle offre un cocktail unique d’émotion, de praticité et d’exclusivité. Elle prouve que l’on peut être écolo sans renoncer au style, et que la voiture du futur peut avoir une belle dose d’âme… venue tout droit du passé.

