Regarder Muhammad vs Della Maddalena gratuitement : immersion totale, tension maximale

Le choc tant attendu arrive enfin à Montréal. Belal Muhammad, champion en titre des poids welters, met sa ceinture en jeu face au phénomène australien Jack Della Maddalena, invaincu à l'UFC depuis ses débuts. Un duel explosif entre le grappling clinique du Palestinien et la précision chirurgicale du striking de JDM.

Ne manquez pas l'événement qui marquera le retour de l'UFC à Montréal après 10 ans d'absence. Rendez-vous ce soir pour le match tant attendu entre Muhammad vs Della Maddalena.



Après un an d’absence et quatre opérations à l’avant-bras, Della Maddalena revient plus affamé que jamais. Plus qu’un simple retour, c’est une mission : faire tomber Muhammad et inscrire son nom aux côtés des Volkanovski et Whittaker dans la légende australienne.

Mais Belal Muhammad n’est pas du genre à céder sous la pression. Solide, endurant, méthodique, il entend prouver qu’il est là pour durer. Avec 24 victoires en carrière et un cardio à toute épreuve, le champion est prêt à étouffer les espoirs de son challenger, round après round.

En co-main event, un autre duel brûlant : Valentina Shevchenko défend son trône face à Manon Fiorot. L’élite du MMA féminin s’affronte dans ce qui pourrait bien être un tournant pour la catégorie des flyweights.

Muhammad vs Della Maddalena : deux visions du combat, deux trajectoires, un seul trône à la clé

Belal Muhammad, c’est la machine parfaitement rodée. Dix victoires d’affilée, un CV solide. Il neutralise, il contrôle, il use, il épuise. C’est propre, c’est carré. Trop, peut-être.

Mais voilà que l’UFC lui balance un caillou dans la chaussure ou plutôt un tueur silencieux : Jack Della Maddalena. L’Australien ne fait pas de bruit. Il frappe. Et quand il frappe, ce n’est jamais gratuit. C’est chirurgical. Sept victoires à l’UFC, la moitié expédiées en moins de cinq minutes. Son style est simple, mais chirurgical. Une feinte, une gauche, un uppercut… et rideau. Quand il sent l’ouverture, il transforme un combat en exécution.

Alors, une chose est sûre : ce combat n’est pas un simple test. C’est un ultimatum. Muhammad doit prouver qu’un style étouffant peut encore résister à une tempête de dynamite. Della Maddalena, lui, joue l’accès direct à l’élite. Non pas par la grande porte, par effraction.

On connaît la partition : Belal va chercher à casser le rythme, ralentir le tempo, coller son adversaire contre la cage. Mais ce soir, il affronte un challenger qui ne vient pas pour lutter. Jack va avancer, cogner et forcer l’échange. Quand ça partira, il ne faudra pas cligner des yeux.

Parce que Maddalena ne doute jamais. Même quand ça tangue, il avance. Toujours. Même quand ça bloque, il cherche la faille. Il ne vient pas pour discuter stratégie, il vient imposer sa loi.

S’il survit aux deux premiers rounds, Muhammad pourra peut-être refaire surface, user l’australien sur la longueur. Mais chaque seconde passée debout face à Della Maddalena est une roulette russe. Et il suffit d’un clic.

Notre pronostic ?

Si ça explose tôt, Della Maddalena coupe le courant avant la 3e.Si ça traîne… attendez-vous à 25 minutes d’étouffement technique.



L’expérience ultime en HD sans compromis et sans frontières

Il y a des soirées où on s’installe et puis il y a celles où on s’attache. L’UFC 315 fait partie de la deuxième option. Ce n’est pas juste un main event , c’est une collision frontale entre deux visions du combat et deux logiques irréconciliables. La rigueur clinique de Muhammad contre la violence contenue de Della Maddalena.

Et pour vivre ce combat comme il le mérite ? Canal Goat offre l’expérience ultime : en direct, en ultra HD. On capte chaque geste, chaque coup d’œil, chaque mouvement de tête. Le grain de sueur sur la tempe, le regard qui vacille, la tension avant l’impact… Tout est là, limpide, brut, sans filtre avec un son cristallin qui intensifie l’expérience. On est au cœur de l’octogone, sans quitter notre écran.

Côté commentaire, on a des experts capables de sentir le changement de tempo avant même qu’il arrive. C’est technique quand il faut, mais toujours accessible. Pas de jargon, juste des analyses claires, précises, qui collent à l’instant.

Et puis il y a la communauté active, engagée, vivante qui vibre en temps réel, round après round.

Canal Goat, c’est aussi le confort : pas d’interruptions publicitaires, pas de pop-ups malveillants qui ruinent l’ambiance. L’interface est simple, élégante et laisse toute la place au combat.

Et surtout… c’est gratuit.

Mais il y a un hic. La plateforme est bloquée en dehors de certaines zones. Pour profiter à 100 % du spectacle, une seule solution s’impose : NordVPN

En deux clics, ce VPN pour le streaming fait sauter les verrous. Avec plus de 7400 serveurs dans 118 pays, NordVPN est une tribune privée, une loge mondiale où aucun combat ne vous échappe. Vous choisissez votre position, vous redéfinissez votre accès. Pendant que d’autres cherchent un lien, vous êtes déjà au bord de la cage.

Regarder Muhammad vs Della Maddalena gratuitement : FAQ

À quelle heure commence l’UFC 315 ?

Carte principale : début à 04h avec Muhammad vs Della Maddalena en main event

Carte préliminaire : à partir de 02h le dimanche 11 mai 2025

Où se déroule l’événement ?

L’UFC 315 aura lieu au Centre Bell, à Montréal, Québec, Canada.

Quelle est la programmation complète de l’événement ?

Carte principale

Belal Muhammad (Palestine) VS Jack Della Maddalena (Australie) : poids welters

Valentina Shevchenko (Kirghizistan) VS Manon Fiorot (France) : poids mouches féminins

José Aldo (Brésil) VS Aiemann Zahabi (Canada) : poids coqs

Alexa Grasso (Mexique) VS Natalia Silva (Brésil) : poids mouches féminins

Benoît Saint Denis (France) VS Kyle Prepolec (Canada) : poids légers

Carte préliminaire

Mike Malott (Canada) VS Charles Radtke (États-Unis) : poids welters

Jessica Andrade (Brésil) VS Jasmine Jasudavicius (Canada) : poids mouches féminins

Modestas Bukauskas (Lituanie) VS Ion Cutelaba (Moldavie) : poids mi-lourds

Navajo Stirling (Nouvelle-Zélande) VS Ivan Erslan (Croatie) : poids mi-lourds

Marc-André Barriault (Canada) VS Bruno Silva (Brésil) : poids moyens

Daniel Santos (Brésil) VS JeongYeong Lee (Corée du Sud) : poids plumes

Brad Katona (Canada) VS Bekzat Almakhan (Kazakhstan) : poids coqs

