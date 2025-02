Renault rappelle 15 000 R5 électriques pour un souci mystérieux !

Renault fait face à un rappel massif de plus de 15 000 R5 électriques à cause d’un souci qui empêcherait la voiture de démarrer. Rassurez-vous, car ce problème n’a rien de dangereux pour les personnes à bord ! De plus, le constructeur français prend déjà les devants pour corriger rapidement cette anomalie.

Renault a identifié un souci électronique sur les R5 électriques

Ce rappel concerne exactement 15 722 véhicules. Cela inclut également une dizaine d’Alpine A290, produits entre septembre et décembre 2024 dans l’usine de Douai. Le dysfonctionnement provient en fait du calculateur onduleur du moteur électrique principal. C’est un élément clé du système de propulsion. Lorsqu’il est défectueux, ce composant pourrait empêcher la voiture de démarrer. Il peut aussi afficher un message d’erreur « Panne moteur électrique », accompagné du voyant STOP sur le tableau de bord.

Pour corriger ce souci qui concerne majoritairement les R5 électriques, Renault a prévu une mise à jour logicielle spécifique. Elle s’appliquera gratuitement dans son réseau de concessionnaires. L’opération, relativement simple, nécessite environ 30 minutes d’intervention. Naturellement, ce rappel n’implique aucun risque direct pour la sécurité des conducteurs et passagers. Cela dit, la marque souhaite éviter toute frustration liée à une voiture inutilisable.

Une démarche proactive pour rassurer les clients

Ce rappel des R5 électriques illustre la volonté de Renault d’assurer un suivi rigoureux de ses produits et d’agir rapidement en cas de souci. Grâce à un système de surveillance avancé, le constructeur de voiture électrique a pu détecter ce problème avant qu’il ne prenne de l’ampleur. La marque a envoyé une communication aux clients concernés. Celle-ci explique la procédure à suivre pour bénéficier de la correction.

Pour Renault, ce rappel de la R5 électrique est aussi une manière de démontrer son engagement envers la fiabilité et la satisfaction client. Après tout, ce modèle est l’un des piliers de la nouvelle stratégie de la marque dans le domaine des véhicules zéro émission. Maintenir une image de qualité irréprochable est donc primordial. Avec cette intervention rapide, Renault veut éviter toute polémique qui pourrait nuire au succès commercial de sa citadine électrique.

