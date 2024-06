Euro 2024 Pologne vs Hollande : Comment regarder le match gratuitement

Le 16 juin, le Volksparkstadion de Hambourg sera l'épicentre du choc Pologne-Pays-Bas. Un affrontement du groupe D promettant d'être offensif. Ces deux équipes à la puissance de feu redoutable s'affronteront dans un duel fratricide. Leurs confrontations passées laissent augurer un festival de buts. Découvrez comment regarder Pologne Hollande gratuitement.

Le groupe D de l'Euro 2024 s'annonce indécis et relevé. Le 16 juin au Volksparkstadion de Hambourg, la Pologne affrontera les Pays-Bas dans un choc au sommet. Un match à ne rater sous aucun prétexte !

Qualifiés in-extremis après un parcours décevant, les hommes de Lewandowski voudront réagir. Ils croiseront le fer avec les Néerlandais, équipe redoutable. Ces derniers évolueront probablement en 4-3-3, un système leur permettant d'exploiter leurs forces offensives.

Outsiders selon les bookmakers, les Bataves ne doivent pas être sous-estimés. Avec un effectif de très haut niveau, ils peuvent créer la surprise. Cette affiche promet des étincelles ! Découvrez comment suivre gratuitement ce choc des titans. Suivez le guide pour regarder Pologne Hollande gratuitement.

Comment regarder Pologne Hollande gratuitement ? Pour vivre à fond le choc Pologne-Hollande lors de l'Euro 2024, rien de tel que de suivre la rencontre sur la RTBF ! La chaîne publique belge vous permettra d'assister à chaque minute du match sans débourser un sou. Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

Euro 2024 Pologne vs Hollande : Le rendez-vous des deux favoris du groupe

Le groupe D de l'Euro 2024 s'annonce comme l'un des plus relevés. La France, vice-championne du monde en titre, fait figure de favorite malgré sa dernière désillusion en finale de la Coupe du Monde. Cependant, les Pays-Bas, finalistes de la Ligue des Nations, ont soif de revanche après leurs récents revers contre les Bleus. La Pologne de Robert Lewandowski, elle, rêve de franchir enfin un cap majeur. Quant à l'Autriche, outsider séduisant, elle compte bien jouer les troubles-fêtes. Un groupe à suivre de très près !

Sous la houlette pragmatique d'Adam Nawalka, la Pologne a érigé un solide rempart défensif. Le roc Jan Bednarek fait autorité dans la surface pour gérer le hors-jeu et les duels aériens. Face aux cadors, les Polonais privilégient une approche de contre en exploitant le génie de Lewandowski.

À l'inverse, les Pays-Bas de Ronald Koeman affichent un visage résolument offensif. Memphis Depay demeure une menace permanente, épaulé par les fulgurances de Gakpo et Bergwijn. L'émergence de Frenkie de Jong insuffle créativité et maîtrise du tempo. Les Néerlandais règneront sur le ballon à la recherche incessante de la faille polonaise.

Malgré les doutes entourant Lewandowski et d'autres cadres comme Swiderski ou Zielinski, les Polonais pourront compter sur un vivier de leaders d'expérience à l'image de Szczesny, Bednarek, Bereszynski, Grosicki ou Piatek. Privés de De Jong et Zirkzee, les Pays-Bas n'en demeurent pas moins redoutables avec van Dijk, Frimpong, Simons, Depay, Gakpo et Weghorst. Un effectif de très haut niveau pour prétendre au sacre. Avantage Pays-Bas sur le papier !

Suivez toutes les actions Pologne-Hollande en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Réjouissez-vous amateurs de ballon rond ! Malgré l'engouement autour de Pologne-Pays-Bas, certaines chaînes étrangères ont décidé de diffuser gratuitement ce choc de l'Euro 2024. Une véritable aubaine pour les téléspectateurs français privés de retransmission gratuite sur les antennes nationales.

Première option, direction la Belgique et la RTBF. Sur Auvio, sa plateforme de streaming, les francophones se délecteront des commentaires dans la langue de Molière. Cerise sur le gâteau, cette chaîne publique couvrira également la MotoGP et d'autres disciplines.

L'Allemagne n'est pas en reste avec le triplé gagnant ARD, RTL Germany et ZDF qui diffuseront l'intégralité du tournoi en clair. Les Belges flamands pourront, eux, se rabattre sur la VRT.

De l'autre côté des Pyrénées, l'Espagne réserve ses antennes à la « Roja » avec une diffusion sur la télévision nationale TVE. Mais les tifosi transalpins se régaleront, eux, sur la RAI.

Les amoureux du foot helvète, où qu'ils se trouvent, pourront suivre l'affiche sur la RSI La 2 grâce à son site et son appli mobile. Attention cependant aux potentielles restrictions géographiques ! L'utilisation d'un VPN sera indispensable pour accéder légalement à ces retransmissions depuis l'étranger.

Quel VPN pour suivre la rencontre Pologne-Hollande gratuitement ?

Vous rêvez de suivre le choc Pologne-Pays-Bas où que vous soyez ? Un VPN pour le streaming s'imposera pour contourner les éventuelles restrictions géographiques des diffuseurs étrangers. Parmi les nombreuses solutions disponibles, NordVPN sort son épingle du jeu.

Cette référence du marché propose un vaste réseau de serveurs répartis dans 64 pays. De quoi vous connecter depuis la localisation de votre choix pour accéder au stream convoité. Peu importe que vous soyez en vacances ou en déplacement professionnel !

Au-delà de ses serveurs performants, NordVPN se démarque par un très haut niveau de sécurité. Grâce à un chiffrement AES-256 bits et une protection contre les fuites DNS/IP, vos données restent à l'abri des regards indiscrets. Un VPN idéal pour les plus prudents.

Les plus exigeants trouveront également leur bonheur grâce au split-tunneling. Cette fonctionnalité avancée vous permet de choisir quelles applications utiliseront le tunnel VPN et lesquelles conserveront votre connexion habituelle. Pratique pour optimiser vos débits !

Enfin, NordVPN se montre compatible avec la majorité des appareils et systèmes d'exploitation, de Windows à Linux en passant par Android/iOS. Un atout pour suivre Pologne-Pays-Bas où que vous soyez, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur !

Euro 2024 : Pologne vs Hollande FAQ

Quand se déroulera le match entre Pologne-Hollande ?

Le match se déroulera le dimanche 16 juin à 15 h.

Où se déroulera le match Pologne-Hollande ?

Le match Pologne-Hollande se déroulera au Volksparkstadion, à Hamburg.

