Le 4 novembre, Sao Paulo, Brésil, sera le théâtre d’une soirée MMA explosive à ne manquer sous aucun prétexte. L’UFC Fight Night promet des frissons à profusion, notamment avec le duel très attendu entre Jailton Almeida et Curtis Blaydes, deux poids lourds redoutables. Si vous êtes fan de combat et que votre portefeuille fait grise mine, pas de panique ! Suivez le guide pour regarder UFC Fight Night : Blaydes vs Almeida gratuitement.

Préparez-vous à vivre une soirée de combat palpitante alors que l’UFC fait son grand retour à Sao Paulo, au Brésil. Le moment tant espéré par Jailton Almeida est enfin sur le point d’arriver. En effet, il s’apprête à réaliser ce grand exploit devant les fans de sa ville natale.

Quant à Curtis Blaydes, il n’est pas en reste dans cette confrontation titanesque qui se profile à l’horizon. Avec une impressionnante carrière à son actif, Blaydes est un adversaire à ne pas sous-estimer. Cette affiche promet des étincelles et une dose d’adrénaline inégalée pour les fans de MMA du monde entier.

Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Blaydes vs Almeida gratuitement.

Blaydes vs Almeida : l’affrontement des géants

Préparez-vous à vivre une soirée de combat inoubliable lors du retour très attendu de l’UFC au mythique Ibirapuera Gymnasium de Sao Paulo, au Brésil, le 4 novembre prochain. L’affrontement phare de la soirée s’annonce explosif, mettant en scène deux poids lourds de renom : Jailton Almeida, surnommé le redoutable « Malhadinho » et Curtis Blaydes, le redouté « Razor ». L’octogone brésilien vibrera au rythme de cette bataille titanesque !

Curtis Blaydes, combattant américain âgé de 32 ans, occupe actuellement la quatrième place dans sa catégorie. Avec une expérience de vétéran de l’UFC, il a pris part à 17 combats depuis qu’il a rejoint cette organisation en 2016.

Blaydes est connu pour avoir affronté certains des meilleurs poids lourds de sa catégorie, dont Francis Ngannou à deux reprises, ainsi que Mark Hunt et Alistair Overeem. Malheureusement, son dernier combat s’est soldé par une défaite par TKO au premier tour face à Sergei Pavlovich en avril de cette année.

En face de lui se tiendra Jailton Almeida, un combattant brésilien de 31 ans, actuellement classé neuvième dans la catégorie des poids lourds selon le classement officiel de l’UFC.

Malhadinho est l’un des espoirs les plus prometteurs de sa catégorie. Il a rejoint l’UFC en septembre 2021 après une victoire convaincante lors du Dana White’s Contender Series. Sa notoriété a rapidement grimpé après sa victoire impressionnante par étranglement arrière au premier round contre Jairzinho Rozenstruik le 13 mai dernier. C’est d’ailleurs ce qui a attiré l’attention de la communauté MMA.

L’heure de vérité approche à grands pas. Cette confrontation épique entre Blaydes et Almeida promet un duel titanesque où deux gladiateurs du ring s’apprêtent à se livrer corps et âme pour décrocher la victoire.

Regarder UFC Fight Night : Blaydes vs Almeida en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Les fans de MMA à travers le monde attendent avec patience l’UFC Fight Night : Blaydes vs Almeida. Pour les téléspectateurs français, les chaînes étrangères, dont la réputée MatchTV en Russie, ont prévu de diffuser en direct et gratuitement l’intégralité de cet événement.

MatchTV, véritable géant du sport en Russie, est célèbre pour ses retransmissions en direct des compétitions sportives de premier plan, qu’il s’agisse de la Ligue des champions, du championnat du monde de natation ou encore du hockey sur glace. L’ajout de l’UFC Fight Night à leur liste de diffusion est une véritable aubaine pour les fans, offrant ainsi la possibilité de suivre les combats épiques sans frais supplémentaire.

Toutefois, une petite note de prudence s’impose : MatchTV est soumise à des restrictions géographiques. Pour accéder à son contenu, il est impératif de recourir à un VPN pour le streaming, tel que NordVPN.

En choisissant NordVPN, vous profiterez d’une solution étendue à travers de nombreux pays, y compris la Russie. Cela vous permettra d’obtenir facilement une adresse IP locale, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. De plus, cette option garantira la sécurité optimale de vos données personnelles et de votre activité en ligne.

Optez pour NordVPN et profitez d’une navigation en toute tranquillité, tout en savourant chaque instant de l’UFC Fight Night.

Regarder UFC Fight Night: Blaydes vs Almeida gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Blaydes vs Almeida ?

La nuit de combat débutera au Ibirapuera Gymnasium Sao Paulo, au Brésil , le samedi 04 novembre à 23 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 05 novembre à 02 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

Curtis Blaydes (États-Unis) vs Jailton Almeida (Brésil) – Poids lourds

Elves Brener (Brésil) vs Esteban Ribovics (Argentine) – Poids légers

Elizeu Zaleski (Brésil) vs Rinat Fakhretdinov (Russie) – Poids mi-moyens

Angela Hill (États-Unis) vs Denise Gomes (Brésil) – Poids pailles

Rodrigo Nascimento (Brésil) vs Don’Tale Mayes (États-Unis) – Poids lourds

Vitor Petrino (Brésil) vs Modestas Bukauskas (Lituanie) – Poids mi-lourds

Maths préliminaires :