MotoGP : comment regarder le des Amérique gratuitement ?

Ne manquez pas une seconde de l’action palpitante du MotoGP des Amériques en suivant la course en direct depuis le confort de votre domicile du 14 au 16 avril prochain. Découvrez dans ce guide comment regarder le Grand Prix des Amériques gratuitement et sans aucune restriction.

Le MotoGP Grand Prix des Amériques est l’un des événements les plus attendus dans l’univers de la moto. Cette compétition de renommée internationale rassemble les meilleurs pilotes de moto de course des quatre coins du monde pour une course palpitante sur le circuit d’Austin, au Texas.

Chaque année, des milliers de fans de moto se rassemblent pour assister à ce moment spectaculaire et soutenir leurs pilotes préférés. Avec des vitesses atteignant jusqu’à 350 km/h, le MotoGP Grand Prix des Amériques est une expérience inoubliable pour tous les passionnés. Suivez le guide pour ne rien rater de ce championnat.

Comment regarder le Grand Prix des Amérique gratuitement ? Vibrer au rythme des moteurs et frissonner devant les dépassements audacieux ainsi que les virages serrés du Grand Prix des Amérique en direct et gratuitement sur la chaîne belge RTBF. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionner un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://rtbf.be Essayer NordVPN gratuitement

Le Grand Prix des Amérique : un rendez-vous incontournable

La moto est une passion qui anime des millions de fans à travers le monde. Et parmi les événements les plus attendus, il y a bien sûr le Grand Prix d’Austin.

Depuis 2013, cette course est devenue l’un des rendez-vous immanquables de la saison, avec ses 1200 mètres de ligne droite et ses 20 virages qui offrent un spectacle époustouflant. Si l’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, cette année, la course est de retour et s’annonce plus palpitante que jamais.

Pour rappel, c’est Enea Bastianini qui avait créé la surprise l’année dernière en remportant la course devant Jorge Martin et Alex Rins. Toutefois, Marc Marquez reste le roi incontesté de ce circuit. En effet, le sextuple champion du monde et grand favori des pronostics a remporté 7 des 9 courses disputées aux États-Unis depuis la création de l’événement.

Toutefois, cette saison, le champion invaincu ne prendra pas le départ pour ce GP. Alors, qui pourrait bien lui succéder sur le trône ? Le choix des pronostiqueurs se porte sur Francesco Bagnaia. L’Italien a fait sensation lors des championnats du monde 2022, malgré un début de saison difficile. Il a ensuite survolé la compétition, démontrant une supériorité écrasante sur ses adversaires. Et cette année, il sort grand favori en remportant la première course au Portugal. Autant dire qu’il sera difficile de l’arrêter.

Attention toutefois aux outsiders qui ne manquent pas à l’appel. Entre autres, le jeune pilote français Fabio Quartararo a déjà fait ses preuves en remportant plusieurs courses. Quant à Enea Bastianini, il pourrait bien créer la surprise une nouvelle fois.

Dans tous les cas, le Grand Prix d’Austin s’annonce comme un véritable feu d’artifice, avec des pilotes prêts à tout donner pour décrocher la victoire. Alors, préparez-vous à vivre des moments intenses et passionnants !

Vivez l’adrénaline des courses de moto les plus rapides au monde sur les chaînes étrangères

Chaque année, les passionnés de sports mécaniques attendent avec impatience la saison de motoGP commence en mars. Jusqu’en novembre, les meilleurs pilotes du monde vont s’affronter sur des circuits légendaires à travers le monde. Des courses à ne manquer sous aucun prétexte.

Cependant, les Français qui n’ont pas la chance de faire partie des tribunes devront se tourner vers les chaînes étrangères pour suivre gratuitement et en direct les rencontres. Entre autres, la chaîne belge TV RTBF (rtbf.be) diffusera l’intégralité du championnat avec des commentaires en français.

À l’instar de la Belgique, la Suisse et l’Autriche offrent également l’opportunité aux passionnés de deux-roues de regarder le Grand Prix des Amériques gratuitement. En effet, vous pourrez suivre la compétition en direct sur la chaîne suisse RTS ((https://www.rts.ch/sport/). De plus, les chaînes autrichiennes ORF (https://orf.at/) et ServusTV (https://www.servustv.com/) ont également acquis les droits de diffusion de la compétition vous offrant ainsi une autre option pour ne rien manquer des courses de moto les plus excitantes de la saison.

Toutefois, il est important de noter que ces canaux sont géolocalisés et ne permettent pas l’accès aux adresses IP étrangères. C’est là qu’un VPN pour le streaming entre en jeu.

En utilisant un VPN comme NordVPN, vous pouvez facilement contourner les restrictions géographiques et accéder à tous les contenus que vous souhaitez regarder. Avec plus de 5 500 serveurs dans 59 pays, vous pouvez en effet vous connecter à un serveur situé dans un pays où la course est diffusée.

De plus, la solution panaméenne dispose de serveurs dédiés pour le streaming. Ainsi, vous pouvez regarder les courses en direct sans aucune latence ni interruption. Alors, préparez-vous à vivre des moments intenses et passionnants en regardant les meilleurs pilotes du monde s’affronter sur la piste.