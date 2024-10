UFC : Comment regarder Royval vs. Taira gratuitement ?

L’arène est prête, les lumières s’éteignent, la foule rugit. D’un côté, Brandon Moreno, une machine de guerre. De l’autre, Tatsuro Taira, l’étoile montante du MMA. Ce combat ? Ce n’est pas juste un affrontement. C’est un moment que vous ne voudrez pas manquer. Notre guide pour regarder UFC Royval vs. Taira gratuitement.

Nous sommes à quelques heures de l’un des plus grands combats de l’année. Vous le sentez, vous aussi, cette montée d’excitation ? Royval contre Taira, une confrontation entre deux forces de la nature. D’un côté, Royval, un véritable survivant de l’octogone, nous a prouvé qu’il était capable de renverser n’importe quelle situation avec sa capacité à se relever des pires situations. Sa ténacité est légendaire.

Mais en face de lui, Tatsuro Taira. Il n’est pas un simple jeune en quête de reconnaissance, il est le nouveau visage du MMA japonais. Avec son approche méthodique, il pourrait bien démanteler l’explosivité de Royval pièce par pièce. Alors, que va-t-il se passer ? Nous sommes à la croisée des chemins.

Comment regarder UFC Royval vs. Taira gratuitement ? L'UFC est sur le point de nous offrir une véritable pépite. Nous savons que ce combat va être spectaculaire. Mais comment regarder UFC Royval vs. Taira gratuitement ? Une seule adresse : Canal Goat. Accrochez-vous à vos sièges, le show commence maintenant ! Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez au maximum du duel sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le prochain face à face de l’UFC arrive ! Dans quelques heures à peine, l’UFC Apex de Las Vegas sera le théâtre d’une guerre que personne ne veut manquer. D’un côté, nous avons Royval, un combattant qui a traversé tempêtes et triomphes, forgé par des années d’expérience. De l’autre, Taira, le prodige japonais qui semble gravir les échelons du MMA avec une aisance terrifiante.

Nous connaissons tous Royval. Ce n’est pas simplement un combattant, c’est un survivant. Ses années de combats ont été rythmées par des victoires épiques et des défaites brutales. Il a battu des noms que peu d’hommes osent affronter et il a montré que, dans l’adversité, il peut renverser la vapeur à tout moment. Mais cette fois-ci, il fait face à Taira, et là, tout devient incertain.

Taira, c’est l’invincibilité incarnée. À seulement 24 ans, ce jeune combattant a déjà gravé son nom dans les annales de l’UFC avec une série de victoires qui laissent ses adversaires perplexes. À 16-0, chaque victoire semble une démonstration de la nouvelle génération du MMA. Agile, rapide et surtout méthodique, Taira ne fait pas d’erreurs. Il analyse ses adversaires comme un prédateur et frappe là où ça fait mal.

Plus qu’un simple combattant, il est une force calme, mais implacable. Et c’est exactement ce qui rend ce combat si fascinant. Taira a cette capacité à maintenir un contrôle total dans la cage, comme s’il lisait dans les pensées de ses adversaires.

Avec Royval de l’autre côté du ring, il fait face à un adversaire capable de tout. La grande question qui plane sur ce combat : Taira peut-il maintenir son sang-froid face à un combattant aussi imprévisible que Royval ?

L’Octogone s’invite chez sur Canal Goat

Royval VS Taira, c’est la bataille que nous attendons tous. D’un côté, Brandon, l’ancien challenger au titre UFC, et de l’autre, le phénomène japonais Tatsuro Taira, invaincu dans toutes ses apparitions. Alors, pourquoi ce combat est-il un must-watch ? Parce que c’est bien plus qu’un simple duel. C’est un affrontement entre deux styles, deux mentalités, deux époques. Nous assisterons à l’ascension continue de Taira ou au retour en force d’un Royval affamé. Et c’est là que réside tout le suspense. Qui frappera en premier ? Qui fera l’erreur fatale ?

Nous ne voulons pas manquer ce moment où la tension deviendra presque insupportable. Grâce à Canal Goat, pas besoin de casser sa tirelire. Nous avons accès au flux de diffusion en direct gratuitement. En termes de qualité, Canal Goat ne fait aucun compromis. L’action sera fluide, chaque détail sera visible et nous aurons littéralement l’impression d’être à quelques centimètres des combattants. Nous pourrons voir l’effort dans chaque respiration, l’intensité dans chaque coup porté. Tout cela grâce à la full HD. Pas de flou, pas de coup manqué, juste une immersion totale dans l’action.

Avec Canal Goat, nous aurons aussi le privilège d’être accompagnés par des commentateurs experts, de véritables connaisseurs du MMA. Grâce à leurs analyses pointues, nous comprendrons les enjeux cachés derrière chaque coup. Ils nous offriront des anecdotes sur les combattants, nous expliqueront leurs points forts et leurs faiblesses

Et pour accéder à cet évènement sans aucune restriction, nous pouvons compter sur NordVPN . Ce VPN pour le streaming est notre ticket pour franchir toutes les barrières géographiques. Comment ça fonctionne ? C’est simple. En un clic, nous nous connectons à un serveur brésilien, et hop, adieu les blocages ! Et le bonus ? Nous profitons d’une connexion sécurisée tout au long du duel.

FAQ – regarder UFC Royval vs. Taira gratuitement

Où et quand aura lieu l’UFC Vegas 98 ?

Lieu : UFC APEX, Las Vegas, Nevada, États-Unis

Date :

Samedi 12 Octobre 2024 à partir de 22 h pour la carte préliminaire

Dimanche 13 Octobre 2024 à 01 h du matin pour la carte principale

Quelle est la programmation de l’événement ?

Voici la carte complète de cett soirée UFC :

Carte Principale :

Brandon Royval (États-Unis) vs Tatsuro Taira (Japon) : Catégorie – Poids Mouches

Brad Tavares (États-Unis) vs Jun Yong Park (Corée du Sud) : Catégorie – Poids Moyens

Chidi Njokuani (États-Unis) vs Jared Gooden (États-Unis) : Catégorie – Poids Mi-Moyens

Grant Dawson (États-Unis) vs Rafa Garcia (Mexique) : Catégorie – Poids Légers

Daniel Rodriguez (États-Unis) vs Alex Morono (États-Unis) : Catégorie – Poids Mi-Moyens

Carte Préliminaire :

Abdul Razak Alhassan (Ghana) vs Josh Fremd (États-Unis) : Catégorie – Poids Moyens

C.J. Vergara (États-Unis) vs Ramazonbek Temirov (Ouzbékistan) : Catégorie – Poids Mouches

Pat Sabatini (États-Unis) vs Jonathan Pearce (États-Unis) : Catégorie – Poids Plumes

Niko Price (États-Unis) vs Themba Gorimbo (Zimbabwe) : Catégorie – Poids Mi-Moyens

Cory McKenna (Pays de Galles) vs Julia Polastri (Brésil) : Catégorie – Poids Pailles

Junior Tafa (Nouvelle-Zélande) vs Sean Sharaf (États-Unis) : Catégorie – Poids Lourds

Daniel Argueta (États-Unis) vs Cody Haddon (Australie) : Catégorie – Poids Coqs

Lucas Rocha (Brésil) vs Clayton Carpenter (États-Unis) : Catégorie – Poids Mouches

