UFC 305 : Comment regarder Du Plessis vs Adesanya gratuitement ?

L'UFC 305 s'annonce explosif avec le choc entre Dricus Du Plessis et Israel Adesanya. Ces deux bêtes de combat vont nous en mettre plein les yeux dans un duel qui s'annonce légendaire. L'octogone va chauffer, les poings vont voler et l'adrénaline va monter en flèche. Découvrez comment regarder UFC 305 Du Plessis vs Adesanya gratuitement.

Le compte à rebours est lancé ! Le 18 août, l'UFC 305 va mettre le feu à vos soirées avec un choc qui sent la poudre. Dans le coin rouge, Dricus Du Plessis, le challenger qui a la dalle. En face, le maestro Israel Adesanya, le patron de la division qui n'a pas l'intention de lâcher son os.

Dans ce combat, tout le monde s'attend à un vrai feu d'artifice, ou encore, à une guerre des étoiles version octogone. Chaque round sera une mini-série à lui tout seul, avec son lot de rebondissements et de surprise garantis.

Et vous savez quoi ? Pas besoin de casser votre tirelire pour assister à ce spectacle. Nous avons déniché les bons plans pour que vous puissiez vibrer devant ce combat de titans sans vous ruiner. Suivez le guide pour regarder UFC 305 Du Plessis vs Adesanya gratuitement.

Comment regarder UFC 305 Du Plessis vs Adesanya gratuitement ? La chaîne russe MatchTV diffusera l'UFC 305 en exclusivité. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas en Russie ! Il y a des astuces simples pour vous connecter et profiter du combat, où que vous soyez dans le monde. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Du Plessis vs Adesanya : La bataille entre puissance et précision

Préparez-vous, les fans ! Le 18 août au RAC ARENA, à Perth, en Australie, l'UFC 305 va vous en mettre plein les yeux. Du Plessis vs Adesanya, c'est le choc que vous attendiez tous !

Du Plessis, vous le connaissez, c'est le nouveau boss des poids moyens. Ce gars-là a défoncé la division comme un boulet de canon, en envoyant au tapis des pointures comme Till, Brunson et Strickland. Imaginez un tank avec des gants de boxe, c'est lui ! Force de brute, endurance de malade, il pousse ses adversaires dans leurs derniers retranchements.

Cependant, certains doutent encore de lui. Alors pour Du Plessis, ce combat, c'est l'occasion rêvée de clouer le bec aux sceptiques. S'il encaisse et riposte comme il sait le faire, vous pourriez bien assister à son couronnement définitif.

En face, vous avez le retour du roi déchu, Adesanya. Le Stylebender, ce n'est pas un surnom qu'on lui a donné pour rien. En effet, c'est un vrai magicien de l'octogone. Il vous met KO avec la grâce d'un danseur étoile. Sa défaite contre Strickland ? Un coup dur, mais connaissant le personnage, cette situation a dû le motiver à bloc.

Adesanya, c'est un caméléon. Il s'adapte, il apprend, il revient plus fort. Avec son expérience des grandes batailles et sa technique de fou, il pourrait bien avoir un avantage mental.

Côté pronostic, Du Plessis va sûrement chercher à imposer sa puissance, pendant qu'Adesanya jouera au chat et à la souris avec sa précision chirurgicale.

Au final, la rencontre pourrait se jouer à un rien. Une seconde d'inattention et boom ! Mais si vous deviez parier votre dîner, misez sur Adesanya. Il a cette flamme dans les yeux qui dit « Je vais récupérer ce qui m'appartient ».

Quoi qu'il arrive, accrochez-vous bien, vous allez vivre un sacré spectacle !

La carte complète de l'UFC 305

Le 18 août, préparez-vous à en prendre plein les yeux ! L'UFC 305 va mettre le feu en Australie. Des poids plumes aux poids lourds, il y aura pour tous les goûts. Vous allez voir des guerriers prêts à tout, du sang, de la sueur et des stratégies de malade. Nous allons vous citer le menu complet de cette soirée.

Matchs principaux :

D. Du Plessis (Afrique Du Sud) vs. I. Adesanya (États-Unis) – Poids moyens

K. Kara-France (Nouvelle-Zélande) vs. S. Erceg (Australie) – Poids mouches

M. Gamrot (Pologne) vs. D. Hooker (Nouvelle-Zélande) – Poids légers

T. Tuivasa (Australie) vs. J. Rozenstruik (Suriname) – Poids lourds

L. Jingliang (Chine) vs. C. Prates (Brésil) – Poids mi-moyens

Matchs préliminaires :

T. Nolan (Australie) vs. A. Reyes (États-Unis) – Poids légers

J. Tafa (Nouvelle-Zélande) vs. V. Walker (Brésil) – Poids lourds

H. Burns (Brésil) vs. J. Jenkins (Australie) – Poids plumes

J. Culibao (Australie) vs. R. Ramos (Brésil) – Poids plumes

C. O'Neill (Ecosse) vs. L. Santos (Brésil) – Poids mouches

K. Song (Chine) vs. R. Glenn (États-Unis) – Poids légers

J. Aguilar (Mexique) vs. S. Nicoll (Australie) – Poids mouches

Regardez l'UFC 305 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Fans de MMA, vous allez pouvoir suivre le choc Du Plessis vs Adesanya gratuitement sur MatchTV. Cette chaîne russe, c'est du solide en matière de retransmission sportive. Et le top du top ? Des commentaires en français pour vous faire vivre l'action comme si vous étiez au pied de la cage !

Mais attention, petit bémol. MatchTV n'est pas accessible en France à cause des restrictions géographiques. Pas de panique, un bon VPN suffira. Avec cet outil, vous allez pouvoir faire croire que vous êtes en Russie. De ce fait, plus de barrières !

Nous vous recommandons de jeter un œil à NordVPN. Ce service VPN est rapide, fiable et il vous assure un streaming sans accroc. Avec leurs serveurs disséminés partout, même en Russie, vous allez pouvoir contourner les blocages comme des pros. De plus, ils sont carrés sur la confidentialité, pas de traces de vos connexions.

Même si vous êtes un débutant, pas d'inquiétude. NordVPN est simple à utiliser. De plus, si jamais vous bloquez quelque part, leur support est là 24/7 pour vous dépanner.

Alors, vous êtes prêts à vivre ce combat de titans comme si vous y étiez ? Avec MatchTV et un bon VPN, vous allez suivre l'évènement sans problème, et tout ça sans vous ruiner.

