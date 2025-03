UFC 313 : comment regarder  Pereira vs Ankalaev gratuitement ?

Alex Pereira, le champion des poids mi-lourds, défendra son titre face à un Magomed Ankalaev qui a une seule chose en tête : la ceinture. Mais derrière cette confrontation, il y a bien plus que de la technique. Il y a de l’histoire, de la rivalité et surtout une pression immense. Suivez le guide pour regarder UFC 313: Pereira vs Ankalaev gratuitement.

Dans quelques heures, Pereira et Ankalaev entreront dans l’octogone pour un affrontement où tout peut basculer en un instant. La puissance brutale du champion contre la technique implacable du challenger : aucun des deux n’est venu pour reculer. Préparez-vous à un combat sous haute tension ! Branchez-vous sur Canal Goat ! La chaîne brésilienne vous offre la diffusion gratuite et en direct pour vivre chaque seconde de ce choc monumental.

Voici comment ne rien manquer de cette soirée de l’UFC :

Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr

Le 8 mars, Alex Pereira défendra son titre des poids mi-lourds contre un Magomed Ankalaev furieux de ne pas avoir encore décroché la ceinture qu’il estime être la sienne. Mais cette fois, le Daghestanais ne semble pas seulement préoccupé par l’aspect technique du combat. Non, cette fois, c’est personnel. Ankalaev, avec ses mots tranchants, veut plus que la victoire : il veut faire souffrir Pereira. « Je vais me battre pour ma vie », avertit-il.

Le Brésilien, quant à lui, semble plus concentré sur ses distractions extérieures que sur son prochain adversaire. Danser sur TikTok ou se filmer en voyage à travers le monde, voilà ce qui occupe son esprit. Mais à l’UFC, ces petites distractions ne sont pas tolérées.

UFC 313 : une rivalité qui dépasse l’octogone

À l’UFC 313, tout sera en jeu. Alex Pereira défendra son titre contre Magomed Ankalaev dans un affrontement qui s’annonce explosif. Nous, fans de MMA, savons que ce combat sera bien plus qu’une simple guerre de frappes. C’est un duel de styles, de personnalités, et de stratégies.

Pereira, bien sûr, a l’avantage des poings. Personne n’ignore sa capacité à envoyer un coup dévastateur et à mettre fin à un combat en quelques secondes. Cependant, il n’est pas invincible. Derrière cette puissance se cache parfois une vulnérabilité, notamment sa défense au sol. Ankalaev, lui, possède un style bien plus équilibré. Il est à la fois redoutable en striking et dans le grappling, avec un contrôle exceptionnel de ses adversaires lorsqu’il prend l’initiative au sol. Si Pereira ne réussit pas à prendre l’avantage rapidement, Ankalaev pourrait bien imposer son rythme et perturber le champion.



Mais, derrière cette rencontre se cache bien plus que de simples compétences en combat. Magomed Ankalaev, avec ses déclarations provocantes, attise le feu d’une rivalité qui ne demande qu’à exploser. Et ces mots nous frappent, car ils montrent toute l’intensité qu’il mettra dans cette guerre. Il est là pour tout balayer, pour prouver que l’époque de Pereira est révolue.

Dans tous les cas, si le Brésilien parvient à rester à distance et à imposer ses frappes lourdes, il pourrait bien conserver sa ceinture. Mais si Ankalaev réussit à perturber ce plan avec ses feintes et son grappling, alors Pereira sera dans une position très inconfortable.

Le suspense est insoutenable. Qui sortira victorieux de ce combat légendaire ? Ce soir, nous connaîtrons enfin la réponse.

Regarder UFC 313 : Pereira vs Ankalaev gratuitement sur Canal Goat

Le combat de l’année. Celui que tout le monde attend. Alex Pereira contre Magomed Ankalaev à l’UFC 313. Ce 8 mars, la T-Mobile Arena de Las Vegas va trembler sous l’intensité de ce duel. Les enjeux sont énormes : un seul sortira de l’Octogone avec la ceinture. Nous savons que ce combat pourrait être un véritable tournant pour l’un ou l’autre.

La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons voir tout ça en direct. Canal Goat, la référence au Brésil pour le MMA, nous propose un streaming exclusif, dans les meilleures conditions possibles.Pas de coupures, pas de décalages. Des ralentis, replays fluides pour tout revivre sous tous les angles et des commentateurs qui connaissent le MMA sur le bout des doigts.. Et grâce à des angles de caméra soignés, l’immersion est totale.

Mais attention : Canal Goat est malheureusement inaccessible en France. La solution ? Un simple VPN pour le streaming pour contourner cette restriction et profiter pleinement de ce qui sera sans doute le combat de l’année.

Canal Goat indisponible en France ? Voici la solution

Les plus grands combats, ceux qui marquent l’histoire, viennent souvent avec un prix élevé. Et le choc entre Pereira et Ankalaev à l’UFC 313 en fait indéniablement partie. Un affrontement d’une telle intensité, ça ne se rate sous aucun prétexte. Mais comment accéder à ce moment unique sans se ruiner ? La réponse est simple : NordVPN.

Grâce à ce VPN, les frontières et les restrictions géographiques disparaissent. Peu importe où nous nous trouvons, tout devient possible. Plus aucune limite, plus aucun blocage. Avec Canal Goat, nous avons accès à un streaming sans la moindre censure, sans interruption. Le pur spectacle du MMA à portée de clic.

Ce qui rend NordVPN indispensable, c’est sa technologie de pointe. Avec plus de 7 000 serveurs ultra-rapides répartis dans 118 pays, il assure une connexion fluide, stable, sans latence. Grâce à NordLynx, le tout est optimisé pour que nous puissions profiter du combat en HD, sans coupures, sans décalages. La vitesse est incroyable et le confort de streaming inégalé. Tout cela, dans un cadre totalement sécurisé.

Le 8 mars, ne ratez rien de ce duel entre Pereira et Ankalaev.

Regarder UFC 313 : Pereira vs Ankalaev gratuitement – FAQ

Quand et où se déroule UFC 313 ?

L’événement UFC 313 se déroulera le dimanche 9 mars 2025 à la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

À quelle heure commence l’événement ?

Carte préliminaire : 02h du matin

Carte principale : 04h du matin

Quels sont les combats annoncés pour l’UFC 313 ?

Voici la programmation complète de cet évènement :

Carte principale

Alex Pereira (Brésil) VS Magomed Ankalaev (Russie) : Light Heavyweight – Main Event – Title Fight

Justin Gaethje (USA) VS Dan Hooker (Nouvelle-Zélande) : Lightweight

King Green (USA) VS Mauricio Ruffy (Brésil) : Lightweight

Bruno Silva (Brésil) VS Joshua Van (USA) : Flyweight

Amanda Lemos (Brésil) VS Iasmin Lucindo (Brésil) : Women’s Strawweight

Mairon Santos (Brésil) VS Francis Marshall (USA) : Featherweight

Alex Morono (USA) VS Carlos Leal (Brésil) : Welterweight

Curtis Blaydes (USA) VS Rizvan Kuniev (Russie) : Heavyweight

Carte préliminaire

Brunno Ferreira (Brésil) VS Armen Petrosyan (Arménie) : Middleweight

Chris Gutierrez (USA) VS Jean Matsumoto (Brésil) : Bantamweight

Djorden Santos (Brésil) VS Ozzy Diaz (USA) : Middleweight

