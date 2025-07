Sécurité avant tout : Toyota rappelle plusieurs modèles pour un problème technique

Toyota rappelle plusieurs milliers de véhicules présentant un problème technique qui pourrait nuire à votre sécurité !

La marque japonaise vient d’annoncer un rappel concernant près de 10 000 véhicules en France. Elle rejoint ainsi la longue liste des constructeurs touchés par un défaut récurrent sur le moteur diesel 1.5 BlueHDi. Toyota veut réparer ce problème technique au plus tôt afin d’assurer la sécurité de ses consommateurs.

Un problème technique qui menace la sécurité des usagers

Le rappel implique spécifiquement les modèles Proace et Proace City. On parle ici de ceux équipés du moteur diesel 1.5 BlueHDi d’origine Stellantis. Ce moteur, identifié sous le code DV5, présente une fragilité au niveau de sa chaîne de distribution. Cela peut alors entraîner des casses importantes. Le rappel s’applique sur les véhicules produits entre 2017 et 2023.

La défaillance se manifeste par une usure prématurée de la chaîne d’arbre à cames. Ce problème technique peut nuire à la sécurité des propriétaires de véhicules diesel Toyota. De fait, il peut provoquer des pannes soudaines et potentiellement dangereuses.

Toyota a donc décidé de rappeler les modèles concernés. Stellantis a d’ailleurs récemment lancé un rappel massif touchant. Celui-ci touchait plus de 930 000 véhicules de ses propres marques. On compte parmi eux des Peugeot, Citroën, Opel, DS et Fiat équipés de cette même motorisation.

Une réaction rapide pour préserver la confiance

Face à ce problème technique qui compromet la sécurité, Toyota n’a pas attendu pour agir. Selon les données relayées par l’Argus, l’entreprise a directement contacté les propriétaires des 9 676 véhicules en France. Ceci, afin d’organiser les vérifications requises. Cette approche proactive démontre que le géant japonais applique ses standards de qualité habituels. Et il le fait même sur des composants qu’il ne fabrique pas directement.

Le rappel inclut une inspection complète de la chaîne de distribution ainsi que son remplacement si besoin. Pour la sécurité de tous, Toyota prend entièrement en charge la réparation de ce problème technique. Cette intervention préventive évite des pannes coûteuses et potentiellement dangereuses. Les propriétaires peuvent prendre rendez-vous dès maintenant dans le réseau Toyota pour faire contrôler leur véhicule.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn