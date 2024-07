UFC 304 : Comment regarder Edwards vs. Muhammad 2 gratuitement ?

Le 28 juillet, Manchester vibrera au rythme de l'UFC 304. L'Octogone accueille un choc explosif entre Leon Edwards et Belal Muhammad. Les passionnés de MMA retiennent leur souffle, impatients de voir ces deux guerriers se livrer bataille à nouveau. Envie de ne rien manquer ? Voici comment regarder UFC 304 Edwards vs. Muhammad 2 gratuitement.

Préparez-vous à vivre un dimanche explosif ! L'UFC 304 promet un spectacle intense avec la revanche tant attendue entre Leon Edwards et Belal Muhammad. Ces deux titans du MMA vont enfin régler leurs comptes après leur premier face-à-face controversé qui a laissé les fans frustrés et divisés.

D'un côté, Edwards, le sniper aux poings d'acier. De l'autre, Muhammad, la machine à plaquer infatigable. Leurs styles opposés promettent des étincelles dans l'Octogone !

L'ambiance sera électrique à Manchester. Tous les fans sentent déjà la tension monter et les discussions s'enflamment sur les réseaux. Qui sortira vainqueur de ce duel épique ? Une chose est sûre, ce combat restera gravé dans les mémoires.

Alors, fans de MMA, ne ratez pas une miette de ce choc des titans ! Suivez le guide pour regarder UFC 304 Edwards vs. Muhammad 2 gratuitement.

Comment regarder UFC 304 Edwards vs. Muhammad 2 gratuitement ? La chaîne russe MatchTV a les droits exclusifs pour diffuser l'UFC 304. Pas de souci si vous êtes dans un autre pays ! Il existe des moyens simples et pratiques pour vous connecter et profiter du combat, peu importe où vous vous trouvez. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

UFC 304 Edwards vs. Muhammad 2 : La revanche de l'année !

Le 28 juillet 2024, Manchester s'apprête à vivre un moment historique ! L'UFC 304 promet un choc titanesque avec la revanche tant attendue entre Leon Edwards et Belal Muhammad pour la ceinture des poids mi-moyens. Les passionnés de MMA du monde entier frémissent d'impatience.

Dans le coin bleu, Leon « Rocky » Edwards, le champion au sang-froid légendaire. Ses frappes chirurgicales ont marqué les esprits, notamment lors de son KO spectaculaire sur Kamaru Usman pour décrocher le titre. Depuis, le Britannique règne en maître. Sa dernière défense de titre contre Colby Covington ? Un chef-d'œuvre tactique. Avec 21 victoires au compteur, Edwards semble intouchable.

Face à lui, Belal « Remember the Name » Muhammad, véritable machine de guerre. Invaincu depuis 10 combats, ce gars-là ne recule devant rien. Son cardio ? Légendaire. Son grappling ? Un cauchemar pour ses adversaires. Il a dompté des cadors comme Gilbert Burns et Vicente Luque, prouvant qu'il a l'étoffe d'un champion. Et croyez-moi, il a la rage après leur premier face-à-face avorté à cause d'un coup d'œil accidentel.

L'atmosphère est électrique à l'approche du combat. Les fans spéculent Edwards va-t-il imposer son jeu de striking précis ? Ou Muhammad réussira-t-il à imposer son rythme infernal et son grappling redoutable ?

Une chose est sûre, ce combat s'annonce comme un véritable feu d'artifice. Les styles opposés de ces deux guerriers promettent des étincelles dans l'Octogone. Qui sortira vainqueur de ce duel épique ? Impossible de le prédire, mais une chose est certaine, le 28 juillet, le monde du MMA aura les yeux rivés sur Manchester pour ce qui pourrait bien être le combat de l'année !

La carte complète de l'UFC 304

Le 28 juillet, préparez-vous à en prendre plein les yeux ! L'UFC 304 va mettre le feu à Manchester. Des poids plumes aux poids lourds, il y aura pour tous les goûts. Vous allez voir des guerriers prêts à tout, du sang, de la sueur et des stratégies de malade. Nous allons vous citer le menu complet de cette soirée.

Matchs principaux :

L. Edwards (Angleterre) vs. B. Muhammad (États-Unis) – Poids mi-moyens

T. Aspinall (Angleterre) vs. C. Blaydes (États-Unis) – Poids lourds

B. Green (États-Unis) vs. P. Pimblett (Angleterre) – Poids légers

M. Kape (Angola) vs. M. Mokaev (Angleterre) – Poids mouches

A. Allen (Angleterre) vs. G. Chikadze (Géorgie) – Poids plumes

Matchs préliminaires :

D. Pineda (États-Unis) vs. N. Wood (Angleterre) – Poids plumes

O. Elliott (Pays de Galles) vs. P. Parsons (États-Unis) – Poids mi-moyens

S. Bannon (Irlande) vs. R. Oliveira (Roumanie) – Poids coqs

B. Brasil (Brésil) vs. M. McCann (Angleterre) – Poids pailles

C. Loughran (Irlande) vs. R. Taveras (États-Unis) – Poids coqs

L. Brzeski (Pologne) vs. M. Parkin (Angleterre) – Poids lourds

M. Bukauskas (Lituanie) vs. M. Prachnio (Pologne) – Poids mi-lourds

K. Crosbie (Irlande) vs. S. Patterson (Angleterre) – Poids mi-moyens

Suivez l'UFC 304 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Le choc Edwards vs Muhammad sera diffusé gratuitement sur MatchTV, la chaîne russe qui assure. Vous allez pouvoir le regarder sans vous ruiner. MatchTV va tout couvrir de A à Z. Autant dire que vous allez vivre le combat comme si vous étiez au bord de l'Octogone, mais depuis votre canapé !

Seulement, il y a un petit bémol. MatchTV n'est pas accessible chez nous à cause des restrictions géographiques. Mais pas de panique, il y a une solution en béton. Pour cela, l'utilisation d'un VPN est nécessaire. En effet, c'est votre passe magique pour vous téléporter virtuellement en Russie et accéder à MatchTV comme si de rien n'était.

Pour ça, NordVPN est le top du top. Leurs serveurs russes sont ultra-rapides, parfaits pour streamer sans bugs ni coupures. Côté sécurité, c'est du solide : cryptage militaire, protection de vos données personnelles, le package complet. Et ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un as de la tech, c'est super simple à installer et à utiliser.

Essayer NordVPN gratuitement 30j

Avec NordVPN dans votre coin, vous allez pouvoir profiter de l'UFC 304 comme un roi, sans vous prendre la tête avec les blocages géo. En plus, votre vie privée en ligne sera blindée. Classe, non ?Alors les amis, préparez le pop-corn, installez-vous confortablement et apprêtez-vous à vivre une soirée de folie. L'UFC 304 va être du très lourd et vous allez pouvoir tout voir, en direct et sans débourser un centime.

