Open d’Australie 2025 : Comment regarder ce match de tennis gratuitement ?

C’est l’événement que nous attendions tous. Sur la Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz et Nuno Borges se préparent à livrer une bataille sans merci. Mais ici, ce n’est pas juste une question de points ou de classement. C’est aussi une rencontre de styles. Alcaraz, avec sa fougue, ses coups fulgurants, incarne une nouvelle génération de champions. N.Borges, lui, déploie une stratégie raffinée, faite de finesse et d’intelligence de jeu. Suivez le guide pour regarder Open d’Australie 2025 gratuitement.

Comment regarder ce match de tennis gratuitement ?

Voici comment accéder à cette chaîne sans aucune restriction :

Installez un VPN comme NordVPN

Mettre le VPN sur la Suisse

Aller sur le site de RTS https://www.rts.ch/

Regarder le match à 100 %

Il y a des matchs qu’on attend toute une saison. Des matchs qui, avant même le premier échange, dégagent une tension électrique. Ce soir, sur le mythique court central de Melbourne, nous avons rendez-vous avec l’un d’eux : Carlos Alcaraz contre N.Borges

Nous avons tous vu Alcaraz évoluer au fil des saisons. À seulement 21 ans, il incarne la nouvelle ère du tennis. Puissant, audacieux et implacable, il semble avoir été façonné pour les plus grandes batailles. Mais ici, à l’Open d’Australie, rien n’est jamais acquis. N.Borges, discret mais redoutable, a déjà fait trembler des joueurs bien mieux classés. Son agilité et sa lecture du jeu en font un adversaire imprévisible.

Qui prendra l’avantage ? L’agressivité d’Alcaraz ou l’intelligence tactique de N.Borges? Les spectateurs le savent : ce match ne sera pas une promenade de santé pour l’un ou l’autre.

L’heure de vérité a sonné. Le troisième tour de l’Open d’Australie 2025 oppose Carlos Alcaraz à N.Borges, deux athlètes au sommet de leur forme. Bonne nouvelle : ce duel spectaculaire est disponible gratuitement sur RTS.



Alcaraz VS N.Borges: un match imprévisible, une issue incertaine

Le tennis nous offre parfois des duels qui semblent écrits pour marquer l’histoire. Et cette rencontre entre Carlos Alcaraz et N.Borges en est l’exemple parfait. Deux joueurs au sommet de leur art, deux manières de jouer radicalement différentes, mais un seul objectif : accéder au tour suivant et se rapprocher du trophée tant convoité.

Alcaraz est l’incarnation de la puissance. Chaque mouvement, chaque frappe dégage une énergie brute qui écrase ses adversaires. Mais N.Borges, avec son style plus méthodique, excelle dans l’art de déjouer les plans les plus solides. Sa capacité à lire le jeu et à s’adapter en fait un joueur terriblement dangereux.

Les pronostics sont clairs : Alcaraz part favori. Mais nous savons que le tennis est un sport où rien n’est jamais joué d’avance. N.Borges pourrait bien utiliser ses qualités défensives pour inverser la tendance. Nous l’imaginons envoyer le moindre coup, frustrant l’Espagnol au point de le faire douter. Et si le match basculait sur un détail, une balle de break, un moment de tension extrême ?

Nous pouvons nous attendre à un spectacle grandiose. La question est simple : quel joueur saura élever son niveau pour surpasser l’autre ? Ce match s’annonce comme un véritable thriller, où chaque set pourrait réserver son lot de rebondissements. Ce qui est certain, c’est que nous assisterons à une rencontre mémorable, où chaque point comptera double.

Un Grand Chelem, des champions et c’est gratuit : vivez l’Open d’Australie sur RTS

Janvier rime avec chaleur australienne, tensions sur les courts et coups droits fulgurants. Vous sentez cette montée d’adrénaline ? Ce frisson qui nous envahit à l’idée des grands moments de tennis ? L’Open d’Australie 2025 est là. Et cette année, nous avons une nouvelle qui va vous faire sauter de joie : RTS diffuse gratuitement tous les matchs ! Oui, vous avez bien lu.

L’intensité d’un tie-break décisif, les échanges interminables qui nous tiennent en haleine, les moments où tout peut basculer… Nous serons aux premières loges, sans rien payer. Et ce n’est pas tout ! En plus des matchs en direct, nous aurons droit aux meilleurs moments en replay. Vous ne manquerez rien, peu importe votre emploi du temps. D’ailleurs, la chaîne suisse a tout prévu pour nous offrir une expérience immersive. Des ralentis pour savourer les meilleurs moments et des analyses qui nous feront vibrer encore plus fort. Peu importe notre niveau de connaissance du tennis, ce rendez-vous est pour tout le monde.

Mais ce n’est pas tout : RTS ne se contente pas de diffuser. Elle nous accompagne à chaque instant, des interviews exclusives pour mieux connaître nos joueurs préférés et une accessibilité multiplateforme. Que ce soit à la télévision, sur le site web ou via leur application, nous pouvons suivre ce face à face de mille et une façons.

Le problème ? Hors Suisse, l’accès à RTS est géobloqué. Alors comment faire pour suivre l’événement en direct ? La solution : NordVPN.

Grâce à ce service, nous pouvons nous connecter à un serveur en Suisse et retrouver l’accès complet à la diffusion en direct de l’Open d’Australie. Plus de frontières numériques, plus de restrictions.Mais ce n’est pas tout. Grâce à son cryptage de haut niveau, ce VPN pour le streaming vous assure aussi une sécurité optimale pendant que vous profitez de chaque moment.

Regarder Open d’Australie 2025 gratuitement – FAQ

Quand aura le match entre Alcaraz VS N.Borges

Le troisième tour de l’Open d’Australie 2025 entre Carlos Alcaraz et N.Borges aura lieu vendredi 17 janvier à 3 h du matin.

