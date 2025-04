UFC 314: Comment regarder Volkanovski vs. Lopes gratuitement ?

L’UFC débarque au Kaseya Center de Miami pour une soirée explosive. En tête d’affiche, Alexander Volkanovski défie Diego Lopes pour le titre des poids plumes. Un affrontement électrique, des combats co-principaux enflammés… Impossible de décrocher de l’écran. Mais comment regarder l’UFC 314 : Volkanovski vs. Lopes gratuitement ? Voici tout ce qu’il faut savoir.



Comment regarder UFC 314 : Volkanovski vs. Lopes gratuitement ? Ce soir, Volkanovski et Lopes vont livrer un combat sans compromis. Pas de temps pour les calculs ni les ajustements, ça va être un véritable déluge de coups. Les excuses ? Oubliées. . La seule règle ici : celui qui frappe le plus fort prend le dessus. Nous, on n’a qu’à allumer Canal Goat. Voici comment profiter de l’intensité du combat en direct, gratuitement. Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

L’UFC 314 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de MMA. Pour la quatrième fois, l’organisation pose ses valises à Miami, en Floride, ce samedi 12 avril, poursuivant son expansion après l’UFC 299 de mars 2024.

Au programme : l’ex-champion Alexander Volkanovski tentera de reconquérir le titre des poids plumes face à Diego Lopes, tandis qu’Ilia Topuria laisse sa ceinture vacante pour monter de catégorie. En co-main event, Michael Chandler et Paddy Pimblett s’affrontent dans un duel épique en lightweight sur cinq rounds.

Autre fait marquant, le combat entre Alexandre Pantoja et Kai Kara-France, initialement prévu, a été mystérieusement retiré de la carte.

Volkanovski vs. Lopes : La couronne du featherweight ne veut pas d’un prince, elle veut un roi

Volkanovski est en mission. Une reconquête brutale. Ce titre, il l’a porté comme un empereur jusqu’à ce qu’Ilia Topuria lui arrache la tête. Mais l’espagnol a pris le large vers le lightweight, laissant derrière lui un trône vacant. Et maintenant ? Deux hommes, une seule ceinture, un seul survivant. Ce combat, c’est un test de survie, et seul le plus vicieux en sortira avec l’or autour des hanches.

Volkanovski, c’est le challenger qui a régné sur la division comme un dictateur, écrasant Max Holloway trois fois pour s’assurer qu’il n’y aurait aucun débat. Mais l’Australien a goûté à la défaite, et depuis, il boîte sur un bilan de 1-3. Islam Makhachev l’a fait vaciller, Ilia Topuria l’a détruit… et voilà qu’il remet sa tête sur le billot. « Personne ne peut me battre » lâche-t-il. C’est simple : ou il gagne, ou il vous prouve que vous aviez tort.

De l’autre, Diego Lopes, l’étoile montante, le coup de poker du destin, débarque avec du sang frais et l’énergie d’un combattant qui n’a rien à perdre. Son style ? Incendiaire. Il n’a rien à perdre et tout à exploser. Mais est-ce qu’un feu de paille peut brûler un volcan en éruption ? Volkanovski le dit lui-même : « S’il veut gagner, il devra être imprudent ». Traduction ? Lopes joue sa carrière sur un all-in suicidaire.

Ici, pas de scénario à la décision. Pas de main levée en mode « c’était serré ». C’est un match pour la survie. Lopes peut-il assommer la légende ? Volkanovski est-il encore le patron ou juste un fantôme du passé ? Une seule certitude : le Kaseya Center de Miami va trembler, et nous, on va jouir du chaos.

Programmation complète de l’UFC 314 : Volkanovski vs. Lopes

Carte principale

Alexander Volkanovski (Australie) vs. Diego Lopes (Brésil) : Poids plume – Combat pour le titre

Michael Chandler (USA) vs. Paddy Pimblett (Angleterre) : Poids léger

Bryce Mitchell (USA) vs. Jean Silva (Brésil) : Poids plume

Yair Rodriguez (Mexique) vs. Patricio Pitbull (Brésil) : Poids plume



Préliminaires

Nikita Krylov (Ukraine) vs. Dominick Reyes (USA) : Poids mi-lourd

Dan Ige (USA) vs. Sean Woodson (USA) : Poids plume

Yan Xiaonan (Chine) vs. Virna Jandiroba (Brésil) : Poids paille féminin

Jim Miller (USA) vs. Chase Hooper (USA) : Poids léger



Préliminaires anticipées

Darren Elkins (USA) vs. Julian Erosa (USA) : Poids plume

Sedriques Dumas (USA) vs. Michal Oleksiejczuk (Pologne) : Poids moyen

Sumudaerji (Chine) vs. Mitch Raposo (USA) : Poids mouche

Tresean Gore (USA) vs. Marco Tulio (Brésil) : Poids moyen

Nora Cornolle (France) vs. Hailey Cowan (USA) : Poids coq féminin

Volkanovski vs. Lopes : le chaos en direct, sans compromis

Ce soir, l’Octogone ne pardonne pas. Volkanovski vs. Lopes, c’est une boucherie annoncée. D’un côté, le roi du grind, un guerrier qui a brisé des légendes à la chaîne. De l’autre, un affamé prêt à choquer le monde. Mais entre nous, qui va vraiment oser défier le cyclone Volkanovski sans se faire démolir ?

Pendant que certains dépensent une fortune des streams qui coupent au pire moment, nous, on a la solution sans prise de tête. Canal Goat, c’est du grand spectacle en toute sérénité : une HD impeccable, zéro latence, zéro pub, juste l’essentiel. Parce qu’honnêtement, qui veut voir son écran figer pile au moment où un high kick part pour l’histoire ? Certainement pas nous.

Là, c’est du premium, mais sans addition à la fin. Chaque coup de poing, chaque goutte de sueur, chaque regard chargé de rage, tout est en direct, sans interruption. Et ce n’est pas juste un stream, c’est une immersion totale. Des angles de caméra pensés pour l’intensité aux ralentis millimétrés, on vit chaque instant comme si on était collé à la cage, le cœur battant au rythme des échanges.

Alors, vous voulez être de ceux qui entendent parler du chaos, ou de ceux qui le vivent ? À vous de voir. Mais une chose est sûre : ce combat, on ne le regarde pas. On le dévore.

Volkanovski vs. Lopes : zéro limite, zéro coupure, juste l’intensité pure

Rater Volkanovski vs. Lopes, c’est comme laisser filer un KO viral : impardonnable. Malheureusement, pendant que certains s’installent pour profiter du spectacle, d’autres se retrouvent bloqués, stoppés net par un écran qui leur rappelle que Canal Goat n’est pas accessible partout.

Les géoblocages ? Un obstacle frustrant, mais loin d’être une fatalité. NordVPN est la clé qui ouvre toutes les portes. Une connexion, un clic, et vous voilà aux premières loges, sans restriction. Plus de 7400 serveurs répartis dans 118 pays sont à votre service.

Avec le VPN pour le streaming, plus de barrières, plus de limites. Juste le frisson du MMA, en temps réel.

Ce soir, on ne regarde pas l’action de loin. On la vit, sans compromis.

À quelle heure débutent les combats pour les spectateurs en France ?

La carte principale débutera le dimanche 13 avril 2025 à 04 du matin. La carte préliminaire commencera à 02 h du matin et la carte pré-préliminaire à minuit.

Où se déroule l’événement UFC 314 ?

L’événement se déroulera au Kaseya Center, situé à Miami, Floride.

