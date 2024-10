UFC : Comment regarder Pereira vs. Hernandez gratuitement ?

Pereira contre Hernandez. Rien que d’y penser, l’excitation monte. Vous êtes prêts à voir cela ? Nous, on l’est. Nos astuces pour regarder UFC Pereira vs. Hernandez gratuitement.

Nous voilà au cœur d’une confrontation qui pourrait bien redéfinir l’avenir de l’UFC. Pereira contre Hernandez. Un combat que personne ne peut se permettre de manquer. Le moment est critique. Chaque coup compte. Chaque mouvement pourrait être celui qui déterminera l’issue de cette guerre. Les fans le savent : c’est le genre de combat qui se termine soit par un KO dévastateur, soit par une guerre d’usure où le dernier homme debout est celui qui a su dépasser ses propres limites.

La tension monte. Le public est en effervescence. Nous, de notre côté, sommes à la recherche du moyen parfait pour vivre cet événement comme si nous étions au premier rang.

Comment regarder UFC Pereira vs. Hernandez gratuitement ? Le dimanche 20 octobre, Pereira, avec ses 31 victoires et son style flamboyant, tentera d'imposer sa loi. Mais Hernandez, avec son expérience et sa technique de soumission, pourrait bien avoir la surprise. Qui de la puissance du Brésilien ou de la précision de l'Américain l'emportera ? Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez au maximum du duel sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez au maximum du duel sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Soumission ou KO : Le destin de deux champions se joue ce soir

Ce combat entre Anthony ‘Fluffy’ Hernandez et Michel ‘Demolidor’ Pereira va au-delà d’une simple opposition, c’est une question de survie. Qui sortira victorieux ? Pereira, l’homme que beaucoup considèrent déjà comme un champion en devenir, ou Hernandez, le challenger affamé de gloire, prêt à bouleverser l’ordre établi ? Nous pouvons déjà sentir la tension monter.

Pereira a prouvé qu’il ne fallait jamais sous-estimer sa capacité à renverser une situation. Ses coups précis, sa technique, c’est là où il se démarque. Véritable véritable artiste martial, il mêle la fluidité de la capoeira à une puissance brute. Ce combattant, nous le savons, a fait de la cage son terrain de chasse. Il accumule les victoires et les KO comme un prédateur implacable. Avec 31 victoires dont 11 par KO, le Brésilien de 185 cm est un véritable danger debout.

Et pourtant, Hernandez n’est pas là pour jouer les seconds rôles. Avec son bilan de 12-2-0, est une véritable menace au sol. Ses 66,7% de victoires par soumission en témoignent. À 30 ans et avec une taille de 1m83, il compte bien imposer sa loi au sol et soumettre ses adversaires Sa puissance brute, combinée à une détermination sans faille, le rend aussi imprévisible qu’explosif. Ses 5 victoires consécutives en témoignent.

Nous nous demandons tous : qui dominera ce face-à-face ? Les fans le sentent, ce combat sera serré. Un KO spectaculaire est dans l’air, mais de quel côté tombera-t-il ? Pereira saura-t-il éviter les assauts de Hernandez pour planter ses coups précis, ou se retrouvera-t-il piégé par la force de son adversaire ? Le suspense est à son comble et il est impossible de deviner l’issue. Mais une chose est sûre : ce combat pourrait bien nous surprendre comme jamais auparavant.

Canal Goat : le ring de l’UFC s’installe dans votre salon

Nous sommes tous sur le qui-vive, impatients de voir le combat entre Michel Pereira et Anthony Hernandez à l’UFC. Nous le savons tous, ce combat ne sera pas qu’une simple rencontre de deux combattants. Alors, comment pouvons-nous nous assurer de ne rien manquer de cette nuit décisive sans que notre portefeuille en souffre ?

C’est là que Canal Goat entre en scène. La chaîne brésilienne ne se contente pas de nous apporter du contenu, il nous donne accès à ce combat gratuitement et en direct. L’avantage de cette chaîne, c’est qu’elle retransmet chaque détail avec une précision hallucinante. Vous ne manquerez rien. Tous les mouvements, toutes les esquives, tous les échanges sur le ring seront captés avec une clarté parfaite. Nous serons là, au premier rang, sans quitter le confort de notre canapé. Et tout cela, gratuitement. On vous l’avait promis, non ?

Mais avant de pouvoir plonger dans l’action, il faut qu’on vous parle d’un petit détail. Canal Goat est actuellement inaccessible depuis la France. Un géo-blocage qui pourrait bien gâcher nos plans… mais pas si vite ! Il existe une solution simple pour contourner cette barrière et accéder à la chaîne comme si de rien n’était.

La clé de ce déblocage, c’est un VPN. Mais pas n’importe lequel, il nous faut le meilleur. Avec un VPN comme NordVPN, nous allons pouvoir changer notre emplacement virtuel, nous connecter à un serveur au Brésil et accéder librement à Canal Goat, comme si nous étions au cœur de São Paulo.

FAQ – regarder UFC Pereira vs. Hernandez gratuitement

Où et quand aura lieu l’UFC Fight Night 245 ?

L’événement aura lieu à l’UFC APEX, à Las Vegas, Nevada, États-Unis. La carte préliminaire débutera à 22 h le samedi 19 octobre 2024 et la carte principale commencera à 01 h le dimanche 20 octobre 2024.

Quels sont les combats principaux de la soirée ?

Michel Pereira (Brésil) vs Anthony Hernandez (États-Unis) : Catégorie Poids Moyens

Jessica Penne (États-Unis) vs Elise Reed (États-Unis) : Catégorie Poids Pailles

Charles Johnson (États-Unis) vs Su Mudaerji (Chine) : Catégorie Poids Mouches

Matheus Nicolau (Brésil) vs Asu Almabaev (Kazakhstan) : Catégorie Poids Mouches

Robelis Despaigne (Cuba) vs Austen Lane (États-Unis) : Catégorie Poids Lourds

Rob Font (États-Unis) vs Kyler Phillips (États-Unis) : Catégorie Poids Coqs

Quels sont les combats de la carte préliminaire ?

Brad Katona (Canada) vs Jean Matsumoto (Brésil) : Catégorie Poids Coqs

Jake Hadley (Angleterre) vs Brady Hiestand (États-Unis) : Catégorie Poids Coqs

Darren Elkins (États-Unis) vs Daniel Pineda (États-Unis) : Catégorie Poids Plumes

Joselyne Edwards (Panama) vs Tamires Vidal (Brésil) : Catégorie Poids Coqs

Alice Ardelean (Roumanie) vs Melissa Martinez (Mexique) : Catégorie Poids Pailles



