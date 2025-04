UFC Fight Night : comment regarder Hill vs. Rountree Jr. gratuitement ?

Le 26 avril, l’UFC s’installe à Kansas City pour un affrontement qu’on attendait depuis trop longtemps. Jamahal Hill, l’ancien champion, affronte Khalil Rountree Jr., un combattant aux poings aussi puissants que son caractère. Deux hommes, deux destins, une seule guerre. Ce sera plus qu’un combat, ce sera un véritable affrontement d’âmes. Vous vous demandez comment regarder UFC Fight Night : Hill vs. Rountree Jr. gratuitement ? Suivez le guide.

Comment regarder UFC Fight Night : Hill vs. Rountree Jr ? On sait déjà comment ça va se jouer. Hill va déployer sa puissance brute pour réduire son adversaire en morceaux. Rountree, lui, va chercher à surprendre avec ses explosifs contre. Et la cerise sur le gâteau ? Canal Goat diffuse ce combat gratuitement. Voici comment accéder à ce face à face en direct et sans restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

L’histoire entre Hill et Rountree ? Un thriller à suspense. Ces deux-là, on les attendait déjà au sommet, mais la vie en a décidé autrement. Quand Rountree a annulé son combat à l’UFC 303 pour une histoire de supplément mal dosé, la tension était déjà palpable. Mais cette fois-ci, le destin n’a aucune échappatoire. Le 26 avril, c’est la scène d’un affrontement dont on parlera encore pendant des années. Une chose est sûre : ça va cogner. Un choc brutal, brut, sans pitié. Les deux hommes ont des comptes à régler, et ça ne sera pas joli.

Si vous êtes du genre à apprécier la violence pure, le spectacle sans filtre, cet affrontement est fait pour vous.

UFC Fight Night : Hill vs Rountree Jr. – Qui va survivre à cette guerre de géants ?

UFC Fight Night : Hill contre Rountree Jr. – voilà l’événement qu’on attend avec impatience. Non pas parce que l’un des deux va révolutionner la catégorie des mi-lourds, mais parce que ça va être une guerre de titans… ou du moins, c’est ce qu’on nous vend.

On a Jamahal Hill, l’ancien champion qui a perdu sa ceinture et qui se dit « ok, c’est reparti ». Il revient comme un lion, mais à quelle distance de la jungle ? Et puis, il y a Khalil Rountree Jr., l’homme qui cherche à prouver qu’il n’est pas qu’une simple promesse non tenue. Autrement dit, il est là pour écraser des rêves, ou du moins essayer.

Côté palmarès ? Hill a du punch, mais il a aussi des failles. De son côté, Rountree a les bras longs, mais son cardio, on sait ce qu’il en est. Bref, ça risque de cogner, mais pour combien de temps ?

Alors, oui, c’est l’UFC. Oui, ça va envoyer du lourd, avec des frappes à vous faire tomber de votre canapé. Mais à la fin, n’oublions pas qu’on parle de deux combattant qui, au fond, ont encore tout à prouver. Alors pourquoi ne pas s’installer, popcorn en main, et voir qui va finir KO en premier ?

Programmation complète de l’événement

Carte principale

Jamahal Hill (États-Unis) vs. Khalil Rountree Jr. (États-Unis) : Mi-lourds

Anthony Smith (États-Unis) vs. Zhang Mingyang (Chine) : Mi-lourds

Giga Chikadze (Géorgie) vs. David Onama (Ouganda) : Poids plume

Michel Pereira (Brésil) vs. Abus Magomedov (Allemagne) : Moyens

Ikram Aliskerov (Russie) vs. Andre Muniz (Brésil) : Moyens

Randy Brown (Jamaïque) vs. Nicolas Dalby (Danemark) : Welters

Carte préliminaire

Matt Schnell (États-Unis) vs. Jimmy Flick (États-Unis) : Mouches

Evan Elder (États-Unis) vs. Ahmad Hassanzada (Afghanistan) : Légers

Jaqueline Amorim (Brésil) vs. Polyana Viana (Brésil) : Strawweight féminin

Malcolm Wellmaker (États-Unis) vs. Cameron Saaiman (Afrique du Sud) : Coqs

Chelsea Chandler (États-Unis) vs. Joselyne Edwards (Panama) : Coqs féminin

Canal Goat : là où les coups pleuvent, sans limites

L’UFC, ce n’est pas un sport de gentlemen. C’est brut, c’est sauvage, et ce dimanche, Jamahal Hill et Khalil Rountree Jr. entrent en guerre. Hill, l’ancien champion déchu, veut reprendre son trône. Son style ? Une boxe chirurgicale, une précision redoutable… mais une mâchoire qui a déjà montré ses failles. Face à lui, Rountree Jr., l’homme aux kicks ravageurs, capable d’éteindre n’importe qui en un éclair. Son problème ? Un cardio parfois douteux, et une tendance à exploser avant l’heure.

On a tout pour un carnage. Hill va-t-il démontrer qu’il est toujours une menace chez les mi-lourds ? Ou Rountree va-t-il choquer la planète en l’éteignant brutalement ? Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura des étincelles.

Et nous, on veut voir chaque coup, chaque goutte de sueur, sans payer une fortune pour un pay-per-view. Canal Goat diffuse ce combat en HD, gratuitement et sans coupure.

Qualité limpide, sans lag, sans arnaque

Des ralentis précis pour savourer chaque impact

Des commentateurs en fusion, prêts à hurler avec nous

Petit hic ? Canal Goat est bloqué en France. Mais avec un VPN pour le streaming,, trois clics suffisent pour contourner la restriction et plonger dans l’action.

Hill vs. Rountree Jr., un duel explosif où un seul restera debout. Regardez ce combat du siècle en direct, sans filtre, sans interruption… et sans payer.

Regarder UFC Fight Night : Hill vs. Rountree Jr. gratuitement sur les chaînes étrangères

L’UFC, c’est du combat pur et sans filtre. Jamahal Hill veut reconquérir sa place, Khalil Rountree Jr. veut briser des carrières. Ce ne sera pas une démonstration technique, ce sera une guerre. Et il est hors de question de rater ça.

Mais payer une fortune pour regarder ? Pas question.

Canal Goat diffuse l’événement gratuitement. Le seul problème ? C’est bloqué en France.La solution ? NordVPN.

Au programme :

Qualité HD sans coupure

Aucune pub ni latence

Sécurité et anonymat garantis

Ce soir, c’est un combat total qui nous attend et on ne compte pas manquer une seule seconde. Pas d’abonnement, pas de restrictions, juste du spectacle.

UFC Fight Night – FAQ

À quelle heure commence l’UFC Fight Night : Hill vs. Rountree Jr. ?

La carte préliminaire débute dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit. La carte principale commence à 03h du matin, le dimanche 27 avril 2025.

Où se déroule l’UFC Fight Night : Hill vs. Rountree Jr. ?

L’événement aura lieu au T-Mobile Center à Kansas City, Missouri (États-Unis).

