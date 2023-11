Le samedi 11 novembre promet d’être un grand jour avec l’UFC 295 au Madison Square Garden de New York. Découvrez comment regarder UFC 295 gratuitement.

L’UFC 295, prévu pour la nuit du 11 au 12 novembre à New York, s’annonce comme l’événement incontournable de l’année. Au sommet de la carte, un affrontement épique entre Jiri Prochazka et Alex Pereira pour le titre des moins de 93 kilos.

Précédant ces moments d’exception, le titre intérimaire des poids lourds sera disputé dans un affrontement acharné entre Aspinall et Pavlovich. Parallèlement, l’aspirant Benoit Saint-Denis tentera de s’inscrire parmi les 15 meilleurs de la catégorie des moins de 70 kilos en affrontant Matt Frevola. Si vous aspirez à regarder UFC 295 gratuitement, suivez le guide !

Comment regarder l’UFC 295 gratuitement ? Afin de visionner l’Ultimate Fighting Championship 295 gratuitement sur la chaîne russe MatchTV, vous devrez disposer d’une adresse IP locale. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement

UFC 295 : la nuit des titans à New York

Le 11 novembre, l’UFC 295 investit le légendaire Madison Square Garden, au cœur de la Big Apple, à New York.

Cet événement promet d’être un spectacle de haut niveau avec en tête d’affiche un combat d’exception entre J. Prochazka et A. Pereira. Ces deux combattants, habitués à enflammer l’Octogone, nous réservent une confrontation explosive pour le titre des mi-lourds. La décision des juges semble peu probable dans ce duel qui couronnera le nouveau champion de la catégorie.

Suite à la blessure de Jon Jones, T. Aspinall et S. Pavlovich se lancent dans la course pour le titre intérimaire des poids lourds. Cet affrontement est d’autant plus captivant pour les fans, tout particulièrement pour C. Gane, classé numéro 1 dans la catégorie, mais écarté de l’opportunité de la ceinture.

De son côté, B. Saint-Denis, ancien membre des forces spéciales de l’armée française, se retrouve face à M. Frevola. Une victoire pourrait le propulser dans le top 15 des poids légers, tandis que ses aspirations s’étendent à briller sur la scène mondiale.

Dans la catégorie des poids légers, des duels explosifs sont au programme : M. Rebecki vs. R. Roberts, N. Sadykhov vs. V. Borshchev, et J. Gordon vs. M. Madsen. La catégorie des poids mouches ne sera pas en reste, avec des combats incontournables comme A. Costa vs. S. Erceg et J. Van vs. K. Borjas.

Du côté des femmes, J. Andrade se mesure à M. Dern, tandis que T. Ricci affrontera L. Godinez. Ces affrontements féminins ne manqueront pas d’enflammer l’Octogone.

L’UFC 295 est donc une soirée de combats d’élite à ne manquer sous aucun prétexte. Avec des duels explosifs, des enjeux de taille et des moments inoubliables, les amateurs de sports de combat vont se régaler.

La carte complète de l’UFC 295

L’UFC 295 sera une soirée de MMA exceptionnelle, réunissant des combattants de différentes catégories de poids. Cette soirée promet un spectacle mémorable, mettant en avant le talent, la détermination et une compétition acharnée. Découvrez ci-dessous la liste complète des combats au programme de l’UFC 295 :

Jiri Prochazka (République Tchèque) vs. Alex Pereira (Brésil) – Poids mi-lourds

Tom Aspinall (Angleterre) vs. Sergei Pavlovich (Russie) – Poids lourds

Jessica Andrade (Brésil) vs. Mackenzie Dern (États-Unis) – Poids pailles

Benoit Saint-Denis (France) vs. Matt Frevola (États-Unis) – Poids légers

Diego Lopes (Brésil) vs. Pat Sabatini (États-Unis) – Poids plumes

Tabatha Ricci (Brésil) vs. Loopy Godinez (Mexique) – Poids pailles

Mateusz Rebecki (Pologne) vs. Roosvelt Roberts (États-Unis) – Poids légers

Nazim Sadykhov (États-Unis) vs. Viacheslav Borschev (Russie) – Poids légers

Jared Gordon (États-Unis) vs. Mark Madsen (Danemark) – Poids légers

John Castaneda (États-Unis) vs. Kyung Ho Kang (Corée du Sud)- Poids coqs

Joshua Van (Birmanie) vs. Kevin Borjas (Pérou) – Poids mouches

Dennis Buzukja (États-Unis) vs Jamall Emmers (États-Unis) – Poids plumes

Line-up de l’UFC 295

Les combats préliminaires débuteront le dimanche 12 novembre 2023 à 2 h du matin, suivis des combats principaux à 4 h du matin au Madison Square Garden à New York.

Regardez l’UFC 295 en direct et gratuitement grâce aux chaînes étrangères

Profitez de l’action de l’UFC 295 en suivant les retransmissions gratuites offertes par des chaînes étrangères. L’une de ces options intéressantes est la chaîne russe MatchTV (https://matchtv.ru/channel/matchtv). Cette plateforme vous donne la possibilité de regarder légalement les combats sans aucun coût supplémentaire.

En plus des combats de l’UFC 295, MatchTV propose une large gamme d’autres compétitions sportives en streaming gratuit, y compris le MotoGP, la F1 ou l’UEFA Champions League. Même si vous ne maîtrisez pas la langue russe, vous pouvez facilement traduire le site en français grâce à Google Chrome.

Cependant, il est essentiel de noter que MatchTV est soumise à des restrictions géographiques. Pour surmonter cette contrainte, l’utilisation d’un VPN pour le streaming est recommandée.

En modifiant votre adresse IP, vous obtiendrez un accès complet au contenu de la chaîne, y compris les combats de l’UFC 295. De plus, les VPN renforcent la sécurité en chiffrant votre trafic Internet et en protégeant votre vie privée en ligne.

Si la sécurité en ligne est une préoccupation pour vous, certains fournisseurs de renom, tels que NordVPN, proposent des fonctionnalités de sécurité avancées. Ces options comprennent un chiffrement AES-256 bits, un Kill Switch et le split tunneling.

À propos de NordVPN, il offre également un large réseau de serveurs, une politique stricte de non-conservation des journaux et une assistance clientèle réactive. Ces éléments contribuent à renforcer davantage votre sécurité en ligne.