UFC 311 : Comment regarder Makhachev vs. Tsarukyan 2  gratuitement ?

Le 18 janvier, l’UFC 311 nous promet une soirée où tout peut basculer. Islam Makhachev défendra sa ceinture contre un Arman Tsarukyan métamorphosé, avide de revanche. Découvrez comment regarder UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan 2 gratuitement

Comment regarder Makhachev vs. Tsarukyan 2 gratuitement ? L’attente touche à sa fin. Makhachev et Tsarukyan s’apprêtent à se mesurer une nouvelle fois dans un combat qui pourrait redéfinir leur rivalité. La bonne nouvelle ? Canal Goat vous offre la diffusion en direct et gratuitement de ce choc. Ne manquez aucune seconde de ce duel explosif, confortablement installé devant votre écran.



Voici comment profiter de l’action en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le mois de janvier 2025 s’annonce déjà légendaire pour les fans de MMA. L’UFC, fidèle à sa réputation, ouvre le bal avec deux événements qui incarnent l’excellence. Et nous, spectateurs, sommes prêts à vibrer, à ressentir chaque frisson, chaque décharge d’adrénaline.

Le coup d’envoi sera donné le 18 janvier, à Inglewood, pour l’UFC 311. Un gala où deux ceintures seront en jeu. Le main event oppose Islam Makhachev, champion légendaire des poids légers, à Arman Tsarukyan, un combattant métamorphosé depuis leur premier duel. Si Makhachev est une forteresse, Tsarukyan est le siège qui refuse de céder. La tension est à son comble, car une victoire pourrait propulser l’un et bouleverser l’héritage de l’autre.

Le co-main event, lui, oppose Merab Dvalishvili, fraîchement sacré champion bantamweight, à Umar Nurmagomedov. Si la lutte est leur terrain commun, leur exécution est diamétralement opposée. Là où Dvalishvili impose sa cadence, Nurmagomedov joue sur la précision et la patience. Ce choc des styles, c’est ce que le MMA fait de mieux.

UFC 311 : le clash des générations

Nous y voilà. UFC 311. Une soirée où tout pourrait basculer. Islam Makhachev, champion incontesté, se dresse tel un rempart infranchissable face à un Arman Tsarukyan qui n’a jamais été aussi proche de la gloire. Mais que réserve réellement ce duel ?

Nous connaissons tous Makhachev. Sa carrière est une symphonie de domination : soumissions, contrôles et victoires sans appel. Depuis qu’il a pris la relève de Khabib, il est devenu le visage de la discipline ultime. Mais derrière cet homme invincible se cache une vulnérabilité. Les rumeurs de montée en poids welter, la pression constante d’être le numéro 1 mondial… Et si tout cela pesait sur ses épaules ?

Face à lui, Tsarukyan est l’incarnation de la résilience. Quand il a affronté Makhachev pour la première fois, il n’était qu’un jeune prodige. Aujourd’hui, il est une menace complète, capable de rivaliser dans tous les aspects du MMA. Sa victoire sur Oliveira l’a confirmé : Arman est prêt pour le sommet.

Mais, ce combat n’est pas qu’une simple revanche. C’est une collision entre deux générations de combattants. Makhachev, l’élève prodige de Khabib, représente l’école traditionnelle du Daghestan : une domination méthodique, une lutte implacable, et une capacité à anéantir mentalement ses adversaires avant même que la cloche ne sonne. Mais Tsarukyan, bien qu’issu de la même discipline, incarne une nouvelle ère. Plus rapide, plus agressif et surtout prêt à prendre tous les risques pour décrocher le graal.

Le suspense est insoutenable : un Makhachev méthodique ou un Tsarukyan explosif ? Les fans ne peuvent qu’imaginer les scénarios. Une domination stratégique ou un KO surprise ?

Regarder UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan 2 gratuitement : direction les chaînes étrangères

Le 18 janvier, l’UFC 311 promet de nous offrir une soirée mémorable. Deux hommes, deux destins, une seule ceinture. Islam Makhachev, l’actuel roi des poids légers, fait face à Arman Tsarukyan, le jeune prétendant qui a tout à prouver. Nous avons suivi leur parcours. Makhachev, le champion dominateur, est un expert du contrôle et de la soumission. Tsarukyan, de son côté, a gravi les échelons avec acharnement, mû par une détermination sans faille. Leur premier affrontement avait marqué les esprits, mais cette fois, c’est une toute autre histoire. Ce combat, tout peut arriver.

Et nous, spectateurs, sommes au premier rang. Grâce à la chaîne brésilienne Canal Goat, nous pouvons tout vivre : chaque coup porté, chaque prise échappée, chaque moment de doute ou de triomphe. Les ralentis, les angles de caméra exclusifs, et les commentaires vibrants des experts nous plongent directement dans la cage. Ce n’est plus juste un combat qu’on observe, c’est une bataille que l’on ressent.

Mais il y a un hic : Canal Goat est inaccessible depuis la France. Heureusement, la solution est simple et ingénieuse : NordVPN. Avec cet outil, on déverrouille l’accès à cette expérience unique en se connectant à un serveur brésilien. En quelques clics, les restrictions géographiques disparaissent, et le combat s’offre à nous comme si nous étions au cœur de l’action.

Ce n’est pas juste une alternative, c’est la clé vers l’immersion totale. le VPN pour le streaminggarantit une connexion fluide, rapide, sans interruption. Et cerise sur le gâteau : leur essai gratuit de 30 jours nous permet de tester le service sans engagement. Alors, pourquoi attendre ? Nous méritons de vivre l’UFC 311 dans toute sa splendeur.t offrir.

Regarder UFC 311 : Makhachev vs. Tsarukyan 2 gratuitement – FAQ

Quand et à quelle heure a lieu l’UFC 311 ?

Date : Dimanche 19 janvier 2025

: Dimanche 19 janvier 2025 Heure du match principal : 4h00 (heure de Paris)

: 4h00 (heure de Paris) Début des préliminaires : 2h00 (heure de Paris)

Où se déroule l’UFC 311 ?

L’événement aura lieu au Kia Forum à Inglewood, en Californie, aux États-Unis.

Quels sont les combats de l’UFC 311 ?

Voici les combats principaux, préliminaires et préliminaires avancés classés par catégorie :

Carte principale :

Islam Makhachev (Russie) vs Arman Tsarukyan (Arménie) : Poids légers (titre) Merab Dvalishvili (Géorgie) vs Umar Nurmagomedov (Russie) : Poids coqs (titre) Jiří Procházka (République Tchèque) vs Jamahal Hill (États-Unis) : Poids mi-lourds Beneil Dariush (États-Unis) vs Renato Moicano (Brésil) : Poids légers Kevin Holland (États-Unis) vs Reinier de Ridder (Pays-Bas) : Poids moyens

Préliminaires :

Johnny Walker (Brésil) vs Bogdan Guskov (Ouzbékistan) : Poids mi-lourds Payton Talbott (États-Unis) vs Raoni Barcelos (Brésil) : Poids coqs Jailton Almeida (Brésil) vs Serghei Spivac (Moldavie) : Poids lourds Zachary Reese (États-Unis) vs Sedriques Dumas (États-Unis) : Poids moyens Grant Dawson (États-Unis) vs Diego Ferreira (Brésil) : Poids légers Karol Rosa (Brésil) vs Ailin Perez (Argentine) : Poids coqs féminins Rinya Nakamura (Japon) vs Muin Gafurov (Tadjikistan) : Poids coqs Ricky Turcios (États-Unis) vs Bernardo Sopaj (Albanie) : Poids coqs Tagir Ulanbekov (Russie) vs Clayton Carpenter (États-Unis) : Poids mouches

