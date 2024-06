Comment regarder le Rallye d’Italie 2024 (WRC) gratuitement ?

Le Rallye d'Italie 2024 (WRC) se déroulera du 30 mai au 2 juin à Alghero, en Sardaigne. Avec 87 équipages au départ, dont 8 Rally1 et 45 Rally2, cette sixième manche du championnat promet d'être passionnante. Nouveau format plus condensé pour cette édition organisée dans une ville hôte inédite. Découvrez comment regarder rallye d'Italie 2024 gratuitement.

Mordus de rallye, préparez-vous pour un spectacle haletant ! Du 30 mai au 2 juin, Alghero, nouvelle ville hôte en Sardaigne, accueillera la 6ème manche explosive du Championnat WRC 2024. Avec 87 équipages au départ, dont 8 Rally1 et 45 Rally2, l'intensité sera à son comble.

Cette édition marque un virage audacieux avec un format inédit, plus condensé. Sur un parcours ramassé de moins de 300 km, les spéciales défieront les pilotes sur 48 heures seulement. Un défi de vitesse et d'endurance pour ces gladiateurs des routes tourmentées. Découvrez comment suivre gratuitement cette course trépidante !

Comment regarder le Rallye d'Italie (WRC) gratuitement ? Grâce à la RTBF, vous serez aux premières loges pour vivre cette folle aventure sans débourser un sou. Leurs équipes vous feront ressentir chaque frisson, comme si le bitume brûlant défilait sous vos yeux. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez à un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://auvio.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Rallye WRC d'Italie : Entre passion et performance

Le Championnat du Monde des Rallyes ne cesse d'innover pour regagner l'enthousiasme du public et des constructeurs. Après un nouveau barème de points instauré en 2024, susceptible d'être revu par la FIA, le WRC poursuit sa quête de renouveau avec le Rallye de Sardaigne. Cette 6ème manche, du 31 mai au 2 juin, inaugurera un format revisité, plus ramassé et haletant. Un pari audacieux pour cette épreuve phare.

À Alghero, ville hôte du nord de l'île en rotation avec Olbia, 16 spéciales de feu attendent les concurrents sur 266,48 km. Un parcours raccourci, quand la norme exige 300 à 350 km chronométrés. Le shakedown lancera les hostilités le vendredi matin, avant 4 spéciales dès l'après-midi. Samedi, pas de répit avec 8 étapes, 4 matinales et 4 vespérales. Dimanche enfin, l'ultime défi : 4 spéciales dont la redoutable Power Stage vers 13 h 15, soit 48 heures intenses après le coup d'envoi. Un condensé d'adrénaline à haute dose !

87 équipages tenteront de dompter ces pistes sardes incandescentes. La catégorie reine Rally1 comptera 8 stars, menées par les RedBull Hyundai de Neuville et Tänak, épaulées par Sordo. Les Toyota Yaris de Evans, Katsuta et Ogier seront aussi de la partie. Chez M-Sport, Fourmaux et Munster prendront le volant des Ford Puma. Dans la classe WRC-2, pas moins de 45 pilotes dont Rossel, Gryazin, Pajari ou encore Solans se disputeront la gloire sur ces chemins de terre brûlante. Un plateau de choix pour une bataille sans merci !

Suivre le Rallye d'Italie (WRC) gratuitement sur les chaînes étrangères

Que vous soyez francophone ou polyglotte, suivre le Rallye d'Italie (WRC) gratuitement sera un jeu d'enfant ! Pour les amateurs de commentaires en français, la RTBF offrira une couverture complète sur sa plateforme en ligne. Analyses expertes et interviews exclusives vous plongeront dans l'effervescence des courses. Un régal pour les passionnés !

Les polyglottes auront aussi l'embarras du choix avec Arena Sport TV (https://www.tvarenasport.com/tv-scheme) pour la Croatie et la Serbie, RTVE pour l'Espagne, O2 TV Sport (https://www.o2tvsport.cz/) pour la République tchèque ou SVT (https://www.svt.se/) pour la Suède. Seul bémol, ces chaînes sont géo-restreintes dans leurs pays respectifs. Cependant, rien d'insurmontable avec l'astuce du VPN !

Où que vous soyez, un bon VPN comme NordVPN vous ouvrira les portes du monde entier. Plus de frontières géographiques pour profiter du spectacle en direct ! Simple d'utilisation, il masquera votre vraie localisation pour accéder aux diffusions étrangères. Le frisson du Rallye d'Italie n'aura plus aucun secret pour vous.

Choisissez NordVPN pour regarder rallye WRC d'Italie 2024 gratuitement

Pour profiter pleinement du spectacle haletant du Rallye d'Italie, où que vous soyez, misez sur NordVPN. Ce fournisseur de renom vous garantira un accès illimité aux diffusions en levant toutes les restrictions géographiques. Plus de frontières avec leur vaste réseau de serveurs répartis mondialement !

NordVPN se démarque aussi par sa rapidité fulgurante. Dites adieu aux ralentissements pénibles pendant les courses grâce à leurs connexions optimisées. Vos streams resteront fluides, sans saccades. Bien plus qu'un VPN, ils mettent un point d'honneur sur la sécurité. Leur cryptage militaire et leur politique no-log préserveront votre confidentialité.

Simplifiez-vous la vie avec NordVPN ! Leur interface épurée ravira les néophytes, tandis que les afficionados apprécieront les réglages personnalisables. Le tout couplé à un support client réactif 24/7. La solution idéale pour embarquer sans stress dans l'extraordinaire aventure du WRC, sans restrictions ni tracas !

FAQ sur la compétition

Quand aura lieu le Rallye d'Italie ?

Le Rallye de Monte-Carlo se déroulera du jeudi 30 au dimanche 02 juin 2024.

Où se déroulera le Rallye d'Italie ?

Le Rallye d'Italie 2024 se déroulera à Olbia, Sardaigne, Italie.

