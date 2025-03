UFC Fight Night : Comment regarder Kape vs Almabayev gratuitement ?

Dans l’arène impitoyable de l‘UFC, chaque combat est une bataille pour la suprématie. Cette fois, Manel Kape et Asu Almabayev s’apprêtent à croiser le fer dans un duel qui s’annonce infernal. Deux styles, deux ambitions, un seul vainqueur. Découvrez comment regarder UFC Kape vs Almabayev gratuitement?



Comment regarder UFC Kape vs Almabayev gratuitement ? Dans quelques heures, Kape et Almabayev croiseront le fer dans l’octogone pour un affrontement sous haute tension. Chaque coup porté pourrait renverser le combat, et aucun des deux n’est venu pour reculer. Préparez-vous à une guerre sans merci ! Branchez-vous sur Canal Goat ! La chaîne brésilienne vous permet de suivre l’action gratuitement et en direct. Voici comment ne rien manquer de cette soirée qui s’annonce mémorable : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Nous y sommes. L’excitation est là, presque suffocante. Manel Kape et Asu Almabayev s’apprêtent à entrer dans l’octogone pour un affrontement où il ne sera question ni d’amitié, ni de respect. Seul le triomphe compte.

D’un côté, Kape, capable de retourner une guerre en une fraction de seconde. De l’autre, Almabayev, technicien méthodique et stratège implacable, entend bien faire plier son adversaire. Leur ascension passe par une seule issue : la victoire. Mais lequel de ces combattants repartira en conquérant ? Cette nuit, c’est une guerre qui se prépare, et nous allons en être les témoins privilégiés. Ce combat n’est pas qu’un simple test pour eux, c’est un verdict. Une victoire propulsera l’un vers le sommet de la division, une défaite brisera des rêves. Et nous ? Nous allons assister à une collision où chaque instant pourrait être le dernier.

Kape vs Almabayev : l’affrontement qui peut tout faire basculer

Le combat approche, et avec lui, une tension électrique qui parcourt la division des poids mouches. Manel Kape, numéro 6 mondial, voit en ce duel une opportunité en or de prouver qu’il mérite un title shot. Explosif, imprévisible, ce combattant est doté d’une puissance rare pour un poids mouche. Ses contre-attaques et sa capacité à finir un combat d’un seul coup en font un cauchemar pour ses adversaires. Mais son agressivité peut aussi le desservir : il s’expose parfois trop et mise sur son instinct plus que sur une stratégie construite.

Almabayev, lui, est un technicien redoutable, spécialiste du grappling, patient et méthodique. Son point faible ? Il manque peut-être de la finition nécessaire pour stopper un combattant aussi dangereux que Kape.

Nous pouvons nous attendre à un affrontement de styles. Kape cherchera l’échange debout, tentant de dicter le rythme avec sa vitesse et ses frappes dévastatrices. Almabayev, de son côté, voudra ralentir le combat, imposer son grappling et épuiser Kape au sol. Si Kape trouve l’ouverture, un KO brutal avant le troisième round est probable.

En revanche, si Almabayev réussit à amener Kape au sol régulièrement, une victoire par décision unanime semble le scénario idéal pour lui. Ce combat pourrait bien se jouer sur un détail…Les paris sont ouverts.

Canal Goat : l’accès gratuit à l’UFC, sans compromis

L’UFC ne nous laisse pas respirer. Après des semaines d’attente, l’heure est venue : Manel Kape contre Asu Almabayev. Un combat qui promet des étincelles, un affrontement où la moindre erreur pourrait être fatale. Kape a les crocs. Son striking est létal, son explosivité fait trembler la division. Mais en face, Almabayev n’a peur de rien. Il sait que sa lutte peut éteindre l’ouragan Kape et faire taire les sceptiques.



Que se passera-t-il quand la cage se refermera ? Un échange ultra-violent dès la première minute ? Une guerre tactique qui s’étire sur cinq rounds ? Un finish brutal qui marquera l’histoire de la catégorie ? Nous ne voulons rien manquer.

Et la meilleure nouvelle : nous pouvons assister à ce combat gratuitement, dans des conditions optimales ! Oubliez les abonnements hors de prix et les liens douteux. Canal Goat, la référence ultime du MMA au Brésil, propose un accès direct et totalement gratuit à cet affrontement de titans.

Une diffusion en HD, fluide et sans coupure

Des ralentis et replays ultra-précis pour ne rien manquer

Des commentateurs passionnés qui vivent le combat avec nous

Une immersion totale avec des angles de caméra dignes des plus grandes productions

Le problème ? Canal Goat est bloqué en France. Mais nous avons la solution : un VPN pour le streaming. Simple, rapide, efficace. Un petit détour technologique pour un grand spectacle.

Ce soir, tout peut arriver. Un KO foudroyant, une soumission éclaire, un combat de cinq rounds sous haute tension… mais une chose est sûre : nous serons là pour vivre chaque instant.

NordVPN : la clé pour contourner les restrictions et voir l’action en direct

Nous connaissons tous ce sentiment. L’excitation monte, la tension est à son comble et l’UFC nous promet une guerre totale. Manel Kape et Asu Almabayev le savent : ce combat est décisif. L’un veut se rapprocher du titre, l’autre veut marquer les esprits et briser la hiérarchie.

Mais comme toujours, il y a un problème : les meilleures affiches sont verrouillées derrière des abonnements hors de prix. Pas cette fois !

Avec ses 7 000 serveurs dans 118 pays, NordVPN nous permet de briser cette barrière :

Un accès direct aux chaînes sportives internationales

Une vitesse de streaming imbattable pour une immersion totale

Une connexion privée et sécurisée, sans aucun risque

Nous avons attendu ce combat trop longtemps pour le laisser nous filer entre les doigts. Avec NordVPN, plus de frustration, juste l’action pure.

Que ce soit un KO dévastateur ou une guerre de cinq rounds, nous serons là. Et grâce au VPN panaméen, nous ne perdrons pas une seule seconde de l’action.

Regarder UFC Kape vs Almabayev gratuitement : FAQ

Quels sont les combats annoncés pour l’UFC Fight Night ?

Voici la programmation complète de cet évènement.

Carte principale

Manel Kape (Portugal) – Asu Almabayev (Kazakhstan) : Poids mouche

Cody Brundage (USA) – Julian Marquez (USA) : Poids moyen

Nasrat Haqparast (Maroc) – Esteban Ribovics (Argentine) : Poids léger

Austen Lane (USA) – Mario Pinto (Portugal) : Poids lourd

Hyder Amil (Philippines) – William Gomis (France) : Poids plume

Carte préliminaire

Ricardo Ramos (Brésil) – Chepe Mariscal (USA) : Poids plume

Douglas Silva de Andrade (Brésil) – John Castaneda (USA) : Poids coq

Andrea Lee (USA) – JJ Aldrich (USA) : Poids mouche féminin

Danny Barlow (USA) – Sam Patterson (Angleterre) : Poids welter

Montana De La Rosa (USA) – Luana Carolina (Brésil) : Poids mouche féminin

Danny Silva (USA) – Lucas Almeida (Brésil) : Poids plume

Charles Johnson (USA) – Ramazan Temirov (Russie) : Poids mouche

Quand et où se déroule l’événement ?

L’UFC Fight Night: Kape vs. Almabayev aura lieu le samedi 1ᵉʳ mars 2025 (préliminaires) et le dimanche 2 mars 2025 (carte principale) à l’UFC APEX de Las Vegas, Nevada, États-Unis.

À quelle heure commencent les combats ?

Carte préliminaire : samedi 1ᵉʳ mars à 22h

Carte principale : dimanche 2 mars à 01h

