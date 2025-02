Renault crée la monoplace électrique la plus efficace jamais vue

Renault a dévoilé un prototype inédit, une monoplace 100 % électrique. Baptisée Filante Record 2025, elle ambitionne de battre des records d’autonomie et d’efficience. Ce concept sera exposé au salon Rétromobile, qui se tiendra du 5 au 9 février 2025. La Filante s’inspire des modèles historiques de la marque et intègre des technologies de pointe.

Design de la Filante, la monoplace électrique de Renault

Le design de la Renault Filante Record 2025 est un véritable exploit d’aérodynamisme. Elle mesure 5,17 m de long et présente une forme allongée permettant de mieux gérer le flux d’air. Cela lui permet ainsi de réduire les perturbations aérodynamiques. Les roues du prototype sont entièrement carénées et Renault a aussi optimisé les bras de suspension pour minimiser la résistance. Chaque détail vise à maximiser l’efficience de la voiture, dans un objectif de battre des records d’endurance.

Renault a donc porté une attention particulière à l’aérodynamique de sa monoplace électrique. Cela s’explique par le passage d’une course de vitesse à une quête de performance énergétique. En plus de son design allongé, la Filante utilise des matériaux légers, tels que la fibre de carbone et des alliages imprimés en 3D. Ceci a permis de réduire son poids total à seulement 1 000 kg, dont 600 kg pour la batterie. Cette approche novatrice permet de gagner en efficacité, un facteur clé pour les véhicules électriques.

Une technologie de pointe pour l’efficience énergétique

Renault a mis l’accent sur l’efficience avec sa nouvelle monoplace électrique, et ce, à tous les niveaux. La Filante Record 2025 dispose d’une batterie de 87 kWh développée par la filiale Ampere. Elle utilise la technologie « cell-to-pack » pour intégrer les cellules directement dans le pack. Le poids se retrouve alors réduit et la compacité augmente d’un cran. Les pneus de 19 pouces, développés par Michelin, ont également été conçus pour limiter la dissipation d’énergie, ce qui optimise l’autonomie.

an electric demo car designed to break records, discover #Renault #Filante Record 2025: a stunning example of cutting edge technology. pic.twitter.com/6v46i5w1XH January 30, 2025

Le cockpit de la voiture électrique monoplace de Renault a également été repensé pour réduire le poids et améliorer l’aérodynamisme. Le conducteur s’installe en position allongée, avec des commandes qui s’inspirent des avions de chasse. La voiture s’équipe en outre de systèmes « steer by wire » et « brake by wire ». Ils suppriment les liens mécaniques traditionnels et réduisent le poids ainsi que les frictions. La question reste maintenant de savoir si cette technologie suffira pour détrôner la Mercedes Vision EQXX.

