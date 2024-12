UFC : comment regarder ufc 310 gratuitement ?

L’UFC 310 est là. Cette carte nous réserve une journée remplie de combats épiques et d’émotions intenses. En tête d’affiche, le très attendu Alexandre Pantoja et Kai Asakura pour le titre des poids mouches. Ce combat est le premier acte d’une soirée mémorable. Suivez le guide pour regarder ufc 310 gratuitement. UFC 310 nous embarque pour un événement de pur spectacle où la stratégie rencontre la force brute, et où chaque seconde est une explosion de suspense. Sur la carte principale, un choc historique : Alexandre Pantoja VS Kai Asakura pour le titre poids mouche. Deux guerriers d’exception, deux esprits de compétition qui ont tout donné pour être ici. La question qui brûle toutes les lèvres est simple : qui sera sacré champion ?

Mais ce n’est pas tout. Ciryl Gane, notre représentant français dans la catégorie poids lourd, se retrouvera face au titan russe Alexander Volkov. Ce duel pourrait bien être l’un des plus mémorables de la soirée, un face-à-face de force et de puissance qui promet de faire vibrer l’arène entière.

Et que dire des autres combats ? Des légendes comme Nick Diaz, des talents montants et des rivalités anciennes viennent s’ajouter à cette soirée. L‘UFC 310 n’est pas seulement un événement : c’est une immersion totale dans l’essence même du MMA.

Comment regarder UFC 310 gratuitement ? Canal Goat nous offre encore une fois un événement historique et gratuit ! L’UFC 310 nous réserve un choc titanesque entre Pantoja et Kai Asakura. Préparez-vous à une soirée riche en rebondissements et en émotions fortes Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

UFC 310 : étincelles garanties

Une ambiance électrique régnera à la T-Mobile Arena ce 8 décembre pour l’UFC 310 ! Cet événement s’annonce comme un chef-d’œuvre de suspense, avec des combats où le moindre détail pourrait tout changer.

Le main event de la journée sera le combat explosif pour le titre des poids mouches entre Alexandre Pantoja et Kai Asakura. Pantoja, solide champion, est face à un nouveau venu dans l’UFC, mais pas des moindres : Asakura, ancien champion du Rizin, a faim de victoire. Ce duel met en scène deux combattants aux styles opposés, mais complémentaires, qui risquent de donner lieu à des échanges d’une intensité rare.

Du côté des poids lourds, nous avons une revanche prête à secouer la T-Mobile Arena : Ciryl Gane contre Alexander Volkov. Après leur première rencontre, remportée par Gane, Volkov revient avec une rage de vaincre et un objectif clair : renverser la décision et prouver sa supériorité. Ce face-à-face est un véritable clash entre des styles et des volontés qui ne reculeront devant rien. Gane devra mobiliser toute sa puissance et sa précision pour défendre sa position, et Volkov n’aura de cesse d’avancer.

L’événement inclura également un duel palpitant entre Nick Diaz et Vicente Luque en poids welters. Luque est en pleine ascension et, face au vétéran Diaz, il entend bien prouver qu’il mérite sa place parmi les grands. Ce combat s’annonce électrique, et les fans de Diaz attendent de voir leur champion briller à nouveau.

Enfin, Sterling, vétéran aguerri, devra repousser les assauts d’Evloev. Ce face-à-face, entre expérience et ambition, pourrait bien surprendre tout le monde.

Avec cette carte explosive, l’UFC 310 s’annonce comme une soirée à ne manquer sous aucun prétexte !

Programmation

Carte principale

Alexandre Pantoja (Brésil) vs Kai Asakura (Japon) – Ceinture de Champion

Ciryl Gane (France) vs Alexander Volkov (Russie) – Poids lourds

Vicente Luque (Brésil) vs Nick Diaz (USA) – Poids welter

Movsar Evloev (Russie) vs Aljamain Sterling (USA) – Poids plumes



Carte préliminaire

Nate Landwehr (USA) vs Dooho Choi (Corée) – Poids plumes

Anthony Smith (USA) vs Dominick Reyes (USA) – Poids mi-lourds

Randy Brown (Jamaïque) vs Bryan Battle (USA) – Poids welter

Clay Guida (USA) vs Chase Hooper (USA) – Poids légers

Michael Chiesa (USA) vs Max Griffin (USA) – Poids welter

Cody Durden (USA) vs Joshua Van (USA) – Poids mouche

Talisson Teixeira (USA) vs Lukasz Brzeski – Poids lourds

Accès exclusif : plongez au cœur de l’action avec Canal Goat et NordVPN

L’heure approche, et tout est prêt pour le main event tant attendu de l’UFC 310 : Alexandre Pantoja et Kai Asakura. Ce duel, où chaque technique de Pantoja se mesurera à l’endurance de Asakura, promet une ambiance explosive et des frissons dès le premier coup. La tension est palpable : qui parviendra à dominer l’autre dans cet ultime affrontement ?

Et la meilleure partie ? Canal Goat, la chaîne qui redonne vie à chaque moment avec une retransmission HD qui nous plonge en plein cœur de l’action. Tous les coups porté, les déplacements sur le ring, tout sera capté avec une telle précision qu’on se sentira comme dans l’arène.

Mais il y a une petite complication : Canal Goat est géobloqué en France. Alors, comment regarder ce combat gratuitement et en direct ? C’est simple : NordVPN. En quelques clics, connectez-vous à un serveur brésilien et vous voilà prêt à accéder à la retransmission comme si aucune restriction ne pouvait vous arrêter. Grâce à ce VPN pour le streaming, oubliez les barrières géographiques, et entrez dans l’arène de Canal Goat sans aucun souci.

Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas juste un simple visionnage. Ce combat va vous transporter, grâce aux experts de Canal Goat qui vous guideront à travers les tactiques, les failles et les forces de chaque combattant. Vous ne serez pas seulement spectateur, mais plongé au cœur de l’action, en immersion totale.

Alors, si vous êtes à la recherche de suspense, de puissance et de retournements de situation, ne ratez pas cet événement incontournable ! Nous allons vivre cette bataille comme jamais, et vous aussi, grâce à Canal Goat et NordVPN.

Regarder ufc 310 gratuitement – FAQ

À quelle heure commence l’UFC 310 ?

Carte préliminaire : Elle démarre à 02h du matin le dimanche 8 décembre 2024.

Carte principale : Elle débute à 04h du matin le même jour

Où se déroule l’événement ?

L’événement aura lieu au T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn