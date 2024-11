UFC : Comment regarder ufc 309 : Jones vs. Miocic gratuitement ?

L’affrontement Jones vs. Miocic : mythe ou réalité ? L’UFC 309 s’avance à grands pas, et tous les fans le savent : ce n’est pas un simple combat. C’est la bataille, celle que personne ne veut manquer. Tous nos conseils pour regarder l’UFC 309 : Jones vs. Miocic en direct et gratuitement. Suspense, émotions fortes et coups de maître garantis.

Ce dimanche, nous ne serons plus seulement spectateurs. Et si on vous disait que cette nuit pourrait bien redéfinir ce que nous pensions possible ? Quand Jones, impitoyable dans ses frappes et ses stratégies, rencontre Miocic, qui incarne la résilience et la puissance, c’est un duel d’intellect et de muscles.

Préparez-vous à une soirée qui transcende le simple sport. Ce que Jones et Miocic nous réservent, c’est une plongée dans l’extrême, un aperçu de ce que l’humain peut endurer et surmonter.Ne ratez pas le choc du siècle ! Découvrez comment regarder l’UFC 309: Jones vs. Miocic gratuitementet en direct !

Comment regarder UFC 309: Jones vs. Miocic gratuitement ? Ce soir, Canal Goat nous donne rendez-vous avec l’Histoire en direct et gratuitement. l’UFC 309 nous promet une confrontation entre deux légendes : Jon Jones et Stipe Miocic. Dans la cage, tout sera permis : coups féroces, esquives millimétrées, stratégies imprévisibles. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Jones vs. Miocic : le combat du siècle

L’UFC 309 approche, et avec lui, l’affiche de tous les dangers : Jon Jones face à Stipe Miocic. Ils ont chacun leur palmarès, leurs victoires, leurs défis, mais cette fois, c’est une confrontation d’égal à égal, où tout peut arriver. Une chose est sûre : c’est le genre de combat qu’on n’oublie pas.

D’un côté, Jon “Bones” Jones, connu pour son intelligence stratégique et sa technique à toute épreuve, pourrait bien jouer les cartes les plus inattendues. Presque invaincu dans l’octogone, il détient le record de la plus longue série de victoires en catégorie mi-lourds. Sa force ? Une capacité stratégique redoutable, une maîtrise du grappling et une allonge de 215 cm qui lui permet de dominer à distance. Mais Jones n’est pas invulnérable : ses derniers combats, jugés par certains plus prudents, montrent une approche plus calculée qui pourrait le freiner face à un poids lourd aguerri.

En face, Stipe Miocic, le champion des champions en catégorie poids lourd. Recordman des défenses de titres, Miocic a battu les plus grands, dont des noms comme Daniel Cormier, Francis Ngannou (une fois) et Junior Dos Santos. Sa puissance et sa résistance à l’impact sont sans égales, et il a prouvé qu’il pouvait encaisser les coups comme personne. Son point fort ? Une combinaison de boxe percutante et une endurance presque surréaliste pour un poids lourd.

Alors, quel scénario se dessine ? Nous pourrions voir un Jones dominant dans les premiers rounds, usant de son allonge et de ses techniques de soumission pour tester la patience de Miocic. Mais si Miocic trouve une ouverture et réussit à l’amener en zone rapprochée, ses frappes pourraient bien changer la donne. Le verdict ? Un Jones gagnant sur décision reste possible, mais Miocic par KO pourrait être le dénouement explosif de cette confrontation.

Canal Goat et NordVPN : le sésame pour suivre Jones vs. Miocic comme si vous y étiez

Le moment est enfin arrivé. Jon Jones face à Stipe Miocic. Deux combattants, deux styles, une seule issue : la victoire ou la défaite. Pour tous les fans de MMA, ce face-à-face est plus qu’un simple combat. C’est une plongée dans l’intensité et l’adrénaline. Grâce à Canal Goat, nous avons l’opportunité rare de le suivre comme si nous étions au bord de la cage.

Canal Goat, cette chaîne YouTube brésilienne, a mis les petits plats dans les grands pour nous offrir une diffusion de très haute qualité, capturant chaque coup, chaque esquive, chaque moment décisif. Et ce n’est pas tout. Des commentateurs chevronnés seront là pour analyser chaque mouvement, nous faisant vivre le combat sous un autre angle. Leur expertise nous plongera dans l’esprit des combattants, rendant cette expérience encore plus captivante.

Mais… ce rêve a un léger hic : Canal Goat est géobloqué en France. Juste au moment où l’on pensait que tout était parfait ! Pas de panique. Avec NordVPN, nous avons la solution : il suffit de se connecter à un serveur brésilien et d’accéder au streaming de Canal Goat sans limite. C’est simple, rapide et surtout, ça nous ouvre les portes de l’UFC comme jamais.

Et vous savez quoi ? Tout cela est gratuit. Alors, préparez-vous : avec Canal Goat et NordVPN, ce combat Jon Jones vs Stipe Miocic est à portée de main. Nous n’avons plus qu’à nous installer et profiter de chaque seconde, chaque round. Une soirée qui promet d’être inoubliable, sans un centime à débourser.

Regarder ufc 309: Jones vs. Miocic gratuitement – FAQ

À quelle heure commence l’événement principal de l’UFC 309 ?

L’événement principal est prévu pour 04h00 du matin, le dimanche 17 novembre 2024.

Quelle est l’heure de début des combats préliminaires ?

La carte préliminaire commence à 02 h 00 du matin, le même jour, le dimanche 17 novembre 2024.

Où se déroule l’UFC 309 ?

L’UFC 309 aura lieu dans l’iconique Madison Square Garden à New York, dans l’État de New York, aux États-Unis.

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Voici la programmation complète :



Carte principale

Jon Jones (USA) vs Stipe Miocic (USA) : Poids lourd – Combat pour le titre

Charles Oliveira (Brésil) vs Michael Chandler (USA) : Poids léger

Bo Nickal (USA) vs Paul Craig (Écosse) : Poids moyen

Viviane Araujo (Brésil) vs Karine Silva (Brésil) : Poids mouche féminin

Mauricio Ruffy (Brésil) vs James Llontop (Pérou) : Poids léger

Carte préliminaire

Chris Weidman (USA) vs Eryk Anders (USA) : Poids moyen

Nikita Krylov (Ukraine) vs Azamat Murzakanov (Russie) : Poids mi-lourd

Jonathan Martinez (USA) vs Marcus McGhee (USA) : Poids coq

Jim Miller (USA) vs Damon Jackson (USA) : Poids léger

Premiers préliminaires

Marcin Tybura (Pologne) vs Jhonata Diniz (Brésil) : Poids lourd

Mickey Gall (USA) vs Ramiz Brahimaj (USA) : Poids welter

David Onama (Ouganda) vs Lucas Almeida (Brésil) : Poids plume

Bassil Hafez (USA) vs Oban Elliott (Pays de Galles) : Poids welter

Veronica Hardy (USA) vs Eduarda Moura (Brésil) : Poids mouche féminin

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn