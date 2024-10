UFC 308 : Comment regarder Topuria vs. Holloway gratuitement ?

Nous sommes sur le point d’assister à un combat qui pourrait bien faire vibrer nos cœurs : Topuria, avec sa fougue et sa puissance, s’apprête à tester la résilience de Holloway, un combattant qui a défié les lois de l’âge et de l’adversité. La question qui nous taraude tous est : qui s’imposera en maître du ring ? Nos meilleurs conseils pour regarder UFC 308 Topuria vs. Holloway gratuitement.

C’est avec une impatience palpable que nous attendons le choc de l’UFC 308. Dans un coin, nous avons Topuria, un combattant aux compétences fulgurantes, dont chaque victoire est un pas de plus vers la légende. Dans l’autre, Holloway, le vétéran prêt à défendre son héritage avec la passion qui le caractérise.

Nous vivons un moment charnière, où tous les coups de poing, tous les mouvements de pied comptent. Les enjeux n’ont jamais été aussi élevés : Topuria aspire à conquérir le trône. Holloway, lui, se bat pour prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs, malgré les défis du temps. Ce combat est une question de destin et nous sommes tous suspendus à la moindre de leurs décisions.

Comment regarder Topuria vs. Holloway gratuitement ? L’attente touche à sa fin ! L’UFC 308 et son choc tant attendu entre Topuria et Holloway vont enflammer l’octogone. Pour vivre chaque seconde de ce combat, rendez-vous sur Canal Goat. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé au Brésil

Profitez de l’évènement sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Topuria vs Holloway à l’UFC 308 : la relève contre l’expérience

Nous y sommes presque : UFC 308 se profile à l’horizon, et avec lui, une rencontre explosive entre deux géants du MMA. Ilia Topuria et Max Holloway se préparent à livrer un combat dont nous parlerons encore longtemps. Toutes les minutes qui passent nous rapproche un peu plus de ce moment et l’adrénaline monte alors que nous anticipons les échanges, les stratégies et les coups coups.

Ilia Topuria, l’étoile montante de 27 ans, a déjà conquis la ceinture UFC en février 2024. Né à Halle d’une lignée géorgienne, il a commencé son ascension à 18 ans et n’a cessé de briller depuis avec un bilan de 8-0. Sa domination dans l’octogone est fascinante : 7 victoires à l’UFC, dont 4 par TKO et une par soumission. Topuria n’est pas simplement un combattant ; il est une force de la nature, capable de jongler entre la boxe, le grappling et une défense impressionnante.

Max Holloway est un véritable mur à escalader pour ses adversaires. Sa capacité à absorber les coups et à continuer d’avancer en fait un combattant extrêmement difficile à battre. Sa carrière, commencée à 18 ans, a été parsemée de succès et de combats mémorables.

L’adrénaline est à son comble lorsque Topuria, fort de sa récente victoire contre Volkanovski, lance un défi audacieux à Holloway : « S’il se sent prêt, il peut choisir le poids. » Ce simple commentaire allume une flamme d’excitation. Nous nous demandons comment cette provocation sera reçue et ce que cela signifie pour l’issue de leur combat.

Canal Goat : l’UFC en direct et sans coupure

L’UFC 308, avec son combat explosif entre Ilia Topuria et Max Holloway, promet de faire vibrer tous les amateurs de MMA. Deux combattants au sommet de leur art, deux styles radicalement différents, une seule arène pour départager qui sera le roi des poids plumes.

Mais la vraie question qui nous brûle les lèvres : comment regarder ce combat gratuitement, sans la moindre interruption ? La solution se trouve sur Canal Goat, une chaîne YouTube brésilienne devenue incontournable pour les amateurs de sport.

Grâce à la chaîne brésilienne, vous vivrez l’UFC 308 comme si vous y étiez. Une qualité d’image exceptionnelle, des commentaires d’experts passionnés en français et une retransmission intégrale du combat vous plongeront au cœur de l’action. Vous aurez littéralement l’impression d’être au bord du ring, en train de vivre chaque seconde de ce duel électrique.

Mais il y a un petit hic : Canal Goat est géobloqué en France. Un vrai coup de frein dans notre quête pour suivre ce combat. Mais pas de panique ! Nous avons trouvé l’arme secrète pour contourner ce blocage et transformer votre écran en une fenêtre ouverte sur l’UFC 308.

Et cette arme secrète, c’est un VPN comme NordVPN. Ce petit bijou technologique nous permet de contourner ces restrictions en un rien de temps. Il nous connecte à des serveurs à travers le monde et nous donne accès à tous les flux en direct que nous désirons.

L’utilisation de NordVPN ne se résume pas à contourner un simple blocage. La vitesse est également au rendez-vous. Grâce à sa technologie NordLynx, nous avons l’assurance que notre streaming sera fluide, sans le moindre décalage ou temps de latence. Enfin, nous avons l’assurance d’être protégés à toutes les étapes.

FAQ – regarder UFC 308 Topuria vs. Holloway gratuitement

Quand et où aura lieu l’UFC 308 ?

L’UFC 308 aura lieu à l’Etihad Arena, sur Yas Island à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Voici les horaires des matchs :

Carte Préliminaire :

18 h (Samedi 26 octobre 2024)

Carte Principale :

20 h (Samedi 26 octobre 2024)

2. Quel est le combat principal de l’UFC 308 ?

Le combat principal (main event) mettre en vedette Ilia Topuria (Géorgie) contre Max Holloway (États-Unis) pour le Championnat du Monde des Poids Plumes.

3. Quels sont les autres combats majeurs de la soirée ?

Les autres combats notables incluent :

Robert Whittaker (#3, Nouvelle-Zélande) contre Khamzat Chimaev (#12, Suède) dans la catégorie des poids moyens.

(#3, Nouvelle-Zélande) contre (#12, Suède) dans la catégorie des poids moyens. Magomed Ankalaev (#2, Russie) contre Aleksandar Rakic (#5, Autriche) dans la catégorie des poids mi-lourds.

(#2, Russie) contre (#5, Autriche) dans la catégorie des poids mi-lourds. Dan Ige (#14, États-Unis) contre Lerone Murphy (#12, Angleterre) dans la catégorie des poids plumes.

(#14, États-Unis) contre (#12, Angleterre) dans la catégorie des poids plumes. Geoff Neal (#10, États-Unis) contre Rafael dos Anjos (#12, Brésil) dans la catégorie des poids mi-moyens.

4. Quels combats sont prévus en sous-carte ?

Voici les combats préliminaires :

Voici la carte préliminaire dans le format demandé :

Ibo Aslan (Turquie) vs Raffael Cerqueira (Brésil) en poids mi-lourds.

Armen Petrosyan (Russie) vs Sharabutdin Magomedov (Russie) en poids moyens.

Farid Basharat (Afghanistan) vs Victor Hugo (Brésil) en poids coqs.

Bruno Silva (Brésil) vs Ismail Naurdiev (Autriche) en poids moyens.

Said Nurmagomedov (Russie) vs Daniel Santos (Brésil) en poids coqs.

Abus Magomedov (Allemagne) vs Brunno Ferreira (Brésil) en poids moyens.

Myktybek Orolbai (Kirghizistan) vs Mateusz Rebecki (Pologne) en poids légers.

Kennedy Nzechukwu (Nigéria) vs Justin Tafa (Australie) en poids lourds.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn