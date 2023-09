Le samedi 2 septembre, un événement palpitant se déroulera à l’Accor Arena au cœur de Paris, en France, offrant aux fans de sports de combat une soirée mémorable. Dans l’arène, deux géants du monde des poids lourds se préparent à un combat en cinq rounds. Vous souhaitez regarder l’UFC Fight Night: Gane vs Spivac gratuitement ? Suivez notre guide.

Les amateurs passionnés de MMA attendent avec impatience le combat entre les poids lourds de légende, Ciryl Gane et Serghei Spivac. Ces deux guerriers au sommet de leur forme ont captivé l’imagination des fans avec leur puissance brute et leur technique sans faille. L’Accor Arena sera le théâtre d’une confrontation inoubliable où la fureur des coups, la stratégie élaborée et l’intensité du combat atteindront des sommets jamais vus auparavant.

Préparez-vous pour un spectacle mémorable qui laissera une empreinte indélébile dans l’histoire du MMA. Découvrez comment regarder l’UFC Fight Night: Gane vs Spivac gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night: Gane vs Spivac gratuitement Ne manquez pas l’action explosive de l’UFC Fight Night : Gane vs Spivac et vivez cette expérience incroyable de combat MMA de haut niveau en direct et gratuitement sur MatchTV. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russe

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru Essayer NordVPN gratuitement

Gane vs Spivac : une confrontation intense

L’UFC Fight Night s’apprête à dévoiler un affrontement époustouflant, faisant grimper l’adrénaline des fans de sport de combat à son apogée. L’octogone brûlera de passion lors de combats mémorables ce 02 septembre 2023 !

Le clou du spectacle réunira deux titans incontestés de la catégorie masculine des poids lourds, Ciryl Gane et Serghei Spivac, dans un face-à-face titanesque. Leur puissance brute et leurs frappes dévastatrices feront trembler l’octogone, garantissant un combat à couper le souffle et des étincelles de chaque coup porté.

Ce combat crucial est l’occasion pour Ciryl Gane, le redoutable « Bon Gamin », de se relever après son duel impitoyable contre Jon Jones en mars. Telle une étoile filante, sa fulgurante victoire par KO contre Tai Tuivasa à Paris l’avait catapulté au sommet, suscitant une ferveur internationale.

Aujourd’hui, Gane se prépare à faire trembler l’UFC en prouvant qu’il est le guerrier ultime. Les fans du monde entier retiennent leur souffle, sachant que ce combat sera le pivot de son retour triomphal vers la gloire !

De son côté, celui que l’on surnomme « Polar Bear », Serghei Spivac, est animé d’une détermination inébranlable après avoir dompté l’UFC avec trois victoires éclatantes d’affilée. Sa performance remarquable face à Derrick Lewis lors de l’UFC ON ESPN+ 76 a été gravée dans l’histoire des poids lourds.

La bête sauvage qu’il incarne, assoiffée de gloire, s’apprête à affronter Gane avec une assurance grandissante, convaincue que cette rencontre sera l’échelon ultime pour atteindre le sommet de l’UFC. Les fans du MMA s’attendent à une collision cataclysmique entre ces deux monstres assoiffés de victoire !

Alors, gardez un œil attentif sur cet affrontement palpitant. Gane et Spivac ne reculeront devant rien pour se faire valoir durant ce combat.

La carte complète de l’événement

Le 2 septembre prochain, préparez-vous à assister à une soirée MMA épique. En plus du combat très attendu entre Gane et Spivac, la carte de l’événement promet des moments inoubliables et remplis d’action.

Les combats principaux :

Ciryl Gane (France) vs Serghei Spivac (Moldavie) – Poids Lourds

Benoit Saint Denis (France) vs Thiago Moises (Brésil) – Poids Légers

Manon Fiorot (France) vs Rose Namajunas (États-Unis) – Poids Mouches

Les combats préliminaires :

Nora Cornolle (France) vs Joselyne Edwards (Panama) – Poids Coqs

Volkan Oezdemir (Suisse) vs Azamat Murzakanov (Russie) – Poids Mi-lourds

Zarah Fairn (France) vs Hailey Cowan (États-Unis) – Poids Coqs

William Gomis (France) vs Lucas Almeida (Brésil) – Poids Plumes

Gane vs Spivac : suivez l’évènement en direct sur les chaînes étrangères

L’UFC Fight Night suscite une grande attente parmi les fans de MMA. Le prochain combat entre Gane et Spivac promet d’être époustouflant. Si vous souhaitez suivre cette confrontation en direct ou en replay, direction la chaîne MatchTV.

MatchTV, une chaîne sportive très populaire en Russie, ne se limite pas uniquement à l’UFC. Elle offre également une couverture étendue de nombreux événements sportifs internationaux tels que la Formule 1, la Ligue des champions… Ainsi, tous les passionnés de sports y trouveront leur bonheur.

Toutefois, il est important de noter que la chaîne MatchTV est géobloquée. Autrement dit, elle bloque l’accès à sa plateforme si vous n’avez pas une adresse IP locale. Pour contourner cette restriction et profiter du streaming sans aucune limitation, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est vivement recommandée.

Si vous désirez contourner la restriction imposée par MatchTV, vous pouvez utiliser un VPN tel que NordVPN. Avec ses serveurs présents dans plusieurs pays, dont la Russie, vous pourrez obtenir une adresse IP locale en toute simplicité.

En outre, ses protocoles de cryptage avancés ainsi que l’utilisation des algorithmes militaires assure une sécurité en ligne optimale. Vous pourrez ainsi profiter des combats de l’UFC en toute tranquillité.

Gane vs Spivac : FAQ sur la compétition

Quand aura lieu l’UFC Fight Night Gane vs Spivac ?

L’UFC Fight Night Gane vs Spivac aura lieu le 02 septembre 2023.

Où aura lieu le combat ?

L’UFC Fight Night Gane vs Spivac aura lieu à l’Accor Arena au cœur de Paris, en France.

À quelle heure regarder UFC Fight Night ?

Les matchs préliminaires commenceront le samedi à 18 h, tandis que les matchs principaux débuteront à 21 h.