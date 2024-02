Le 3 février, tous les regards des fans de MMA se tourneront à Las Vegas. L’UFC Fight Night opposera deux poids moyens redoutables, Dolidze et Imavov, dans un combat qui promet des étincelles. Découvrez comment regarder UFC Fight Night : Dolidze vs Imavov gratuitement.

Préparez-vous à vivre une soirée de combat intense alors que l’UFC pose ses valises à Las Vegas, au Nevada. Le moment tant attendu par Nassourdine Imavov est enfin arrivé. Le combattant français va tenter de créer la surprise face au redoutable Roman Dolidze, actuel 7e poids moyen du classement UFC.

De son côté, Dolidze ne compte pas laisser passer cette chance de briller devant le public américain. Cette affiche entre le puncheur français et le lutteur géorgien s’annonce spectaculaire avec ses 5 rounds prévus.

Si vous êtes fans de MMA, ne manquez sous aucun prétexte ce duel haletant ! Découvrez dès maintenant comment regarder l’UFC Fight Night : Dolidze vs Imavov gratuitement.

Comment regarder UFC Fight Night : Dolidze vs Imavov gratuitement ? Si vous recherchez des sensations fortes et de l’adrénaline, ne manquez pas le combat UFC entre Dolidze et Imavov. Vous pourrez vivre toute l’intensité de cet affrontement titanesque gratuitement sur MatchTV. Préparez-vous à être transporté par l’excitation des arts martiaux mixtes à leur plus haut niveau. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

Dolidze vs Imavov : un duel d’acier entre deux monstres de l’Octogone

Roman Dolidze et Nassourdine Imavov, deux combattants au sommet de leur art, s’apprêtent à enflammer l’Octogone de l’UFC. Annoncé le 3 février prochain, leur duel à Las Vegas promet des étincelles tant ces deux monstres sacrés des arts martiaux mixtes regorgent de talents.

Avec un bilan impressionnant de quatre victoires en 2022, toutes par finition, Dolidze s’est imposé comme une référence de la catégorie des poids moyens. Sa seule défaite face à Marvin Vettori en mars dernier n’a fait que confirmer le statut du Géorgien, désormais 7e au classement UFC. Des combats face à Derek Brunson et Jared Cannonier étaient même prévus avant que le destin n’en décide autrement.

De son côté, même si Imavov reste sur deux contre-performances en 2023, le Français de 27 ans n’en demeure pas moins redoutable. Ses trois succès de rang en 2022, dont deux avant la limite, témoignent de l’étendue de son talent. Puissant striker doté d’une bonne lutte, Imavov possède toutes les armes pour créer l’exploit.

Entre le Géorgien spécialiste du sol et le puncheur tricolore, un seul mot d’ordre : du spectacle ! Le 3 février, l’Octogone risque de trembler sous les coups de ces deux fauves assoiffés de victoire.

Regarder UFC Fight Night : Dolidze vs Imavov en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Pour les fans de MMA à travers le monde, l’UFC Fight Night : Dolidze vs Imavov est un évènement immanquable. Cependant, pour les téléspectateurs français, suivre ce combat en direct peut s’avérer complexe. Heureusement, certaines chaînes étrangères ont prévu de diffuser cet affrontement spectaculaire gratuitement.

C’est le cas de MatchTV, célèbre chaîne sportive russe, qui retransmettra l’intégralité de l’UFC Fight Night en direct. MatchTV est réputée pour offrir aux fans de sport un accès privilégié aux plus grands évènements, de la Ligue des Champions aux Jeux Olympiques. L’ajout de cet UFC Fight Night à leur programmation est donc une excellente nouvelle.

Toutefois, MatchTV étant soumise à des restrictions géographiques, son accès est bloqué hors de Russie. Heureusement, en utilisant un VPN pour le streaming tel NordVPN, il est possible de contourner ces limitations. NordVPN propose des serveurs dans le monde entier, dont la Russie, permettant d’obtenir une adresse IP locale pour accéder au streaming de MatchTV sans difficulté.

Avec sa politique de confidentialité renforcée, NordVPN est la solution idéale pour regarder cet affrontement explosif en toute sécurité. D’autant plus que le fournisseur propose un essai gratuit de 30 jours. Ne ratez pas cette occasion unique de suivre l’UFC Fight Night en direct !

Regarder UFC Fight Night: Dolidze vs Imavov gratuitement FAQ

Quand aura lieu le duel entre Dolidze vs Imavov ?

La nuit de combat débutera à l’UFC APEX, à Las Vegas, Nevada, le samedi 03 février à 22 h pour les matchs préliminaires et le dimanche 04 février à 01 h du matin pour les matchs principaux.

Quels sont les combats prévus ?

Voici la carte de l’événement :

Matchs principaux :

R. Dolidze (Géorgie) vs. N. Imavov (France) – Poids moyens

W. Gomis (France) vs. M. Baghdasaryan (Arménie) – Poids plumes

R. Moicano (Brésil) vs. D. Dober (États-Unis) – Poids légers

G. Urbina (États-Unis) vs. C. Radtke (États-Unis) – Poids mi-moyens

V. Araujo (Brésil) vs. N. Silva (Brésil) – Poids mouches

Matchs préliminaires :