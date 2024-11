Sécurité et immersion avec la Cambox V4 Pro, caméra embarquée pour casques

Avec sa Cambox V4 Pro, la société française Cambox redéfinit la caméra embarquée pour casques. Conçue pour les sportifs et les usagers des mobilités urbaines, cette caméra offre à la fois sécurité et expérience immersive grâce à sa conception innovante et ses caractéristiques techniques avancées.

Un renouveau pour la mobilité et la sécurité

Je constate une évolution significative dans les modes de déplacement urbains : vélos, trottinettes et autres véhicules individuels gagnent en popularité. Pourtant, cette croissance s’accompagne d’une montée des tensions et d’incivilités sur la route. Un rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière souligne l’augmentation du nombre de cyclistes depuis 2020 (+40 %) et la nécessité d’adapter les infrastructures.

Face à ces enjeux, la Cambox V4 Pro se positionne comme une réponse ingénieuse. Fixée sous la visière, cette caméra légère et discrète offre la possibilité de capturer des images haute définition et de préserver l’intégrité du casque et la sécurité de l’utilisateur. L’usage de la vidéo permet non seulement de documenter les trajets pour une meilleure responsabilité partagée, mais aussi de rassurer les conducteurs en cas de litige.

Une immersion sportive inédite

L’ambassadeur de Cambox, Andrew Hoy, triple champion olympique de concours complet, en témoigne : « Quand j’ai découvert le produit au Haras du Pin, il m’est apparu évident que l’usage de la vidéo était le meilleur moyen pour partager mon vécu en course. […] Elle me rassure pour la pratique du Cross Country, car elle n’interfère pas avec ma vision et sa position sous la visière évite tout risque d’accrochage. » Cette citation souligne la capacité de la Cambox à offrir une immersion unique. L’appareil capture l’intensité des moments sportifs sans compromettre la sécurité. Son design breveté, qui épouse la visière du casque, garantit que la caméra reste stable, même dans des conditions extrêmes.

Une technologie de pointe accessible à tous

Je note que la Cambox V4 Pro intègre des caractéristiques haut de gamme : vidéos en 4K grâce à une lentille Sony© 12 MP, stabilisation d’image, et application mobile dédiée. Son système d’inclinaison de 35° permet aux utilisateurs d’ajuster les angles de prise de vue, qu’il s’agisse du guidon, du cockpit ou de l’horizon. La caméra est également polyvalente. Elle peut se fixer sur d’autres supports comme des casquettes ou visières pour assurer une large flexibilité d’usage.

Léger et assemblé en France, le dispositif ne pèse que 70 g pour un confort optimal et un usage prolongé grâce à son autonomie allant jusqu’à 80 minutes. Sa discrétion et sa simplicité d’installation en font un outil prisé par les amateurs de sport et de mobilité urbaine. Avec un prix de 529 € TTC, la Cambox V4 Pro s’affirme comme une solution innovante alliant savoir-faire technologique et sécurité. Elle rend l‘expérience de déplacement et sportive plus immersive et sereine. Ses caractéristiques avancées et son design breveté offrent aux utilisateurs la possibilité de revivre leurs aventures, en toute sécurité et avec une qualité d’image inégalée.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.