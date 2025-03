C’est l’heure de la vengeance ! Après avoir humilié Roman “The Caucasian” Dolidze en 2023, l’Italien Marvin “The Italian Dream” Vettori remet les gants. Deux bêtes, un octogone, une guerre. Un seul homme en sortira la tête haute. Rater ce face à face serait une déception.Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Vettori vs. Dolidze 2 gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night : Vettori vs. Dolidze 2 gratuitement Ce soir, Vettori et Dolidze n'ont pas prévu de se faire des politesses. Pas de round d'observation, pas de petits calculs : ça va cogner sec. Les excuses ? Elles resteront au vestiaire. La seule règle : frapper plus fort que l'autre. Nous, on a juste à allumer Canal Goat et profiter du carnage en direct, gratuitement.

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Encore un combat revanche où l’ego pèse plus lourd que les poings. Vettori a déjà battu Dolidze une fois, mais visiblement, ça n’a pas suffi pour clore l’affaire. L’Italien veut remettre une raclée, le Géorgien veut effacer l’humiliation.

Et nous ? On va regarder, popcorn en main, voir lequel des deux va regretter d’avoir signé ce contrat. Deux styles, deux visions, une seule vérité : l’Octogone ne ment jamais.

Regarder UFC Fight Night : Vettori vs. Dolidze 2 gratuitement – Combat ou mauvais remake ?

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze, acte 2. Une revanche qui sent la poudre, mais surtout l’orgueil blessé. Dolidze a la rage au ventre : il n’a jamais digéré cette défaite et il compte bien faire payer l’addition. Vettori, lui, n’a qu’une seule obsession : montrer que la première fois n’était pas un accident.

Alors, comment ça va se jouer ? Vettori va-t-il encore transformer l’Octogone en salle de torture et écraser Dolidze sous son volume et son cardio infini ? Ou cette fois, Roman va-t-il allumer la mèche et faire exploser l’Italien ? Parce que si une chose est sûre, c’est que Dolidze a le feu dans les poings. Avec son taux de finition délirant, il sait que la seule façon de prendre sa revanche, c’est de frapper tôt et fort.

Mais Vettori, c’est un roc. Un combattant qui a encaissé les missiles de Costa et Adesanya sans broncher. Dolidze devra trouver la faille, et vite, sinon il va encore se faire broyer par la machine italienne. Alors, ce sera quoi ? Le chaos ou l’étranglement méthodique ? Une revanche flamboyante ou un remake douloureux ? Une seule solution pour le savoir : être devant l’écran le 15 mars.

Canal Goat : un accès ultime à l’UFC sans aucune limite

Ce soir, l’Octogone se prépare à trembler. C’est l’heure de voir si le solide Vettori peut enfin tenir ses promesses ou si Dolidze, ce monstre de la lutte, va encore nous prouver qu’il est un vrai cauchemar pour les prétentieux. Ce combat n’est pas pour les timides. C’est un test de résilience, de stratégie et de puissance brute.

La meilleure partie ? On n’a pas besoin de casser la tirelire pour en profiter. Canal Goat se présente comme la solution ultime. Une plateforme 100 % gratuite, avec des diffusions en HD, sans coupure et sans pub. Vous aurez chaque moment du combat, chaque regard furieux, chaque échange musclé, en temps réel et dans les meilleures conditions possibles. Alors, pourquoi se contenter de quelque chose de moyen quand on peut avoir le meilleur gratuitement ?

Et ça ne s’arrête pas là. Vous n’aurez pas juste un flux standard. Non, vous allez vivre le combat. Chaque instant sera magnifié avec des ralentis parfaits pour ne rien manquer. Les angles de caméra sont pensés pour vous faire ressentir l’action, presque comme si vous y étiez. C’est l’occasion de se retrouver dans l’arène, sans distraction, juste l’essentiel : l’action. Un flux clair, une image parfaite et une immersion totale.

Programmation complète :

Carte principale

Marvin Vettori (Italie) vs Roman Dolidze (Géorgie) : Middleweight – Main Event

Chidi Njokuani (USA) vs Elizeu Zaleski dos Santos (Brésil) : Welterweight

SeungWoo Choi (Corée du Sud) vs Kevin Vallejos (Argentine) : Featherweight

Alexander Hernandez (USA) vs Kurt Holobaugh (USA) : Lightweight

Da’Mon Blackshear (USA) vs Cody Gibson (USA) : Bantamweight

SuYoung You (Corée du Sud) vs AJ Cunningham (USA) : Bantamweight

Carte préliminaire

Waldo Cortes-Acosta (République Dominicaine) vs Ryan Spann (USA) : Heavyweight

Stephanie Luciano (Brésil) vs Sam Hughes (USA) : Women’s Strawweight

Diyar Nurgozhay (Kazakhstan) vs Brendson Ribeiro (Brésil) : Light Heavyweight

Carlos Vera (Équateur) vs Josias Musasa (RDC) : Bantamweight

Daniel Barez (Espagne) vs Andre Lima (Brésil) : Flyweight

Josiane Nunes (Brésil) vs Priscila Cachoeira (Brésil) : Women’s Bantamweight

Evan Elder (USA) vs MarQuel Mederos (USA) : Lightweight

Yuneisy Duben (Venezuela) vs Carli Judice (USA) : Women’s Flyweight

NordVPN : la clé pour accéder à Canal Goat et profiter de l’UFC sans barrières

MMA Schedule – 2025

Mar 15 8:00 PM

UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2

📍 UFC APEX, Las Vegas, NV

Mar 15 8:00 PM

UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2

📍 UFC APEX, Las Vegas, NV

Vous pensiez que la guerre allait se dérouler sous vos yeux, sans entrave ? Détrompez-vous. Canal Goat, cette chaîne incontournable, est géobloquée dès que vous franchissez la frontière de sa zone de diffusion. Vous allez devoir jouer dans la cour des grands pour y accéder. Mais pas de panique, on a la solution.

NordVPN est la clé qui va vous faire franchir ces frontières invisibles, sans limite. Vous vous retrouvez là où vous devez être, pour voir ce combat en direct. Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Voici ce que NordVPN vous offre pour une immersion totale :

Accès instantané à Canal Goat, peu importe votre emplacement : finies les restrictions géographiques qui vous bloquent.

Serveurs dans 118 pays : à chaque fois que vous en avez besoin, vous êtes déjà connectés à la bonne zone.

Vitesse de streaming ultra-rapide : pas de buffering, pas de coupures. Juste l’action pure.

Sécurisation de votre connexion : votre vie privée reste protégée, même quand vous vous immergez dans l’intensité du combat.

Il est temps de casser les codes. Ce combat, on va le vivre à fond. Plus de géoblocages, plus de coupures, plus rien qui puisse nous arrêter. Avec ce VPN pour le streaming, Canal Goat est à nous, sans compromis.

Regarder UFC Fight Night : Vettori vs. Dolidze 2 gratuitement -FAQ

Quand et à quelle heure a lieu l’UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 ?

L’événement se déroulera dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars 2025 :

Carte préliminaire : Début à 21h00 le samedi 15 mars

Carte principale : Début à 00h00 dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mars

Où se déroule l’événement ?

L’UFC Fight Night: Vettori vs. Dolidze 2 aura lieu à l’UFC APEX, Las Vegas, Nevada, USA.

